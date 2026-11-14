Adam Back แนะวิธีรักษา Bitcoin ที่ปลอดภัยที่สุดคือ Cold Storage พร้อมระบบใหม่จาก Blockstream
Adam Back CEO ของ Blockstream แนะนำให้เก็บ Bitcoin แบบ Cold Storage หลังระบบใหม่เปิดตัวร่วมกับ Thales เพื่อป้องกันความเสี่ยงแบบกรณี Binance ถูกแฮก
Adam Back ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Blockstream ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการดูแลรักษาและเก็บรักษา Bitcoin ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยที่สุดนั้น คือการนำสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไปเก็บบนอุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตถาวร หรือที่เรียกว่า Cold Storage ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบออฟไลน์โดยสิ้นเชิง
แนวคิดดังกล่าวของ Back ได้รับการเน้นย้ำอีกครั้งในจังหวะเดียวกันกับการเปิดตัวระบบเก็บรักษาสินทรัพย์แบบออฟไลน์ใหม่ล่าสุดที่บริษัท Blockstream ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับ Thales บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับองค์กรรายใหญ่ของโลก โดยระบบใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถาบันการเงินชั้นนำรวมถึงผู้ให้บริการเก็บบัญชีสินทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงในการดูแลกระเป๋าเงินดิจิทัลสำหรับลูกค้าAlso readผลบอล : ทีมชาติไทย U23 ปิดท้ายสวย! อัดสิงคโปร์ 3-1 คว้าอันดับ 3 ศึกอุ่นเครื่อง
กลไกการทำงานระบบความปลอดภัยแบบออฟไลน์
กระบวนการเซ็นธุรกรรมดิจิทัลในแพลตฟอร์มใหม่ของ Blockstream และ Thales ได้รับการออกแบบให้ทำงานอย่างเคร่งครัดภายใน Hardware Security Module หรือ HSM ซึ่งผลิตโดย Thales เพื่อปกป้องกุญแจส่วนตัวไม่ให้ออกนอกอุปกรณ์ทางกายภาพเลยแม้แต่ชั่วคราว นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังผสานรวมกับสถาปัตยกรรม Secure-MPC ซึ่งพัฒนาโดย Blockstream เป็นเทคโนโลยีที่แบ่งหน้าที่การเซ็นธุรกรรมออกเป็นส่วนย่อยๆ หลายส่วนเพื่อกระจายความเสี่ยงและขจัดปัญหาจุดอ่อนเพียงจุดเดียว (Single Point of Failure) ที่อาจถูกโจมตีได้ง่าย
เทคนิค Secure-MPC นี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์สามารถขโมยสินทรัพย์ได้แม้จะสามารถแทรกซึมเข้าไปในระบบเครือข่ายหลักได้สำเร็จ เนื่องจากไม่มีกุญแจหลักใบเดียวที่สามารถใช้ปลดล็อกและโอนย้ายเงินได้โดยลำพัง ทุกขั้นตอนการยืนยันตัวตนและการอนุญาตการโอนย้ายต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายปัจจัยที่แยกจากกันอยู่ภายในหน่วยความปลอดภัยทางฮาร์ดแวร์
กรณีศึกษาการแฮก Binance และบทเรียนราคาแพง
Adam Back ได้อ้างอิงถึงเหตุการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ของ Exchange ทั่วโลกอย่าง Binance ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2025 หรือปี 2568 เป็นตัวอย่างหลักในการอธิบายถึงความรุนแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถดูดเงินออกไปได้สูงถึง 6.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน 10 เครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกันภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงประมาณ 20 นาทีเท่านั้น
ข้อมูลเชิงลึกที่ Binance เปิดเผยหลังเหตุการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการบุกรุกครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบเข้ารหัสลับโดยตรง แต่เกิดจากเทคนิค Social Engineering หรือการหลอกลวงผ่านสัมภาษณ์งานปลอม ซึ่งทำให้ผู้โจมตีสามารถเคลื่อนที่เข้าไปภายในระบบและขโมยข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับการติดตั้งคอนเทนเนอร์ได้สำเร็จ จากนั้นจึงส่งคำสั่งให้บรการเซ็นธุรกรรมภายในกระเป๋าเงินส่วนบุคคลของผู้พัฒนาหลุดออกมา
กรณีนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปัญหาระยะยาวของการเก็บรักษาคริปโทเคอเรนซีบนเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ใช่แค่เรื่องของการขโมยกุญแจส่วนตัวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของระบบทั้งระบบที่ใช้เซ็นธุรกรรมต่อเนื่องและเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในที่อาจถูกแทรกแซงได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อโต้แย้งของ Back ที่ยืนยันว่าความล้มเหลวอยู่ที่โครงสร้างการเชื่อมต่อมากกว่าความอ่อนแอของตัวกุญแจเอง
มุมมองจากผู้ขายและผลกระทบต่อการลงทุน
แม้ข้อโต้แย้งของ Adam Back จะมีน้ำหนักจากเหตุการณ์จริงที่น่าตระหนก แต่ผู้อ่านและนักลงทุนควรร่วมพิจารณาด้วยว่ามุมมองของเขามิได้เป็นกลางโดยสิ้นเชิง เนื่องจากเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์และบริการความปลอดภัยในลักษณะนี้โดยตรง การส่งเสริมให้ตลาดหันมาสนใจ Cold Storage จึงมีองค์ประกอบของธุรกิจและผู้ขายรวมอยู่ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นประเด็นสำคัญที่สถาบันการเงินรายใหญ่และหน่วยงานกำกับดูแลต้องติดตามต่อไปคือ จะมีการนำระบบเก็บรักษาแบบออฟไลน์นี้ไปปรับใช้จริงในปริมาณมากเพียงใด และหน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีทางการเงินจะออกกฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับสัดส่วนขั้นต่ำของสินทรัพย์ที่ต้องเก็บบน Cold Storage มากน้อยเพียงใด เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
ในขณะเดียวกัน สำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปที่ยังคงสนใจถือครอง Bitcoin การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักการเดียวกันนี้ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ โดยการใช้กระเป๋าสตางค์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ยังคงเป็นหัวใจหลักของการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ยังคงใช้ได้ผลเสมอไม่ว่าเทคโนโลยีระดับสถาบันจะพัฒนาไปทางใดก็ตาม
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