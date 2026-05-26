82MAJOR CONCERT in BANGKOK: Exclusive Thai Premiere Concert

The 82MAJOR Thai Premiere Concert is set to take place on Saturday, July 4, 2020, at Idea Life, Bangkok. The concert will feature the 6-member group 82MAJOR, led by Nam Seongmo, Park Seokjoon, Yoon Yechan, Cho Seongil, Hwang Seongbin, and Kim Dogyun. The concert will be a special event for Thai fans, with the group sending a special message to their Thai fans, 'Sawasdee krab, 82MAJOR, 82DE Thai fans, in the end, we will finally get to meet you, the Thai fans, again. It will be a special event, more special than the previous ones, as it is the first time for us to perform in Thailand. Let's have fun together on Saturday, July 4, 2020, at Idea Life, Bangkok, with the concert '82MAJOR CONCERT in BANGKOK' and the special event 'BEBEOM: BE THE TIGER'. The concert tickets will be available for purchase on Saturday, May 30, 2020, starting at 12.00 noon. Are you ready? Let's do it! We will make sure to put on a great show for 82DE. Stay tuned for more updates.

นในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก 4 ก. ค. นี้ – การันตีครั้งนี้ทำถึงแน่นอน!

ยิ่งใกล้วันเปิดขายบัตร ความตื่นเต้นของเหล่า 82DE ชาวไทย (ชื่อแฟนคลับ) ก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้น ล่าสุด 6 หนุ่ม 82MAJOR นำทีมโดย ‘นัมซองโม’ (Nam Seongmo), ‘พัคซอกจุน’ (Park Seokjoon), ‘ยุนเยชาน’ (Yoon Yechan), ‘โชซองอิล’ (Cho Seongil), ‘ฮวังซองบิน’ (Hwang Seongbin) และ ‘คิมโดกยุน’ (Kim Dogyun) แท็กทีมส่งคลิปทักทายสุดพิเศษถึงแรกในประเทศไทย ‘82MAJOR CONCERT in BANGKOK’ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ ไอเดีย ไลฟ์, บราโว่ บีเคเคอแฟนไทยโดยเฉพาะ พร้อมส่งข้อความสุดอบอุ่นว่า ‘สวัสดีครับ พวกเรา 82MAJOR ครับ 82DE ชาวไทยทุกคนครับ ในที่สุดพวกเราก็จะได้ไปเจอกั บแฟนๆ ชาวไทยทุกคนอีกครั้งแล้วครับ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ จะมีโอกาสได้ไปเจอทุกคนมาแล้ว แต่ในครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้ตที่ไทยครั้งแรกของพวกเราครับ แล้วมาสนุกไปด้วยกัน ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ ไอเดีย ไลฟ์, บราโว่ บีเคเค กับงาน 82MAJOR CONCERT ＜BEBEOM : BE THE TIGER＞ in BANGKOK เปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่ 12.00 น.

เป็นต้นไป ผ่านทางครับ ทุกคนพร้อมกันหรือยังครับ? บอกเลยพวกเราทำถึงแน่นอน! พวกเราจะตั้งใจเตรียมโชว์ดีๆ ไปฝาก 82DE แน่นอน รอติดตามกันได้เลยครับ แล้วเจอกันนะ 82DE ไทย รักนะครับ





