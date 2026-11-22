Agrivoltaics: โซลาร์เซลล์เกษตรแก้วิกฤตภัยแล้งจากแคลิฟอร์เนีย
งานวิจัยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส พบแผงโซลาร์เซลล์ในแปลงมะเขือเทศช่วยลดความร้อนและประหยัดน้ำได้จริง แก้ปัญหา Heat Stress ยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตภูมิอากาศ
ภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานของการเกษตรอย่างสิ้นเชิง แสงแดดที่เคยเป็นแหล่งพลังงานสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของพืชกำลังกลายเป็นภัยคุกคามเมื่อได้รับความร้อนและรังสีแสงมากเกินไป ส่งผลให้พืชสูญเสียน้ำเร็วกว่าเดิมและเกิดภาวะความเครียดจากความร้อน ( Heat Stress) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงอย่างรวดเร็ว
แนวคิด Agrivoltaics หรือแผงโซลาร์เซลล์การเกษตร จึงถูกนำเสนอเป็นเทคโนโลยีบูรณาการที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสบนผืนดินเดียวกัน ระบบนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันหรือภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่โครงสร้างแผงโซลาร์เซลล์ยังทำหน้าที่เสมือนร่มเงาทางธรรมชาติที่ช่วยกรองแสงส่วนเกินไม่ให้ส่องกระทบพืชโดยตรง ช่วยลดอุณหภูมิสะสมในชั้นดิน และลดความต้องการใช้น้ำของพืชลงได้อย่างมีนัยสำคัญAlso readก้อง ห้วยไร่ ให้ข้อมูล DSI ยันบริจาค 1.68 ล้านบาท วอน กัน จอมพลัง ชี้แจง
บทบาทของ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส ในงานวิจัย Agrivoltaics
งานวิจัยเชิงลึกที่เปิดเผยถึงประสิทธิภาพของ Agrivoltaics ในการรับมือกับสภาวะอากาศร้อนและการขาดแคลนน้ำ ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (University of California, Davis) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบกลไกทางฟิสิกส์และชีวภาพที่เกิดขึ้นเมื่อพืชต้องอยู่ใต้ร่มเงาของแผงโซลาร์เซลล์เป็นเวลานาน
ศาสตราจารย์ Majdi Abou Najm ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวฟิสิกส์ดิน (Soil Biophysics) เป็นผู้นำทีมวิจัยหลักในโครงการนี้ โดยทีมวิจัยได้ดำเนินการทดลองอย่างเป็นระบบภายใต้การสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรจาก กระทรวงอาหารและเกษตรแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Department of Food and Agriculture) เพื่อรับรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการทดลองภาคสนาม
การทดลองกับมะเขือเทศและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ภายในแปลงทดลอง นักวิจัยได้แบ่งพื้นที่เพื่อปลูกมะเขือเทศและพืชประเภทอื่น ๆ คู่กันไปพร้อมกัน โดยออกแบบระบบการควบคุมตัวแปรเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเจริญเติบโตและความต้านทานต่อความร้อนระหว่างพื้นที่ที่มีและไม่มีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่ได้อย่างชัดเจน ผลลัพธ์จากการทดลองช่วยให้เข้าใจถึงกลไกการแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนระหว่างแผงโซลาร์เซลล์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ละเอียดขึ้น
นอกเหนือจากการสังเกตภาพรวมแล้ว โครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก Gavin Chaboya นักศึกษาปริญญาเอกที่เข้ามาศึกษาอัตราการคายน้ำ (Transpiration Rate) ของพืชอย่างใกล้ชิด การเก็บข้อมูลเชิงลึกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแปลงเกษตรที่มีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่ ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดการน้ำในอนาคต
ประโยชน์ต่อภาคการเกษตรและขั้นตอนถัดไป
แนวทางการใช้ Agrivoltaics ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยบนผืนดินเดียวกันให้คุ้มค่าสูงสุดในยุคที่ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มมีจำกัดและมีความผันผวนสูง การลดอุณหภูมิในดินและการลดการสูญเสียน้ำผ่านกระบวนการคายน้ำของพืช จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาความชื้นในดินได้นานขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าน้ำและเพิ่มเสถียรภาพของรายได้จากการขายผลผลิตได้แม้ในสภาวะภัยแล้ง
ในระยะถัดไป ข้อมูลจากแบบจำลองที่พัฒนาโดยทีมวิจัย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส จะถูกนำไปใช้กำหนดมาตรฐานแนวทางการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในภาคการเกษตร เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตไฟฟ้าและความมั่นคงทางอาหารสามารถเกิดขึ้นไปพร้อมกันได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ำหรือพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งเป็นโมเดลที่ยั่งยืนสำหรับภาคเกษตรกรรมในภูมิภาคอื่น ๆ ที่เผชิญกับปัญหาอุณหภูมิที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน
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