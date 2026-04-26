6 ยอดนักมวยไทยผู้พิชิตเข็มขัด 'เดอะ ริง' สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

สำรวจประวัติศาสตร์นักมวยไทยที่ประสบความสำเร็จในการคว้าเข็มขัดแชมป์โลก 'เดอะ ริง' ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยอดเยี่ยมในระดับสูงสุด
ประวัติศาสตร์วงการ มวยไทย เต็มไปด้วยเรื่องราวความภาคภูมิใจและความพยายามของนัก มวยไทย ในการก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลก ตั้งแต่ยุคของ โผน กิ่งเพชร นัก มวยไทย คนแรกที่สร้างชื่อเสียงด้วยการคว้า แชมป์โลก ในปี 1960 วงการ มวยไทย ก็มีนักมวยขึ้นครองบัลลังก์ แชมป์โลก อย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนัก มวยไทย ที่ได้รับการยอมรับจาก 4 สถาบันหลักรวมทั้งสิ้น 50 คน อย่างไรก็ตาม การครอง แชมป์โลก จากสถาบันหลักต่างๆ นั้นยังถือเป็นเพียงก้าวแรกของการพิสูจน์ความสามารถที่แท้จริง เพราะยังมีเข็มขัดแชมป์อีกหนึ่งเส้นที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในวงการมวยสากล นั่นคือ เข็มขัดแชมป์ เดอะ ริง (The Ring) ซึ่งมอบโดยนิตยสารมวยชื่อดัง เดอะ ริง แมกกาซีน ที่มีเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จาก แชมป์โลก ทั้ง 50 คนของไทย ตลอดระยะเวลามากกว่า 60 ปี มีเพียง 6 รายเท่านั้นที่สามารถพิชิตเข็มขัดแชมป์ เดอะ ริง ได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยอดเยี่ยมในระดับสูงสุดของนัก มวยไทย ทั้ง 6 คนนี้ ได้แก่ โผน กิ่งเพชร ผู้บุกเบิกเส้นทางสู่ความสำเร็จ, ชาติชาย เชี่ยวน้อย นักมวยจอมพลังที่สร้างชื่อเสียงในยุคของตน, เวนิส บ.
ข. ส. นักมวยที่โดดเด่นด้วยสไตล์การชกที่ดุดัน, สด จิตรลดา นักมวยที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนมวยด้วยการชกที่น่าติดตาม, พงษ์ศักดิ์เล็ก วันจงคำ นักมวยที่ได้รับการยกย่องในเรื่องของความสามารถรอบด้าน และ ศรีสะเกษ ศ.
รุ่งวิสัย แชมป์โลกผู้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการครองเข็มขัดแชมป์สภามวยโลก (WBC) และสมาคมมวยโลก (WBA) รุ่นฟลายเวต รวมถึงเข็มขัดแชมป์ เดอะ ริง อีกด้วย ศรีสะเกษยังเป็นนักมวยไทยคนเดียวที่สามารถครองเข็มขัดแชมป์ เดอะ ริง ได้ถึงสองสมัยในรุ่นฟลายเวต และยังสามารถขยับขึ้นไปครองเข็มขัดแชมป์ เดอะ ริง ในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวตได้อีกด้วย นิตยสารมวย เดอะ ริง เริ่มต้นมอบเข็มขัดแชมป์โลกมวยสากลอาชีพให้กับนักมวยที่มีความโดดเด่นในทุกรุ่นน้ำหนักตั้งแต่ปี 1922 โดยนักมวยคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้คือ แจ็ค เดมป์ซีย์ แชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวตชาวสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 1990 นิตยสาร เดอะ ริง ได้หยุดมอบเข็มขัดแชมป์ชั่วคราว ก่อนที่จะกลับมามอบเข็มขัดอีกครั้งในปี 2001 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้เข็มขัดแชมป์ เดอะ ริง เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และความเป็นเลิศในวงการมวยสากลอย่างแท้จริง การได้รับเข็มขัดแชมป์ เดอะ ริง จึงไม่ใช่เรื่องง่าย และเป็นสิ่งที่นักมวยทุกคนปรารถนาที่จะได้รับ เพราะเป็นการได้รับการยอมรับจากวงการมวยทั่วโลก ว่าเป็นนักมวยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรุ่นของตน การที่นักมวยไทยเพียง 6 คนเท่านั้นที่สามารถครองเข็มขัดนี้ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความยากลำบากและความทุ่มเทของนักมวยไทยในการก้าวขึ้นสู่ระดับโลก และเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำและยกย่อ
