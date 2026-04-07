80 ปี ปชป.: เดิมพันสุดท้ายของ 'มาร์ค' กอบกู้ศรัทธา กู้ซากพรรค

ประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะการเมืองไทย
📆4/7/2026 4:36 AM
ในวาระครบรอบ 80 ปี พรรคประชาธิปัตย์เผชิญวิกฤตศรัทธา 'มาร์ค' หวนคืนสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง เดิมพันครั้งสุดท้ายเพื่อกอบกู้ซากปรักหักพังของพรรค พร้อมเผชิญความท้าทายทางการเมืองที่ถาโถม

80 ปี ปชป.

รอร่างทอง!! ภารกิจกู้ซากของ 'มาร์ค' เดิมพันสุดท้ายฝ่ายค้านมืออาชีพในวาระครบรอบ 80 ปีของพรรคประชาธิปัตย์ สะท้อนภาพความเป็นสถาบันการเมืองเก่าแก่ที่กลับมาอยู่ในมือของอดีตผู้นำอย่างเต็มตัวอีกครั้ง การรีเทิร์นสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคในครั้งนี้ถูกจับตาว่าเป็น 'เดิมพันสุดท้าย' เพื่อฟื้นฟูศรัทธาและกอบกู้ซากปรักหักพัง ให้ประชาธิปัตย์กลับมาเป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศไทย เหมือนเช่นในอดีตที่เคยรุ่งโรจน์ หากย้อนกลับไปพิจารณาความบอบช้ำที่พรรคเคยประสบมา จะเห็นภาพประชาธิปัตย์ที่เคย 'พัง' จนแทบไม่เหลือชิ้นดี ภาพจำที่อภิสิทธิ์ต้องหลั่งน้ำตาขณะประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในช่วงปี พ.ศ. 2562 ยังคงติดตาประชาชน หลังพรรคมีมติเข้าร่วมหนุนอำนาจเก่าให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย ทั้งที่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง อภิสิทธิ์ได้ประกาศกร้าวว่า 'หมดเวลาเกรงใจ' พร้อมย้ำจุดยืนไม่สนับสนุนแนวทางนี้ แต่แล้วพรรคกลับถูกหักด้วยน้ำมือของคนภายในบ้าน จากพรรคระดับนำที่เคยยืนหยัดสู้กับระบอบทักษิณอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี กลับต้องลดรูปกลายเป็นพรรคขนาดกลางที่มีบทบาทน้อยลงเรื่อยๆ ในเวทีการเมืองไทย และที่ถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุดจนแฟนคลับรับไม่ได้คือ ยุคที่พรรคยอมเสียจุดยืนไปเป็น\ส่วนหนึ่งของรัฐบาลผสมภายใต้การนำของพลังประชารัฐ ซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้ว่าผลการเลือกตั้งจะบ่งชี้ว่าประชาชนไม่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวสร้างความผิดหวังให้กับผู้สนับสนุนพรรคอย่างมาก และนำไปสู่การสูญเสียคะแนนนิยมอย่างต่อเนื่อง พรรคประชาธิปัตย์เผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรศาสตร์ การแข่งขันจากพรรคการเมืองใหม่ๆ และการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นทำให้พรรคต้องปรับตัวอย่างหนัก เพื่อความอยู่รอดทางการเมือง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง พรรคประชาธิปัตย์ยังต้องเผชิญกับปัญหาภายใน ทั้งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ และการขาดเอกภาพในการดำเนินนโยบาย การเปลี่ยนแปลงผู้นำพรรคหลายครั้งในช่วงเวลาอันสั้น สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงภายในพรรค และความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และกอบกู้สถานะพรรคการเมืองหลักในอนาคต\การกลับมาของอดีตผู้นำในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสุดท้ายที่จะนำพาพรรคประชาธิปัตย์กลับมายืนหยัดได้อย่างสง่างามอีกครั้งหนึ่ง ท่ามกลางความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า อดีตผู้นำจะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการนำพาพรรคให้ผ่านพ้นวิกฤต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สนับสนุนอีกครั้งหนึ่ง การทำงานอย่างหนัก การแก้ไขปัญหาภายใน และการนำเสนอนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน จะเป็นกุญแจสำคัญในการกอบกู้สถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบันและอนาคต การเดินทางบนเส้นทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในวาระครบรอบ 80 ปีเต็มไปด้วยความท้าทายและความหวัง อนาคตของพรรคจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัว การแก้ไขปัญหา และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาช

ประชาธิปัตย์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ การเมืองไทย พรรคการเมือง เลือกตั้ง วิกฤต 80 ปี

 

