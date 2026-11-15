7HD แชมเปียน คัพ 2026 รอบ 128 ทีม: พุทธรังสีพิบูล 5-1 หมอนทองวิทยาผ่านเข้ารอบ 64 ทีม
ศึกฟุตบอลนักเรียน 7 คน 7HD แชมเปียน คัพ 2026 รอบ 128 ทีม จบลงด้วยชัยชนะของ รร.พุทธรังสีพิบูล ทลาย รร.หมอนทองวิทยา 5-1 พร้อมทีมชั้นนำอีกมากผ่านเข้ารอบ 64 ทีม เตรียมสู้ต่อ 16-17 พ.ย.
ศึก ฟุตบอลนักเรียน 7 คน รายการ " 7HD แชมเปียน คัพ 2026" ซึ่งจัดโดยช่อง 7HD จับมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท วอริคส์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพันธมิตรด้านกีฬาระดับประเทศ ได้เดินทางมาถึงไฮไลต์สำคัญในรอบ 128 ทีม เมื่อการแข่งขันดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายอย่างเข้มข้น ผลปรากฏว่าทีมชุดเอ (Team A) ทั้งหมดต่างโชว์ฟอร์มสมราคาและคว้าชัยชนะในนัดแรกสำเร็จ ผ่านเข้าไปสู่รอบ 64 ทีมสุดท้ายอย่างพร้อมเพรียง
หนึ่งในคู่ต่อสู้ที่สร้างความตื่นเต้นที่สุดคือ ดาร์บี้แมตช์เมืองแปดริ้ว ระหว่างโรงเรียนพุทธรังสีพิบูล กับโรงเรียนหมอนทองวิทยา นัดดังกล่าวถ่ายทำสดจากสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนพุทธรังสีพิบูล ภายใต้การคุมทีมของอาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ โคจรมาพบปะกับโรงเรียนหมอนทองวิทยา รองแชมป์เก่าที่คุมทัพโดยโค้ชฟาหริด หมาดโสะ บรรยากาศรอบสนามคึกคักเต็มไปด้วยแฟนบอลที่เดินทางมาให้กำลังใจจนเต็มทุกพื้นที่อฒจรรย์ เรียกเสียงเชียร์ลั่นสนามสมกับศักดิ์ศรีของบิ๊กแมตช์แห่งวงการฟุตบอลนักเรียนไทยAlso read“ปุยนุ่น” เคลียร์ดราม่าถูกขุดคลิปส่วนตัวในอดีต รับเป็นเรื่องจริง ยันโสดสนิท ขอโทษ “บิ๊นท์” ที่โดนผลกระทบ
การแข่งขันเริ่มขึ้นด้วยความสนุกสนานและลุ้นระทึก โดยโรงเรียนหมอนทองวิทยาเปิดเกมรุกอย่างหนักและทำประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 ทันที ส่งผลให้ทั้งสองทีมเปิดเกมแลกกันอย่างสนุกปากและไม่มีใครยอมใครในครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม โรงเรียนพุทธรังสีพิบูล หรือที่แฟน ๆ รู้จักกันในฉายา "แตงโม ยูไนเต็ด" กลับมาแก้ไขเกมและกดดันคู่ต่อสู้จนสามารถตีเสมอได้สำเร็จ 1-1 ก่อนจะไล่เบียดคว้านำและจบสกอร์ได้อย่างคมกริบ ในที่สุดทีม "แตงโม ยูไนเต็ด" สามารถเฉือนชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยา รองแชมป์เก่าไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์ 5-1
นอกจากคู่ดาร์บี้แมตช์ที่สร้างประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีทีมชั้นนำอีกมากมายที่ผ่านเข้ารอบอย่างมั่นใจ นำโดยอดีตแชมป์เก่าปี 2025 อย่างองค์การปกครองส่วนจังหวัดชัยนาท โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนขัตติยะวงษา โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนภัสสรพินิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนโพธิธาตุประชาสรรค์ โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนพระแม่มารีสาทร โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ซึ่งต่างพาเหรดคว้าชัยในนัดแรกเพื่อตบเท้าเข้าสู่รอบ 64 ทีมสุดท้าย
ความสำเร็จของเกมการแข่งขันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงกระแสความนิยมที่พุ่งกระฉูดบนโลกออนไลน์ด้วยเช่นกัน ยอดผู้ชมทางออนไลน์จากทุกแพลตฟอร์มของเกมฟุตบอลระหว่างโรงเรียนหมอนทองวิทยาและโรงเรียนพุทธรังสีพิบูลเพียงคู่เดียว สามารถทะลุถึง 2.7 ล้านวิว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการถ่ายทอดสดที่ส่งตรงความมันส์ไปสู่นักเตะและแฟนบอลทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึงและทรงประสิทธิภาพ
สำหรับการแข่งขันต่อในรอบสาม (64 ทีม) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2569 ณ สนามใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สนามเทพหัดดิน สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนามจินดารักษ์ โดยมีการแข่งขันวันละ 2 สนาม แบ่งครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที ในรูปแบบแพ้คัดออก (น็อกเอาต์) เพื่อเฟ้นหาทีมที่แข็งแกร่งเข้าสู่รอบสี่ (32 ทีม) และรอบ 16 ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2569 ก่อนจะแข่งขันต่อในรอบ 8 ทีมสุดท้ายและรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายนถึง 6 ธันวาคม 2569 ณ สนามศุภชลาศัย
แฟนกีฬาสามารถติดตามผลการแข่งขัน รายละเอียดข้อมูล และโปรแกรมการแข่่งขันได้ที่ www.ch7.com/champ7hd/football2026 รวมถึงร่วมชมการแข่งขันทุกนัดทางออนไลน์ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON Facebook: Ch7HD, Ch7HD Sports, TikTok: Ch7HD Sports และ YouTube: Ch7HD เพื่อเกาะติดทุกข่าวสารและการเคลื่อนไหวจากช่อง 7HD ได้อย่างครบทุกช่องทาง ทั้งช่องดิจิทัล "ช่อง 7HD" กดหมายเลข 35 และ Social Media ของสถานีฯ บน Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube และ Threads
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