7-Eleven สาขาสุดท้ายในกัมปอต ปิดถาวร หลังการคว่ำบาตรสินค้าไทย
7-Eleven สาขาสุดท้ายในกัมปอตปิดตัวถาวรเป็นเหยื่อรายสุดท้ายของการคว่ำบาตรสินค้าไทย ส่งผลให้อัตราการนำเข้าจากไทยลดลง 37.5% และการค้าชายแดนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาสุดท้ายในเมือง กัมปอต ของกัมพูชาได้ปิดตัวลงอย่างถาวรนับเป็นจุดสิ้นสุดของแบรนด์แฟรนไชส์สัญชาติไทยในตลาดชายฝั่งทะเลแห่งนี้ ข่าวการปิดกิจการเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากที่จำนวนลูกค้าและสินค้าคงคลังลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายสัปดาห์โดยอ้างสาเหตุว่าผู้บริโภคในท้องถิ่นเริ่มหันเหความสนใจออกจากสินค้าและแฟรนไชส์ของไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
กลไกการปิดตัวและประวัติการขยายตัวของ 7-Eleven
กิจการของ 7-Eleven ในกัมพูชาดำเนินการโดยบริษัท ซีพี ออลล์ คัมโบเดีย หรือ CP All Cambodia ซึ่งได้เริ่มต้นเปิดดำเนินการในประเทศแห่งนี้ในเดือนสิงหาคม 2564 ช่วงแรกของการดำเนินงานแบรนด์ดังกล่าวมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วทุกภาคส่วนของประเทศและสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงอย่างมากหลังจากเกิดข้อขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในเดือนกรกฎาคม 2568 สถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการขายสินค้าของไทยโดยตรงทำให้เครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างรวดเร็วAlso readInfinix XPAD 30 Pro จอ 2.5K 90Hz ชิป Helio G200
ผลกระทบต่อเนื่องต่อธุรกิจพลังงานและเครือข่ายการค้า
กระแสการต่อต้านที่ต่อเนื่องกันไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะต่อธุรกิจค้าปลีกเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ โดยสื่อในกัมพูชาอ้างว่ากลุ่มบริษัท PTT หรือบริษัทพลังงานของไทยได้รายงานยอดจำหน่ายน้ำมันที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงระยะเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 50 ถึง 60 ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องลดจำนวนสถานีบริการน้ำมันลงจากเดิมประมาณ 200 แห่งเหลือเพียง 150 แห่งทั่วประเทศการหดตัวลงของเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแรงกดดันจากผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของนักลงทุนจากไทยอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวเลขการส่งออกและนำเข้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ข้อมูลการค้าอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคได้ส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจน โดยมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากไทยของกัมพูชาลดลงถึงร้อยละ 37.5 โดยมีมูลค่าเหลือ 1,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งลดลงจากยอด 2,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าจากกัมพูชาไปยัังประเทศไทยลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 10.3 มีมูลค่าเหลือ 479.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน
สมดุลทางการค้าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคี
การลดลงของการนำเข้าจากไทยส่งผลให้ตัวเลขการขาดดุลการค้าของกัมพูชากับไทยลดลงอย่างมากเหลือประมาณ 849 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับยอด 1,590 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วสัดส่วนการส่งออกต่ออัตราการนำเข้าของกัมพูชาเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 25.2 ในปีก่อนหน้าเป็นร้อยละ 36.1 ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้เน้นย้ำถึงความพยายามในการปรับสมดุลความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคีที่ขับเคลื่อนโดยความตึงเครียดทางการทูตและชายแดนที่ยืดเยื้อมาอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มอนาคตและผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจ
การปิดตัวของ 7-Eleven สาขากัมปอตถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคไทยที่อาจยังคงดำเนินต่อไปในระยะยาวหากปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์นักลงทุนจากไทยอาจต้องพิจารณาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ในกัมพูชาแนวโน้มการลดลงของอุปสงค์สำหรับสินค้าและบริการจากไทยอาจส่งผลต่อภาคธุรกิจอื่นๆ ที่ยังไม่ได้สัมผัสผลกระทบโดยตรงในขณะนี้ซึ่งจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
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