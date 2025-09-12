8 เทคนิคสร้างความมั่นใจทางการเงินให้ Gen Z และ Millennials

เงิน ลิสรุปเรื่องเงิน랠ทุกวัน นั่นคือหัวใจสำคัญของความมั่นคง. Gen Z และ Millennials ในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามักมีอคติต่อเรื่องเงิน การมีเงินสร้างความมั่นใจ ดังนั้นวิธีการปั้นเงินให้มั่นคงคือการวางแผน
เงินกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต การเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจกำหนดเส้นทางความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิต คนรอบข้างเราอาจพบสุขหรือทุกข์จากเรื่องเงิน อดีตไม่ใช่แค่ในประเทศไทย หลายคนอาจเคยเห็นในหนังสือพิมพ์หรือข่าว การสำรวจของ Principal Foundation ที่เจาะกลุ่ม Gen Z และ Millennials ในสหรัฐฯ พบว่าเรื่องเงินผู้หญิงอาจรู้สึกกังวลและมั่นใจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย เพราะในผู้หญิง 2 กลุ่มนี้มีแค่ 38% ที่รู้สึกมั่นใจเมื่อพูดถึงเรื่องเงิน ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างผู้ชายที่อยู่ระดับ
56% ส่วนผู้หญิงอีก 45% เล่าว่ากลัวที่จะถูกตัดสินจากนิสัยการเงิน ระดับรายได้ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องเงินกันสักเท่าไหร่ (เทียบกับผู้ชายที่คำถามเดียวกันอยู่ที่ 33%) คำถามที่สำคัญที่สุดคือ หรือคนกลุ่มนี้มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะเริ่มออมเงิน 39% ของ Gen Z และ Millennials ระบุว่าพวกเขายังไม่มีระบบบัญชีเพื่อการเกษียณส่วนบุคคล หรือ กองทุนเกษียณ 401(k) เนื่องจากเขาคิดว่าตนเองยังทำเงินได้ไม่มากพอ เรียกว่าปัญหาเรื่องเงินๆ ก็ทำให้ความมั่นใจในการใช้ชีวิตน้อยลง แต่เราจะปรับตัวเรื่องเหล่านี้เพื่อให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างไรบ้าง?วันนี้ Thairath Money ได้นำแนวทางการเสริมสร้างความมั่นใจทางการเงินให้กับผู้อ่าน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z และ Millennial ด้วย 8 เทคนิคสร้าง - วางแผน - และปั้นเงินให้เรามีโอกาสรวยยิ่งขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนี้เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองว่า'อยากมีเงินเพื่อทำอะไรบ้าง' เพราะแต่ละเป้าหมายยอดเงินที่ต้องเตรียมอาจต่างกัน เช่น เพื่อซื้อบ้าน, เพื่อปลดหนี้ หรือตั้งเป้าเงินเก็บ 10 ล้านไว้ใช้ตอนเกษียณ การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้วางแผนการเงินให้ง่ายขึ้น ว่าจะต้องเริ่มเก็บเงินเท่าไร หาผลตอบแทนเท่าใด เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้กฎง่ายๆ ของการมีเงินเก็บก็คือ หาเงินมาได้เท่าไร ใช้จ่ายให้น้อยกว่า อาจเริ่มที่ใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็น หรือเพื่อความคุ้มค่าเราอาจซื้อของในช่วงโปรโมชัน หรือใช้แต้มบัตรเครดิต ส่วนลดต่างๆ มาลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันหลายคนอาจไม่รู้ว่าเงินของตัวเองละลายหายไปกับค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ดังนั้นการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่า เงินในกระเป๋าไหลไปที่ไหน ฟุ่มเฟือยไหม เพราะนี่เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราเก็บเงินไม่ถึงเป้าหมาย เพราะแม้เงินที่ใช้ไปอาจดูน้อยนิดในแต่ละครั้ง แต่เมื่อรวมกันแล้วก็คือเงินก้อนใหญ่ที่เราเสียไปโดยไม่จำเป็น แค่ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงได้ ก็จะมีเงินเหลือไปเก็บออมหรือซื้อของได้เพิ่มขึ้นลองสังเกตดูว่าในบ้านของเราว่ามีของที่ซื้อมาแล้วแต่ถูกทิ้งไว้บ้างหรือเปล่า เราสามารถนำของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้าหรือของสะสม ไปขายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินเข้ากระเป๋า ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีเพิ่มรายได้ที่น่าสนใจ ช่วยจัดบ้านให้เป็นระเบียบนอกจากการประหยัดอดออมแล้ว เราต้องไม่ลืมที่จะนำเงินที่ได้มาเหล่านั้นมาต่อยอดด้วยการลงทุนโดยเฉพาะกับตัวเอง ไม่ว่าจะการอัปสกิลหรือเพิ่มทักษะใหม่ๆ ที่ตลาดแรงงานต้องการ เพราะเมื่อเราเก่งขึ้น เราก็จะต่อรองเงื่อนไขหรือได้รับโอกาสดี ๆ จากสกิลที่มีมากกว่าคนอื่นอ่านมาถึงข้อนี้ เชื่อว่าหลายคนคงเห็นและเข้าใจวิธีสร้างเงินกันแล้ว ทว่า แค่มีรายได้อย่างเดียวอาจไม่พอ เราต้องรู้จักแบ่งเก็บและออมด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เรานำเงินไปใช้จ่ายกับเรื่องที่ไม่จำเป็นจนทำให้เงินก้อนที่มีค่อย ๆ เลือนหายไปตามลมยุคนี้การมีรายได้จากช่องทางเดียวอาจยังไม่พอ ดังนั้นการมองหาอาชีพเสริมจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายรับให้เรามากขึ้น ซึ่งอาชีพนี้สามารถเริ่มได้จากสิ่งใกล้ตัว โดยอาจเป็นงานอดิเรกหรือความชอบส่วนตัว เช่น ถ้าชอบเขียน สามารถรับจ้างเขียนบทความได้ การมีอาชีพเสริมนั้น นอกจากจะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆ อีกด้วย และข้อสุดท้าย เมื่อเรารู้จักการหาเงินและใช้เงินอย่างประหยัดแล้ว อย่าลืมที่จะ ‘ปั้นเงิน’ ให้เติบโตด้วยการลงทุน เช่น ลงทุนในหุ้น หรือกองทุนรวมต่างๆ เพื่อให้เงินก้อนเล็กเติบโตมากขึ้น ทว่า การลงทุนนั้นล้วนแต่มีความเสี่ยง หากเราลงทุนไปโดยขาดความรู้ก็อาจทำให้เงินหายไปได้เช่นกัน ดังนั้นจึงต้องศึกษาให้ดีก่อนลงทุน ทั้งหมดนี้คือ 8 วิธีที่จะช่วยให้เราสร้างเงินเพื่อเสริมความมั่นใจให้ตัวเอง เพราะเมื่อเรามีเงิน นั่นก็เปรียบเสมือนเรากำลังสวมเกราะป้องกันความไม่แน่นอนต่างๆ ในชีวิต ทำให้เรากล้าที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้แบบมั่นใจเพราะมีเงินที่มั่นค
Gen Z Millennials Financial Planning Personal Finance Money Management
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
จะอยู่กันยังไง ในเมื่อชีวิตต่างกันราวฟ้ากับเหว 'เนปาล' ประท้วงเดือดการประท้วงที่ 'เนปาล' นำโดยคนรุ่นใหม่วัย 'Gen Z' ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความไม่พอใจนโยบายปิดกั้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และการคอร์รัปชั่นของรัฐบาล บ่งชี้ว่า พวกเขาทนไม่ไหวแล้ว ต่อสภาพชีวิตที่แตกต่างราว 'ฟ้ากับเหว'
อ่านเพิ่มเติม »
กลุ่มผู้ประท้วง 'Gen Z' เปิดโต๊ะเจรจา 'กองทัพเนปาล' เสนอชื่อ 'อดีตประธานศาลฎีกา' นั่ง 'นายกฯเฉพาะกาล' คนใหม่จากกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งใหญ่ในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เมื่อผู้ประท้วงจุดไฟเผารัฐสภาและอาคารทางการหลายแห่ง หลังจากรัฐบาลประกาศห้ามใช้โซเชียลมีเดีย นำไปสู่การชุมนุมครั้งใหญ่ของขบวนการ “Gen Z” ซึ่งขยายอิทธิพลไปทั่วประเทศ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 30 ราย และนับเป็นหนึ่งในการปราบปรามที่นองเลือดที่สุดในรอบหลายปี...
อ่านเพิ่มเติม »
ตายแล้ว 30 ศพ! เหตุ 'Gen Z' ประท้วงในเนปาล ขณะที่ 'กองทัพ' ระดมกำลังควบคุมสถานการณ์จากกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งใหญ่ในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เมื่อผู้ประท้วงจุดไฟเผารัฐสภาและอาคารทางการหลายแห่ง หลังจากรัฐบาลประกาศห้ามใช้โซเชียลมีเดีย นำไปสู่การชุมนุมครั้งใหญ่ของขบวนการ “Gen Z” ซึ่งขยายอิทธิพลไปทั่วประเทศ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 19 ราย และนับเป็นหนึ่งในการปราบปรามที่นองเลือดที่สุดในรอบหลายปี...
อ่านเพิ่มเติม »
สัญญาณเตือนจากเนปาลการประท้วงของคนหนุ่มสาว “Gen Z” ในเนปาล ไม่ใช่แค่เรื่องของการแบนโซเชียลมีเดีย แต่เป็นผลจากความอัดอั้นมานานหลายปีจากปัญหาการคอร์รัปชัน ความเหลื่อมล้ำ และความล้มเหลวของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีกว่าให้กับพวกเขา ถือเป็นบทเรียนที่ผู้นำทุกคนไม่ควรมองข้าม |...
อ่านเพิ่มเติม »
เด็กญี่ปุ่น Gen Alpha ไม่อยากไปโรงเรียน เพราะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็ก Gen Alpha ในญี่ปุ่นไม่อยากไปโรงเรียน พบว่ากว่า 37.8% งอแงทุกเช้าจนกลายเป็นปัญหาด้านการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม »
กองทัพเนปาลหารือผู้ประท้วงเลือกผู้นำรักษาการสถานการณ์การประท้วงที่เนปาลยังคงสงบต่อเนื่อง นับตั้งแต่กองทัพส่งกำลังคุมเข้มรักษาความปลอดภัยทั่วพื้นที่ แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่แน่ชัดเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้นำรักษาการ กองทัพเนปาลยังคงเดินหน้าหารือกลุ่มผู้ประท้วงต่อเนื่อง ขณะที่แกนนำกลุ่ม Gen Z ระบุว่า ข้อเรียกร้องแรก คือ การยุบสภา...
อ่านเพิ่มเติม »