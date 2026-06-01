73 ปีเจ้าอาวาสหนีตาย หลังถูกหนุ่มคลั่งหลอนยาดักซุ่มตีหัว

เจ้าอาวาสวัย 73 ปีหนีตาย หลังถูกหนุ่มคลั่งหลอนยาดักซุ่มตีหัวขณะบิณฑบาต ตร.ฟันข้อหาหนัก "พยายามฆ่า" โดยภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านนายมุก ภูแช่มโชติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาต้อง หมู่ 5 ต.นายูง บันทึกภาพขณะหลวงพ่อทองบาง กันตะธัมโม อายุ 73 ปี ขี่รถซาเล้งมาจอดหน้าบ้าน พร้อมบีบแตรและร้องขอความช่วยเหลือ
นาทีชีวิต! เจ้าอาวาสวัย 73 บิดซาเล้งหนีตาย หลังถูกหนุ่มคลั่งหลอนยาดักซุ่มตีหัวขณะบิณฑบาต ตร.
ฟันข้อหาหนัก "พยายามฆ่า" เมื่อเวลาประมาณ 05.30 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 โดยภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านนายมุก ภูแช่มโชติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาต้อง หมู่ 5 ต. นายูง บันทึกภาพขณะหลวงพ่อทองบาง กันตะธัมโม อายุ 73 ปี เจ้าอาวาสวัดป่านาต้อง ต. นายูง อ.
นายูง จ.
อุดรธานี ขี่รถซาเล้งมาจอดหน้าบ้าน พร้อมบีบแตรและร้องขอความช่วยเหลือ โดยบอกว่า นายเปา อายุ 24 ปี พยายามใช้เหล็กทำร้ายขณะออกจากวัดเพื่อไปบิณฑบาต จากภาพยังพบว่า นายเปาถือไม้เดินตามมาถึงหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก่อนที่นายมุกจะออกมาช่วยเหลือและตะโกนขับไล่ ทำให้นายเปาหลบหนีไปในที่สุดนายมุก เปิดเผยว่า หลวงพ่อทองบาง เล่าให้ฟังว่า ขณะขี่รถซาเล้งออกจากวัด นายเปาได้ดักซุ่มอยู่หลังเสาบ้าน ก่อนวิ่งเข้ามาใช้ท่อนเหล็กฟาดศีรษะ แต่เคราะห์ดีที่หลังคารถซาเล้งรับแรงกระแทกไว้บางส่วน ทำให้เหล็กเฉี่ยวไปโดนบริเวณไหล่จนได้รับบาดเจ็บกระดูกแตก หลังจากนั้นหลวงพ่อรีบขี่รถหนีมาขอความช่วยเหลือ แต่ผู้ก่อเหตุก็ยังถือไม้วิ่งตามมาจะทำร้ายซ้ำ ต่อมานายไพสันต์ ตะวงษา กำนันตำบลนายูง พร้อมด้วยนายอุไร ศรีจำปาน้อย ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ได้ช่วยกันติดตามจับกุมนายเปาได้บริเวณทางเข้าวัดป่านาต้อง โดยพบว่าผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายคนหลอนยาอย่างหนัก นายมุก กล่าวว่า ผู้ก่อเหตุเคยอาศัยอยู่ภายในวัด หลวงพ่อคอยช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารและค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด แต่กลับมาก่อเหตุในลักษณะดังกล่าว สาเหตุคาดว่าเกิดจากความไม่พอใจที่หลวงพ่อเคยตักเตือนเรื่องการสุมไฟภายในวัด ด้านหลวงพ่อทองบาง เปิดเผยทางโทรศัพท์ว่า ขณะเกิดเหตุเห็นนายเปาหลบอยู่หลังเสาบ้าน ก่อนจะวิ่งเข้ามาใช้ท่อนเหล็กฟาดศีรษะ พร้อมตะโกนขู่ว่าจะเอาให้ตาย โชคดีที่หลบได้ทัน ทำให้เหล็กไปโดนแขนและหัวไหล่ขวาแทน หลังเกิดเหตุได้ตั้งสติขี่รถซาเล้งหนีตายมาขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หลวงพ่อกล่าวอีกว่า ปัจจุบันยังมีอาการเจ็บแขน และแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกแตก ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีในวันที่ 2 มิถุนายน 2569 โดยยืนยันว่าจะกลับไปจำวัดที่วัดป่านาต้องตามเดิมหลังรักษาตัวหาย แม้จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็ตาม ขณะที่ พ.
ต. ต. อภิวุฒิ ลีโพนทอง สว. (สอบสวน) สภ.
นายูง เปิดเผยว่า หลังการจับกุม นายเปายังมีอาการคลุ้มคลั่ง พูดจาไม่รู้เรื่อง และอ้างว่าตนเองเป็นฤๅษี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจอาการบาดเจ็บจากแพทย์เพื่อประกอบสำนวนคดี โดยได้แจ้งข้อกล่าวหา "พยายามฆ่า" และจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไ
