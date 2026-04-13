8 ยุทธศาสตร์พลิกโฉมประเทศไทย! อ.เชน ลุย Tech War ปั้นนวัตกรรม-AI-เซมิคอนดักเตอร์ ดัน 'เวลเนสไทย' ผงาดเบอร์ 1 โลก

รองนายกฯ อ.เชน เปิดแผน 8 ยุทธศาสตร์ กระทรวง อว. พลิกโฉมประเทศ ชู Research & Innovation สร้างระบบนิเวศ ดึงคนเก่ง ลุย Tech War ปฏิรูปมหาวิทยาลัย 'เรียนได้งบ จบได้งาน' ดันไทยสู่ประเทศรายได้สูง
รองนายกรัฐมนตรี 'ยศชนัน' (อ.เชน) ได้เปิดเผยแผนปฏิบัติการ 8 ยุทธศาสตร์ สำคัญของ กระทรวง อว. ที่มีเป้าหมายในการพลิกโฉมประเทศไทย โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของ Research & Innovation ในการเป็นกระดูกสันหลังของชาติ พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมทีมและเอาชนะสงครามเทคโนโลยีให้ได้ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะปฏิรูป มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด 'เรียนได้งบ จบได้งาน' เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น
อ.เชน ได้อธิบายถึงยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ประการ โดยยุทธศาสตร์แรกมุ่งเน้นไปที่การสร้างกลไกเพื่อสร้างระบบนิเวศในประเทศไทย ซึ่งกระทรวง อว. จะดำเนินการใน 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 1. การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และ 2. การพัฒนาบุคลากรโดยการปรับปรุงและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2-5 นั้น จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพและการแพทย์ระดับโลก โดยใช้ 'เวลเนส' เป็นตัวนำ ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยอยู่แล้ว และจะเชื่อมโยงไปถึงเทคโนโลยี AI และเซมิคอนดักเตอร์ นอกจากนี้ กระทรวง อว. ยังมีแผนที่จะเข้าไปช่วยเพิ่ม Productivity หรือผลิตภาพในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคบริการ
สำหรับยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมเทคโนโลยีด้านความมั่นคง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และยุทธศาสตร์ที่ 7 ที่เน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีโครงการสำคัญ 2 โครงการ ได้แก่ Open Thailand หรือ Open Data และ Zero Corruption MHESI ACT/ No COI ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยข้อมูลและบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
รวมถึงยุทธศาสตร์ที่ 8 ที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ระดับโลก ด้วยการปรับปรุงระบบ TCAS ให้มีความเท่าเทียมกัน, การส่งเสริม Upskill Reskill ภายใต้แนวคิด 'เรียนได้งบ จบได้งาน', การสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงภาควิชาการและภาคเอกชน, การดึงดูด Global Talent ระดับโลก, การส่งเสริม AI for All และการสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ กระทรวง อว. Research & Innovation Tech War AI เซมิคอนดักเตอร์ เวลเนส มหาวิทยาลัย การศึกษา เศรษฐกิจ
