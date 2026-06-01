Alienware เปิดตัวจอมอนิเตอร์เกมมิ่งใหม่ 4 รุ่นในงาน Computex เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปีของแบรนด์ในเดือนตุลาคมนี้ นำโดย AW3926QW จอ OLED ขนาด 39 นิ้ว ความละเอียด 5K ที่ใช้เทคโนโลยี RGB Stripe Tandem OLED และ AW3426DWM จอโค้ง QHD ขนาด 34 นิ้ว อัตรารีเฟรช 240Hz
Alienware เปิดตัว จอมอนิเตอร์เกมมิ่ง ใหม่ 4 รุ่นในงาน Computex เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปีของแบรนด์ในเดือนตุลาคมนี้ นำโดย AW3926QW จอ OLED ขนาด 39 นิ้ว ความละเอียด 5K ที่ใช้ เทคโนโลยี RGB Stripe Tandem OLED และ AW3426DWM จอโค้ง QHD ขนาด 34 นิ้ว อัตรารีเฟรช 240Hz AW3926QW คือจอมอนิเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ข้อจำกัดหลักของ OLED นั่นคือความสว่างที่ต่ำในสภาพแวดล้อมที่มีแสง เทคโนโลยี RGB Stripe Tandem OLED จัดเรียงองค์ประกอบสีแดง เขียว น้ำเงินแบบแยกชั้นอิสระ ให้ความสว่างสูงสุด 1,300 nits พร้อมรักษาโทนสีดำลึกและอัตราส่วนความคมชัดแบบ OLED ไว้ได้เต็มที่ ผ่านการรับรองมาตรฐาน VESA DisplayHDR True Black 500 และ Dolby Vision จุดเด่นอีกด้านคือระบบ Dual-Mode ที่ให้เลือกใช้งานได้สองโหมดในจอเดียว โหมดแรกคือความละเอียด 5K ที่ 165Hz สำหรับเกม Open-World ที่ต้องการรายละเอียดสูง และโหมดที่สองคือ FHD (1080p) ที่ 330Hz สำหรับเกมแข่งขันที่ต้องการความเร็วในการตอบสนอง สลับโหมดได้ผ่านเมนู OSD โดยไม่ต้องรีสตาร์ทระบบ รองรับทั้ง NVIDIA G-SYNC Compatible และ AMD FreeSync Premium Pro นอกจากนี้ยังมาพร้อมพอร์ต USB-C จ่ายไฟสูงสุด 90W และ KVM Switch ในตัว สำหรับ AW3426DWM จอโค้งระดับ 1500R ขนาด 34 นิ้ว พาเนล VA ความละเอียด WQHD (3440×1440) รองรับอัตรารีเฟรช 240Hz และเวลาตอบสนอง 1ms แบบ Gray-to-Gray มาพร้อม Dolby Vision, VESA DisplayHDR 400 และฮาร์ดแวร์กรองแสงสีฟ้าที่ผ่านการรับรองจาก TÜV รุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการสมรรถนะระดับสูงในราคาที่เข้าถึงได้กว่ารุ่นเรือธง AW3426DWM เริ่มวางจำหน่ายทั่วโลกวันที่ 9 กรกฎาคม 2026 ส่วน AW3926QW มีกำหนดวางจำหน่ายในไทยช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2026 โดยราคาจำหน่ายของทั้งสองรุ่นจะประกาศอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงวันวางขา.
