7 โรคหน้าฝนและ 5 วิธีดูแลสุขภาพหลังเปียกฝน
กรมการแพทย์เตือน 7 โรคอันตรายช่วงหน้าฝนและแนะนำ 5 วิธีดูแลตนเองหลังเปียกฝน ป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากน้ำฝน
ช่วงเวลาที่ฝนตกลงมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผันผวนของ สุขภาพ มนุษย์อย่างชัดเจน ไม่ควรละเลยความสำคัญเพราะความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือกำลังท่องเที่ยวกลางสายฝน อาจหลีกเลี่ยงการเปียกฝนได้ยาก ต้องยอมรับชะตากรรมที่ต้องเปียกปอน แต่ทราบหรือไม่ว่าอันตรายหลังถูกฝนมิใช่เพียงไข้หวัดธรรมดา
น้ำฝนและละอองฝนมีความพิเศษที่ซ่อนไว้ นั่นคือการพาดูดยึดไวรัสและแบคทีเรียที่ลอยอยู่ในอากาศมาด้วย ซึ่งจากการระบุของโรงพยาบาลศิริราช และคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวพบว่า ในน้ำฝนมีเชื้อโรคหลายร้อยชนิดที่แพร่กระจายได้รวดเร็วมากเมื่อลมกระโชกแรงก่อนฝนตก เชื้อโรคเหล่านี้จะปลิวลอยไปในอากาศและส่งเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นโดยที่เราอาจไม่ทันรู้ตัวAlso readกรมราชทัณฑ์ เผยคืนแรกในเรือนจำ “บุ๋ม-ก๊อต” ปรับตัวได้ดี ไม่เครียดสูง เผย “บุ๋ม” ห่วงแม่-ลูก ส่วน “ก๊อต” แจ้งมีโรคประจำตัว
7 โรคที่มากับฝนและกลไกการแพร่กระจาย
ไวรัสและแบคทีเรียเหล่านี้มีความสามารถในการเคลื่อนที่เร็วขึ้นในลักษณะปลิวลอยในอากาศเมื่อฝนใกล้ตกและลมแรงขึ้น ทำให้ร่างกายมีโอกาสรับเชื้อโรคเหล่านี้ได้มากขี้นโดยไม่รู้ตัว โรคเหล่านี้มักติดต่อผ่านทางเดินหายใจหรือสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง จึงต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนที่ความชื้นสูงเอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรค
การสัมผัสโดยตรงกับน้ำฝนที่สกปรกอาจนำไปสู่โรคผิวหนังหรือโรคติดเชื้อทางตาได้ง่ายขึ้น ในขณะที่การหายใจเอาละอองฝนที่ผสมกับฝุ่นละอองและเชื้อโรคเข้าปอด อาจทำให้เกิดอาการทางระบบหายใจเรื้อรังหรือเฉียบพลันได้ ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือเด็กและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อเหล่านี้มากกว่าบุคคลทั่วไป
5 วิธีดูแลตัวเองหลังเปียกฝนเพื่อลดเสี่ยงเจ็บป่วย
โรงพยาบาลศิริราชและคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวแนะนำ 5 วิธีปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหลังเปียกฝนซึ่งสามารถทำได้ทันทีเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันเชื้อโรค 1. การอาบน้ำและสระผมทันทีหลังจากเปียกฝน ถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุด เพื่อล้างล้างสารปนเปื้อนและเชื้อโรคออกจากร่างกาย ให้รีบเช็ดตัวและผมให้แห้งสนิท หากอยู่ความชื้นนานๆ จะทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงและเกิดอาการหวัดได้ง่ายขึ้น
2. การรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันไวรัส ควรทำตัวให้อุ่นขึ้นโดยการดื่มน้ำอุ่นหรือจิบเครื่องดื่มร้อนๆ ช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสก่อตัวในร่างกายและรักษาอุณหภูมิภายในให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างปราการป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การบำรุงผิวพรรณด้วยครีมหรือมอยส์เจอไรเซอร์ช่วยดูแลผิวที่อาจแห้งหรือระคายเคืองจากน้ำฝนและสารเคมีในอากาศ ลดอาการผิวแห้งและอาการคันที่อาจเกิดขึ้นหลังการเปียกฝน การดูแลผิวให้ชุ่มชื้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคที่อาจเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังที่แตกหรืออักเสบได้
4. การพักผ่อนให้เพียงพอและนอนหลับอย่างเพียงพอ เป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้น การนอนหลับที่ดีช่วยให้อวัยวะภายในทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมต่อสู้กับเชื้อโรคที่อาจเข้าสู่ร่างกายในช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
5. การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และเสริมวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง หรือมะละกอ เป็นวิธีสุดท้ายที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น การทานผลไม้เหล่านี้ช่วยเติมวิตามินที่จำเป็นต่อการสร้างแอนติบอดีและเซลล์ภูมิคุ้มกัน ซึ่งจำเป็นต่อการต้านทานการติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรียที่แพร่กระจายในอากาศในช่วงหน้าฝน
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