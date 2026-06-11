Airbnb เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า กรุงเทพฯ กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางความบันเทิงระดับภูมิภาค หลังพบว่าความต้องการที่พักในเมืองหลวงของไทยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงที่มีการจัดอีเวนต์ดนตรีและคอนเสิร์ตใหญ่ โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่มีคอนเสิร์ตของวง K-pop ระดับโลก ส่งผลให้ยอดการค้นหาที่พักในกรุงเทพฯ พุ่งสูงขึ้นถึงเกือบ 590% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านอกจากนี้ เทศกาลดนตรีสำคัญในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาอย่าง S2O Songkran และ Siam Songkran ก็ทุบสถิติยอดค้นหาที่พักเพิ่มขึ้นกว่า 40%
Airbnb เผยกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเมืองแห่งคอนเสิร์ต หลังยอดค้นหาที่พักเดือนธันวาคมพุ่งเกือบ 590% รับกระแส K-Pop ขณะที่สงกรานต์โตกว่า 40% ช่วยกระตุ้นท่องเที่ยวไทยคึกคักกรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงระดับภูมิภาค โดยคอนเสิร์ตใหญ่ส่งผลให้ยอดค้นหาที่พักบน Airbnb พุ่งสูงขึ้นเกือบ 590% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กระแส ' Music Tourism ' หรือการท่องเที่ยวเชิงดนตรี ได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักในกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่คอนเสิร์ตจากศิลปินต่างชาติเท่านั้น เทศกาลดนตรีช่วงสงกรานต์ยังสามารถเพิ่มยอดค้นหาที่พักได้กว่า 40.
Airbnb เผยกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเมืองแห่งคอนเสิร์ต หลังยอดค้นหาที่พักเดือนธันวาคมพุ่งเกือบ 590% รับกระแส K-Pop ขณะที่สงกรานต์โตกว่า 40% ช่วยกระตุ้นท่องเที่ยวไทยคึกคักกรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงระดับภูมิภาค โดยคอนเสิร์ตใหญ่ส่งผลให้ยอดค้นหาที่พักบน Airbnb พุ่งสูงขึ้นเกือบ 590% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กระแส 'Music Tourism' หรือการท่องเที่ยวเชิงดนตรี ได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักในกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่คอนเสิร์ตจากศิลปินต่างชาติเท่านั้น เทศกาลดนตรีช่วงสงกรานต์ยังสามารถเพิ่มยอดค้นหาที่พักได้กว่า 40
Airbnb Music Tourism K-Pop S2O Songkran Siam Songkran Gen Z K-Culture Thai Tourism Thai Hospitality Industry
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