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Airbnb เผยกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเมืองแห่งคอนเสิร์ต หลังยอดค้นหาที่พักเดือนธันวาคมพุ่งเกือบ 590%

Travel News

Airbnb เผยกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเมืองแห่งคอนเสิร์ต หลังยอดค้นหาที่พักเดือนธันวาคมพุ่งเกือบ 590%
AirbnbMusic TourismK-Pop
📆6/11/2026 1:43 AM
📰PostToday
28 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 51%

Airbnb เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า กรุงเทพฯ กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางความบันเทิงระดับภูมิภาค หลังพบว่าความต้องการที่พักในเมืองหลวงของไทยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงที่มีการจัดอีเวนต์ดนตรีและคอนเสิร์ตใหญ่ โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่มีคอนเสิร์ตของวง K-pop ระดับโลก ส่งผลให้ยอดการค้นหาที่พักในกรุงเทพฯ พุ่งสูงขึ้นถึงเกือบ 590% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านอกจากนี้ เทศกาลดนตรีสำคัญในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาอย่าง S2O Songkran และ Siam Songkran ก็ทุบสถิติยอดค้นหาที่พักเพิ่มขึ้นกว่า 40%

Airbnb เผยกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเมืองแห่งคอนเสิร์ต หลังยอดค้นหาที่พักเดือนธันวาคมพุ่งเกือบ 590% รับกระแส K-Pop ขณะที่สงกรานต์โตกว่า 40% ช่วยกระตุ้นท่องเที่ยวไทยคึกคักกรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงระดับภูมิภาค โดยคอนเสิร์ตใหญ่ส่งผลให้ยอดค้นหาที่พักบน Airbnb พุ่งสูงขึ้นเกือบ 590% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กระแส ' Music Tourism ' หรือการท่องเที่ยวเชิงดนตรี ได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักในกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่คอนเสิร์ตจากศิลปินต่างชาติเท่านั้น เทศกาลดนตรีช่วงสงกรานต์ยังสามารถเพิ่มยอดค้นหาที่พักได้กว่า 40.

Airbnb เผยกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเมืองแห่งคอนเสิร์ต หลังยอดค้นหาที่พักเดือนธันวาคมพุ่งเกือบ 590% รับกระแส K-Pop ขณะที่สงกรานต์โตกว่า 40% ช่วยกระตุ้นท่องเที่ยวไทยคึกคักกรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงระดับภูมิภาค โดยคอนเสิร์ตใหญ่ส่งผลให้ยอดค้นหาที่พักบน Airbnb พุ่งสูงขึ้นเกือบ 590% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กระแส 'Music Tourism' หรือการท่องเที่ยวเชิงดนตรี ได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักในกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่คอนเสิร์ตจากศิลปินต่างชาติเท่านั้น เทศกาลดนตรีช่วงสงกรานต์ยังสามารถเพิ่มยอดค้นหาที่พักได้กว่า 40

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PostToday /  🏆 50. in TH

Airbnb Music Tourism K-Pop S2O Songkran Siam Songkran Gen Z K-Culture Thai Tourism Thai Hospitality Industry

 

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