Allowrie ครองแชมป์ตลาดเนยไทย 10 ปีซ้อน พร้อมเปิดตัว 'เจมมี่เจมส์' แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก

Allowrie แบรนด์เนยและชีสพรีเมียมระดับโลก รักษาตำแหน่งผู้นำตลาดเนยในประเทศไทยเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน ด้วยส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 49.5% พร้อมเปิดตัว 'เจมมี่เจมส์' เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์และความใส่ใจในระดับมืออาชีพ
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG ประกาศความสำเร็จของ Allowrie ( อลาวรี่ ) แบรนด์เนยและชีสพรีเมียมระดับโลก ในการครองตำแหน่งผู้นำ ตลาดเนย ในประเทศไทยเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน ด้วย ส่วนแบ่งการตลาด มูลค่าสูงถึง 49.
5% และส่วนแบ่งตามปริมาณ 47.8% ความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากกลยุทธ์ “แบรนด์แห่งความพิถีพิถัน” และการตอบสนองต่อแนวโน้มการเติบโตของตลาดเนยไทยที่ขยายตัวเฉลี่ย 4.2% ต่อปีในช่วงปี 2019-2024 และสูงถึง 10% ในช่วงปี 2023-2024 ตามข้อมูลจาก Euromonitor International และ NielsenIQ ปี 2025 ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบคุณภาพสูงและประสบการณ์ที่ดีกว่า Allowrie ได้ยกระดับบทบาทจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบ สู่การเป็น “Trusted Provider” หรือคู่คิดที่ช่วยแก้ปัญหาให้พาร์ทเนอร์ธุรกิจและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล Customer Insight ที่ลึกซึ้ง ฐานข้อมูลเทรนด์อาหารทั่วโลก และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การขยายตัวของวัฒนธรรมเบเกอรี่ตะวันตกและการแพร่หลายของเมนูขนมปังอาร์ทิซาน (Artisan Bread) ยังส่งผลให้ความต้องการเนยชนิดจืด (Unsalted Butter) เพิ่มสูงขึ้น Allowrie จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น อลาวรี่ เนยแท้ ชนิดจืด (Allowrie Pure Creamery Unsalted Butter) และอลาวรี่ เนยแท้ ชนิดเค็ม (Allowrie Pure Creamery Salted Butter) เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภค เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์และความใส่ใจในระดับมืออาชีพ Allowrie ได้เปิดตัว “เจมมี่เจมส์ - ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก สะท้อนถึงการสนับสนุนเชฟรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ Allowrie ยังให้ความสำคัญกับแนวโน้มด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค (Holistic Wellness) โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการ เช่น เนยที่มีไขมันดีหรือเสริมคุณประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำอาหารที่บ้านอย่างสร้างสรรค์ (Creative Cooking) และมอบประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส (Multi-sensory) ที่เหนือกว่าให้กับผู้บริโภค เช่น กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และเนื้อสัมผัสที่ช่วยเปลี่ยนมื้อธรรมดาให้กลายเป็นมื้อพิเศษ ด้วยผลิตภัณฑ์อย่าง อลาวรี่ ทรัฟเฟิล บัตเตอร์ (Allowrie Truffle Butter) Allowrie ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโต 10% ภายในปี 2026 โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยั่งยื
Allowrie อลาวรี่ ตลาดเนย KCG เจมมี่เจมส์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ ส่วนแบ่งการตลาด ผลิตภัณฑ์อาหาร เบเกอรี่ ขนมปังอาร์ทิซาน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ชุมพรคึกคักรับศึก Hard Enduro 2026 กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Sports Tourismการแข่งขัน Hard Enduro 2026 ที่ชุมพร ดึงดูดนักแข่งระดับโลกและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่คึกคักและสร้างรายได้กว่า 10 ล้านบาท จังหวัดชุมพรใช้ Sports Tourism เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเศรษฐกิจ
Read more »
สุดปัง! 'อ่าวเกือก' สิมิลัน ติดอันดับ 10 ชายหาดดีที่สุดในโลก“อ่าวเกือก” หรือ Donald Duck Bay แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้ง หลังได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ 10 ของโลก
Read more »
สสส. ผนึก 6 หน่วยงาน MOU ยกระดับสุขภาวะคนวัยทำงานไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หนุนสถานประกอบการใช้แนวคิด “Happy Workplace” และเครื่องมือ “10 Packages Plus”
Read more »
บิวกิ้น ตกใจข่าวเจเจ-ต้าเหนิง รักร้าว ยืนยันยังเป็นพี่น้องเหมือนเดิมบิวกิ้น พุฒิพงศ์ เปิดใจรับตกใจกับข่าวความสัมพันธ์ระหว่างเจเจ กฤษณภูมิ และต้าเหนิง กัญญาวีร์ ที่ประกาศลดสถานะลงเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน หลังจากคบหากันมานานกว่า 10 ปี โดยบิวกิ้นระบุว่าเขาเองก็เพิ่งทราบข่าวนี้พร้อมกับทุกคน และยังไม่ได้คุยกับทั้งคู่ตั้งแต่ช่วงก่อนคอนเสิร์ตที่ผ่านมา เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้พบหน้ากัน
Read more »
วัดป่าภูผาสูงเตรียมจัดงานสมโภชอัญเชิญรูปเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นแท่นฐานธรรมะวิชัยวัดป่าภูผาสูงร่วมกับที่พักสงฆ์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูงและมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเตรียมจัดงานสมโภชครั้งยิ่งใหญ่ในการอัญเชิญรูปเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชเนื้อสัมฤทธิ์ขึ้นประดิษฐานบนแท่นฐานธรรมะวิชัยในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 โดยมีสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกาเสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตอกย้ำสายสัมพันธ์พุทธสองแผ่นดิน
Read more »
พยากรณ์อากาศ 5-10 พฤษภาคม 2569มีอากาศร้อนและร้อนจัดบางพื้นที่ มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฝนตกหนักในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะวันที่ 8-10 พฤษภาคม มีคลื่นลมในทะเลสูงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
Read more »