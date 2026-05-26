Airbus กับ EssilorLuxottica มองไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตนวัตกรรมระดับโลก

AirbusEssilorluxotticaAI Glasses
📆5/26/2026 1:28 PM
📰thestandardth
ประเทศไทยได้รับการยินยอมจาก Airbus และ EssilorLuxottica ให้เป็นฐานการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานและ AI Glasses ส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและ Smart Electronics ของประเทศให้ก้าวไกลขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้มุ่งหน้าไปยังสำนักของ Airbus Group SE ซึ่งเป็นผู้ผลิตอากาศยานและระบบป้องกันประเทศชั้นนำของยุโรป ที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศมานานกว่าสี่ทศวรรษ การเจรจาโดยตรงระหว่างผู้นำระดับสูงของ Airbus กับเจ้าหน้าที่ไทยมุ่งเน้นไปที่การขยายการลงทุนในระบบการบินยุคใหม่ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิศวกรรมอากาศยานของแรงงานไทย ดร.

เอกนิติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินประเทศไทย ระบุว่า แผนการของ Airbus ไม่ได้จำกัดเพียงการเพิ่มจำนวนเครื่องบินพาณิชย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ระบบดาวเทียม และศูนย์บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ในระดับสูงสุด เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus นอกกรอบของประเทศฝรั่งเศสเดิม การร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะสร้างงานคุณภาพจำนวนมากและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับนักศึกษาและวิศวกรไทยอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกัน คณะรัฐมนตรียังได้พบกับคณะผู้บริหารของ EssilorLuxottica ผู้ครองตำแหน่งผู้นำตลาดแว่นตาและเลนส์สายตาระดับโลก โดยบริษัทนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ชื่อดังอย่าง Ray‑Ban, Oakley และ Varilux และมีการลงทุนในประเทศไทยมานานเกือบสี่สิบปี ดร.

เอกนิติเปิดเผยว่า EssilorLuxottica วางแผนขยายการผลิตและพัฒนา AI Glasses ในประเทศไทย ซึ่งเป็นแว่นตาอัจฉริยะที่ผสานระบบปัญญาประดิษฐ์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง สามารถบันทึกภาพและเสียง ฟังเพลง รวมถึงเชื่อมต่อกับผู้ช่วย AI เพื่อทำการแปลภาษาและสั่งงานด้วยเสียงได้อย่างราบรื่น ความสามารถเหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้านวัตกรรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ที่นักลงทุนระดับโลกให้ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบของการมุ่งเน้นลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงของทั้งสองบริษัทต่อเศรษฐกิจไทยนั้น ถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญ ดร.

เอกนิติสรุปว่า การที่ผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำของยุโรปและบริษัทแว่นตานำสมัยจากตะวันตกตั้งเป้าหมายมาลงทุนในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงฐานการผลิตแบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่ได้ก้าวเข้าสู่ยุคของนวัตกรรมและการผลิตสินค้าระดับไฮเทค ซึ่งจะกระตุ้นให้ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปรับตัวเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการแข่งขันระดับโลกต่อไ

Airbus Essilorluxottica AI Glasses อุตสาหกรรมการบิน นวัตกรรมเทคโนโลยี

 

ทอ.ไทยสั่งซื้อ Airbus C295 2 ลำ เสริมทัพลำเลียงทางยุทธวิธีทอ.ไทยสั่งซื้อ Airbus C295 2 ลำ เสริมทัพลำเลียงทางยุทธวิธีกองทัพอากาศไทยเดินหน้าเสริมแกร่ง สั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส C295 จำนวน 2 ลำ ประจำการกองบิน 46 พิษณุโลก มุ่งยกระดับภารกิจลำเลียงและกู้ภัย
บีโอไอ ดึงบริษัทแม่ Ray-Ban ลงทุน“AI Glasses”ในไทย หลังมีข่าวซื้อหุ้นท็อปเจริญ รุกตลาดแว่นอัจฉริยะบีโอไอ ดึงบริษัทแม่ Ray-Ban ลงทุน“AI Glasses”ในไทย หลังมีข่าวซื้อหุ้นท็อปเจริญ รุกตลาดแว่นอัจฉริยะนายกฯ นำทีมไทยแลนด์ และบีโอไอ หารือ 5 บริษัทยักษ์ฝรั่งเศส EssilorLuxottica, Airbus, Imerys, Thales และ IN Groupe ดันลงทุนอุตสาหกรรมอนาคต
อนุทิน-เอกนิติ ลุยปารีส วางหมากดันไทยฮับเทคโนโลยีการบิน-อุตสาหกรรมอนาคตอนุทิน-เอกนิติ ลุยปารีส วางหมากดันไทยฮับเทคโนโลยีการบิน-อุตสาหกรรมอนาคตรัฐบาลไทยนำโดย นายกอนุทิน พร้อม เอกนิติ เดินหน้าหารือ Airbus และ EssilorLuxottica ที่ฝรั่งเศส ดันลงทุนเทคโนโลยีการบิน AI Glasses และอุตสาหกรรมอนาคต ยกระดับไทยสู่ฮับอาเซียน
