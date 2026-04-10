Address Poisoning: ภัยเงียบในโลกคริปโตฯ ที่ทุกคนต้องระวัง

เปิดเผยกลโกง Address Poisoning รูปแบบใหม่ในวงการคริปโตฯ ที่อาศัยความประมาทของผู้ใช้งานเป็นช่องโหว่ นำเสนอวิธีการป้องกันตนเองเบื้องต้น พร้อมเจาะลึกความเสี่ยงที่แฝงอยู่ และแนวโน้มการพัฒนามาตรการรับมือจากแพลตฟอร์มต่างๆ
จากกรณีที่ผู้ใช้ คริปโตเคอร์เรนซี รายหนึ่งตกเป็นเหยื่อของการโจมตีแบบ Address Poisoning และสูญเสีย USDT มูลค่ามหาศาล เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสี่ยงที่แฝงอยู่ในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล และเน้นย้ำถึงความสำคัญของ การป้องกัน ตนเองอย่างเข้มงวด การโจมตีแบบ Address Poisoning เป็น กลโกง ที่ผู้โจมตีสร้างที่อยู่กระเป๋าเงินปลอมที่มีลักษณะคล้ายกับที่อยู่ของผู้รับจริง
เพื่อหลอกลวงให้เหยื่อส่งเงินไปยังที่อยู่ปลอมนั้นแทนที่จะเป็นที่อยู่ที่ถูกต้อง\กระบวนการโจมตีมักเริ่มต้นด้วยการที่ผู้โจมตีทำการดักดูธุรกรรมของผู้ใช้งาน หลังจากนั้นก็จะสร้างที่อยู่ปลอมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างมากกับที่อยู่ของผู้รับที่ถูกต้อง จากนั้นผู้โจมตีจะส่งธุรกรรมขนาดเล็ก (dust transaction) ไปยังกระเป๋าเงินของเหยื่อ เพื่อให้ที่อยู่ปลอมปรากฏในประวัติการทำธุรกรรมของเหยื่อ เมื่อเหยื่อต้องการส่งเงินไปยังที่อยู่ใดๆ ในอนาคต ก็มีแนวโน้มที่จะคัดลอกที่อยู่จากประวัติธุรกรรมโดยไม่ทันสังเกตว่าที่อยู่นั้นเป็นที่อยู่ปลอม ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเงินในที่สุด ตัวอย่างเช่น ในกรณีหนึ่ง เหยื่อพยายามโอนเงินกลับไปยังกระเป๋าของตัวเอง แต่กลับส่งไปยังที่อยู่ปลอมที่ผู้โจมตีสร้างขึ้นหลังจากดักดูธุรกรรมทดสอบในอีก 26 นาทีต่อมา นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม 2569 ก็มีเหยื่ออีกรายที่สูญเสีย USDT มูลค่า 514,000 ดอลลาร์จากกลโกงชนิดเดียวกัน สิ่งที่น่ากลัวของกลโกงนี้คือความเร็วและความแม่นยำของโปรแกรมของผู้โจมตี ซึ่งสามารถสร้างที่อยู่ปลอมและส่ง dust transaction เข้ามาในประวัติของเหยื่อได้ภายในไม่กี่นาทีหลังเหยื่อทำธุรกรรมครั้งแรก แม้ว่าจะมีมาตรการในการระงับ USDT ในกระเป๋าที่ถูกตั้งสถานะ แต่ผู้โจมตีมักจะรีบแลก USDT เป็น DAI หรือ ETH แล้วโอนผ่านบริการผสมธุรกรรมเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินก่อนที่จะถูกระงับได้\การป้องกันตนเองจาก Address Poisoning ทำได้โดยการสร้างนิสัยที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ห้ามคัดลอกที่อยู่ปลายทางจากประวัติธุรกรรม ไม่ว่าจะดูคุ้นเคยแค่ไหนก็ตาม ควรใช้สมุดที่อยู่ (Address Book) ที่บันทึกไว้แล้วอย่างปลอดภัยแทน หรือพิมพ์ที่อยู่ใหม่โดยตรงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ก่อนยืนยันธุรกรรมทุกครั้ง โดยเฉพาะธุรกรรมขนาดใหญ่ ควรตรวจสอบที่อยู่ปลายทางทั้งหมดตัวต่อตัว ไม่ใช่แค่ดูตัวอักษร 4 ตัวแรกและ 4 ตัวท้าย ซึ่งเป็นจุดที่ผู้โจมตีมักออกแบบให้ดูเหมือนกัน กระเป๋าเงินหลายตัวมีฟีเจอร์แสดงที่อยู่แบบเต็ม ควรเปิดใช้งานและตรวจสอบทุกครั้งก่อนกดส่ง ผู้เขียนมองว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณเตือนสำหรับทุกคนในวงการคริปโต ไม่ใช่แค่ผู้เสียหายรายนี้ เพราะกลโกง Address Poisoning ไม่ได้อาศัยการเจาะระบบหรือโค้ดที่ซับซ้อน แต่อาศัยความเคยชินและความประมาทของผู้ใช้เป็นหลัก เมื่อธุรกรรมถูกส่งออกไปแล้ว การกู้คืนเงินแทบจะเป็นไปไม่ได้ แม้ว่า Tether จะพยายามช่วยเหลือก็ตาม เพราะผู้โจมตีมักจะรีบแปลงเงินให้เป็นสกุลอื่นก่อน ดังนั้น สิ่งที่ควรจับตาดูต่อไปคือ การพัฒนาฟีเจอร์เตือนภัยเพิ่มเติมจากกระเป๋าเงินหรือแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อรับมือกับกลโกงรูปแบบนี้ เนื่องจากปัจจุบันภาระในการป้องกันตนเองยังคงตกอยู่กับผู้ใช้งานเป็นหลั
คริปโตเคอร์เรนซี Address Poisoning กลโกง ความปลอดภัย การป้องกัน USDT Bitcoin
