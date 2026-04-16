6 หน่วยงานเปิดผลสอบ 'คดีกักตุนน้ำมัน' ดีเอสไอยัน 10 บริษัทเอี่ยว ออกหมายเรียก 8 แห่ง

ความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมัน หลังดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ 6 หน่วยงานแถลงยืนยันพบความผิดปกติช่วงวิกฤตพลังงาน ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง พบกว่า 10 บริษัทเข้าข่าย และออกหมายเรียก 8 บริษัทเข้าชี้แจงสัปดาห์หน้า
ความคืบหน้าครั้งสำคัญของคดี กักตุนน้ำมัน ได้รับการเปิดเผยจาก 6 หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการ โดยหลังกรมสอบสวน คดีพิเศษ ( ดีเอสไอ ) ได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาเป็น คดีพิเศษ ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลการทำงานร่วมกัน ซึ่งยืนยันว่าพบความผิดปกติในการบริหารจัดการน้ำมันอย่างชัดเจนในช่วง วิกฤตพลังงาน ที่ผ่านมา โดยการกระทำผิดครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง คือการรับน้ำมันจากคลัง การขนส่งทางเรือ รถยนต์ขนส่ง ไปจนถึงการจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมัน
พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตด้านพลังงาน มีการตรวจพบค่าเฉลี่ยการจ่ายน้ำมันที่ผิดปกติไปจากเดิมอย่างมาก โดยปกติแล้ว การจ่ายน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านลิตรต่อวัน แต่ในช่วงวันที่ 21 ถึง 24 มีนาคม กลับพบว่าปริมาณการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นอย่างมีนัยสำคัญ ต่อมาในวันที่ 25 มีนาคม ซึ่งเป็นวันก่อนที่ราคาน้ำมันจะปรับขึ้นถึง 6 บาทต่อลิตร กลับพบปริมาณการจ่ายน้ำมันที่สูงกว่าปกติอย่างมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่มองว่าเป็นความพยายามในการกักตุนเพื่อรอขายในช่วงที่ราคาสูงขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการระบุถึงความผิดปกติที่ตรวจพบอีก 3 ประการหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกักตุนน้ำมัน ได้แก่ กลุ่มคลังน้ำมัน ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ 3 แห่ง และบริษัทจ็อบเบอร์อีก 2 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำมันสำรองจำนวนมาก แต่กลับเลือกที่จะไม่จ่ายน้ำมันออกสู่ตลาด หรือจ่ายในปริมาณที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ควรจะเป็นอย่างมาก ประการที่สอง คือความล่าช้าในการขนส่งน้ำมันทางเรือ โดยตรวจพบเรือขนน้ำมันจำนวน 7.9 ล้านลิตร ที่ลอยลำอยู่กลางทะเล เป็นเวลานานโดยไม่มีการขนถ่ายน้ำมัน ซึ่งคาดว่าเป็นการรอจังหวะให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก่อนที่จะดำเนินการ ประการสุดท้าย คือความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันทางบก จากคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการน้ำมันต่างๆ โดยพบเที่ยวการขนส่งถึง 662 เที่ยว ที่ไม่สามารถระบุปลายทางที่ชัดเจนได้ คิดเป็นปริมาณน้ำมันถึง 2.1 ล้านลิตร ซึ่งในจำนวนนี้มีถึง 15 เที่ยว ที่มีการปิดระบบ GPS หรือออกนอกเส้นทาง ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันที่ควรจะไปถึงปลายทางขาดหายไปราว 140,000 ลิตร สร้างปัญหาการขาดแคลนน้ำมันตามสถานีบริการต่างๆ
พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งครอบคลุมทั้งเอกสารและข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทำการตรวจสอบจากโรงกลั่นน้ำมันจำนวน 6 แห่ง และคลังน้ำมันอีก 92 แห่ง รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว จากการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ได้ตั้งสมมติฐานของการกระทำผิดออกเป็น 3 ข้อหลัก โดยข้อแรก คือกรณีที่รับน้ำมันมาแล้ว แต่กลับไม่นำส่งเข้าสถานีบริการน้ำมันโดยตรง มีการตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจ็อบเบอร์และมีสถานีบริการน้ำมันเป็นของตนเองตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น โดยพบว่ารถขนน้ำมันที่รับน้ำมันมาจากคลัง ได้นำน้ำมันไปถ่ายลงในถังเก็บน้ำมันสำรองแทนที่จะนำไปเก็บไว้ในสถานที่ที่กำหนดไว้ และมีการแจ้งความดำเนินคดีโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่นแล้ว
ข้อที่สอง คือกรณีที่คลังน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง พบพฤติกรรมการจำหน่ายน้ำมันเตาโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีถังเก็บน้ำมันที่เกินกว่า 200,000 ลิตร ซึ่งเคยมีการจดทะเบียนไว้แต่ถูกยกเลิกไปแล้ว กลับยังคงมีการใช้รถขนส่งของตนเองในการรับน้ำมันจากจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นการรับจ้างขนส่งที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดระยองได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเช่นกัน ข้อสุดท้าย คือกรณีของคลังน้ำมันที่เป็นจ็อบเบอร์ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีถังเก็บน้ำมันดีเซลขนาด 40,000 ลิตร พร้อมหัวจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยที่ผ่านมาได้มีการขออนุญาตใช้ถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลวเท่านั้น แต่กลับพบว่าในช่วงวิกฤตได้นำถังดังกล่าวมาใช้เก็บน้ำมันดีเซล และมีการถ่ายน้ำมันโดยตรงโดยไม่ผ่านการตรวจสอบหรือบันทึกเข้าถังเก็บน้ำมันอย่างถูกต้อง ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบพบความผิดปกติของบริษัทท่อส่งน้ำมันและเป็นคลังเก็บน้ำมันในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่าบริษัทมีการส่งน้ำมันตามคำสั่งของผู้ค้า 6 บริษัท และพบการใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงปริมาณการจ่ายน้ำมันที่มากหรือน้อยเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนและหลังการประกาศขึ้นราคาน้ำมันในวันที่ 26 มีนาคม เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำเพื่อประวิงเวลาในการส่งมอบน้ำมัน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ออกหนังสือแจ้งให้เจ้าของน้ำมันทั้ง 6 บริษัทดังกล่าว เข้ารับทราบข้อเท็จจริงและชี้แจงประเด็นดังกล่าวแล้ว
ด้าน พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือและเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบพฤติกรรมของเรือขนส่งน้ำมันจำนวน 99 เที่ยวเรือ พบว่ามีจำนวน 20 เที่ยวเรือที่มีความผิดปกติ โดยแบ่งเป็น การเดินเรือล่าช้า 1 วัน จำนวน 14 เที่ยวเรือ และล่าช้า 2 วัน จำนวน 6 เที่ยวเรือ นอกจากนี้ ยังพบการปิดระบบการติดตามเรือ (GPS) จำนวน 10 เที่ยวเรือ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดปกติอย่างยิ่ง รวมถึงการที่เรือลอยลำประชิดกันในทะเล จำนวน 2 เที่ยวเรือ และการเดินเรือเพื่อประวิงเวลาอีก 8 เที่ยวเรือ ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ถูกส่งมอบให้กับทางดีเอสไอเพื่อใช้ประกอบสำนวนการสอบสวนแล้ว
สำหรับการดำเนินการของดีเอสไอภายหลังการรับคดีกักตุนน้ำมันเป็นคดีพิเศษ ขณะนี้ได้ระบุชัดเจนแล้วว่า มีบริษัทที่เข้าข่ายกระทำความผิดมากกว่า 10 บริษัท และพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้แทนของ 8 บริษัทดังกล่าว ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงข้อเท็จจริงในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ดีเอสไอยังได้รับโอนสำนวนคดีจากพนักงานสอบสวนภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาดำเนินการสอบสวนในฐานะคดีพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วย การดำเนินการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังในการปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงเวลาวิกฤต
