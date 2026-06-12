87 ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์ รวมพลังศิลปินต่างรุ่นสืบสานบทเพลงอมตะ

งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต 87 ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์ จัดโดยมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ เปิดตัวด้วยมินิคอนเสิร์ตและเสวนา โดยมีศิลปินและผู้บริหารร่วมสืบสานมรดกดนตรีไทย
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ มูลนิธิ สุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต ๘๗ ปี สุนทรีย์ สุนทราภรณ์ ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีศิลปินชื่อดัง และผู้บริหารองค์กรชั้นนำร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อประกาศความพร้อมของคอนเสิร์ตประจำปีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 87 ปีแห่งการก่อตั้งวงดนตรี สุนทราภรณ์ ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและทรงคุณค่าที่สุดของประเทศไทย โดยมีบทเพลงที่ไพเราะและเป็นที่รักของคนไทยหลายรุ่น ภายในงานเริ่มต้นด้วยการแสดงพิเศษจากสองศิลปินคุณภาพ กับบทเพลง ผู้ครองฟ้า ซึ่งขับร้องโดย กัน นภัทร และ บูม สหรัฐ สร้างความประทับใจและดึงดูดให้ผู้เข้าร่วมงานดื่มด่ำไปกับมนตร์เสน่ห์แห่งบทเพลง สุนทราภรณ์ ก่อนที่ ครูกรีน นิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ จะขึ้นมาดำเนินรายการ พาย้อนรำลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของบทเพลง สุนทราภรณ์ ที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานกว่า 8 ทศวรรษ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานสู่คนรุ่นหลัง จากนั้นเป็นช่วงเสวนาพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการอาวุโส กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และรองประธานกรรมการมูลนิธิ สุนทราภรณ์ ฯ, คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ สุนทราภรณ์ ฯ, ดร.
สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สาวิตา ดิถียนต์ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของการสืบสานมรดกทางดนตรีไทย ตลอดจนความพิเศษของคอนเสิร์ตในปีนี้ ที่จะเน้นการผสมผสานระหว่างศิลปินรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ชม โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และความงดงามของบทเพลงสุนทราภรณ์ไว้อย่างครบถ้วน อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการรวมตัวของศิลปินรับเชิญหลากหลายเจเนอเรชั่น ทั้ง กัน นภัทร, บูม สหรัฐ, โตโต้ ธนเดช, ไข่มุก รุ่งรัตน์, อ๋อลี่ ตติยา, จ๋า พราวเพชร, ธัช กิตติธัช, นุ อนุกูล, วิ วิรัช รวมถึง อาจารย์สุรุจ ทิพากรเสนี และ ครูแดง พรศุลี วิชเวช ตลอดจนศิลปินคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ ที่มาร่วมแบ่งปันความประทับใจและความผูกพันที่มีต่อบทเพลงสุนทราภรณ์ พร้อมเผยถึงความตั้งใจในการถ่ายทอดบทเพลงอมตะให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ โดยยังคงไว้ซึ่งความงดงามและเอกลักษณ์ดั้งเดิม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยให้คงอยู่ตลอดไป ภายหลังการพูดคุย ผู้บริหาร ศิลปิน และผู้สนับสนุน ได้ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์บนเวที ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ก่อนส่งต่อความประทับใจด้วยมินิคอนเสิร์ตพิเศษจากบทเพลง เพลงรักของเธอ และ เพลงของเรา ที่ขับร้องโดยศิลปินและศิลปินสุนทราภรณ์ สร้างความซาบซึ้งให้กับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานอย่างยิ่ง คอนเสิร์ต ๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์ จึงนับเป็นอีกหนึ่งงานที่คนไทยไม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะได้ฟังเพลงเพราะๆ ยังได้ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไ
สุนทราภรณ์ คอนเสิร์ต 87 ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์ มรดกดนตรีไทย ศิลปินหลายรุ่น
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต ‘๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์’ เปิดงานอย่างงดงามด้วยบทเพลง ‘ผู้ครองฟ้า’งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต ‘๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์’ จัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมของคอนเสิร์ตประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งจะจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 87 ปีแห่งการก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยเปิดงานด้วยบทเพลง ‘ผู้ครองฟ้า’ ที่ถ่ายทอดผ่านสองศิลปินคุณภาพกัน นภัทร และ บูม สหรัฐ
Read more »
87 สายการบินทั่วโลกเจรจาขอสล็อตบินเข้าไทย ช่วงตารางบินฤดูหนาว 2569/257087 สายการบินทั่วโลกเจรจาขอสล็อตบินเข้าไทย ในการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 158 สำหรับกำหนดการบินฤดูหนาว 2569/2570 มีทั้งสายการบินเดิม และสายการบินใหม่ เช็คได้ที่นี่
Read more »