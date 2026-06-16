Agri Plus Award 2026 มอบถ้วยพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศสินค้าเกษตรนวัตกรรม

กระทรวงพาณิชย์จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Agri Plus Award 2026 ซึ่งเป็นเวทีประกวดระดับประเทศที่มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่สินค้าเกษตรนวัตกรรมมูลค่าสูง โดยมีผู้สมัครกว่า 264 ราย ผู้ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะเลิศโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตรนวัตกรรม สู่ตลาดสากล หรือ Agri Plus Award 2026 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ซึ่งเป็นเวทีประกวดระดับประเทศที่มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรไทยจากสินค้าโภคภัณฑ์ขั้นต้นสู่ สินค้าเกษตรนวัตกรรม มูลค่าสูง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในตลาดโลก ภายใต้แนวคิด Thailand's Agri Inno Wave โครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ สินค้าเกษตรนวัตกรรม ทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 264 ราย ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ 30 ผลงานสุดท้ายใน 3 ประเภท ได้แก่ Food Innovation, Lifestyle Innovation และ Rising Star ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทได้รับ ถ้วยพระราชทาน อันทรงเกียรติสูงสุด ถือเป็นขวัญกำลังใจอันสูงสุดให้กับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่เวทีโลก นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เวที Agri Plus Award คือเครื่องยืนยันคุณภาพของผู้ประกอบการไทยในสายตาตลาดโลก วันนี้ผู้บริโภคทั่วโลกต้องการสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมีนวัตกรรม ประเทศไทยจึงมุ่งยกระดับให้ผู้ประกอบการมีความร่วมมือกับคู่ค้าต่างประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ผ่านกระบวนการพัฒนาและสร้างสรรค์ร่วมกันที่บูรณาการงานวิจัย เทคโนโลยี และองค์ความรู้ระดับสากลเข้ากับวัตถุดิบทางการเกษตรของไทย พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่การผลิต และผลักดันให้ สินค้าเกษตรนวัตกรรม ไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกอย่างยั่งยืน การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นตัวนำ ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและเกษตรกรอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ผ่านเวที Agri Plus Award 2026 จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันส่งเสริม สินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ภายใต้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งาน Agri Plus Expo 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2569 งาน Beauty World Middle East 2026 ณ เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2569 และงาน Foodex Saudi 2026 ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2569 โดย APi จะทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับคู่ค้าในตลาดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ สินค้าเกษตรนวัตกรรม ไทยก้าวสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้อย่างยั่งยืน การสนับสนุนดังกล่าวรวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างมาก งานนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนา สินค้าเกษตรนวัตกรรม ให้ตรงตามความต้องการของตลาดโลก ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้าน สินค้าเกษตรนวัตกรรม ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโล.
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะเลิศโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล หรือ Agri Plus Award 2026 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ซึ่งเป็นเวทีประกวดระดับประเทศที่มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรไทยจากสินค้าโภคภัณฑ์ขั้นต้นสู่สินค้าเกษตรนวัตกรรมมูลค่าสูง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในตลาดโลก ภายใต้แนวคิด Thailand's Agri Inno Wave โครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 264 ราย ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ 30 ผลงานสุดท้ายใน 3 ประเภท ได้แก่ Food Innovation, Lifestyle Innovation และ Rising Star ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทได้รับถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติสูงสุด ถือเป็นขวัญกำลังใจอันสูงสุดให้กับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่เวทีโลก นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เวที Agri Plus Award คือเครื่องยืนยันคุณภาพของผู้ประกอบการไทยในสายตาตลาดโลก วันนี้ผู้บริโภคทั่วโลกต้องการสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมีนวัตกรรม ประเทศไทยจึงมุ่งยกระดับให้ผู้ประกอบการมีความร่วมมือกับคู่ค้าต่างประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ผ่านกระบวนการพัฒนาและสร้างสรรค์ร่วมกันที่บูรณาการงานวิจัย เทคโนโลยี และองค์ความรู้ระดับสากลเข้ากับวัตถุดิบทางการเกษตรของไทย พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่การผลิต และผลักดันให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกอย่างยั่งยืน การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นตัวนำ ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและเกษตรกรอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ผ่านเวที Agri Plus Award 2026 จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ภายใต้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งาน Agri Plus Expo 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2569 งาน Beauty World Middle East 2026 ณ เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2569 และงาน Foodex Saudi 2026 ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2569 โดย APi จะทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับคู่ค้าในตลาดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยก้าวสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้อย่างยั่งยืน การสนับสนุนดังกล่าวรวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างมาก งานนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการของตลาดโลก ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านสินค้าเกษตรนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโล
Agri Plus Award สินค้าเกษตรนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ ถ้วยพระราชทาน มูลค่าสูง
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