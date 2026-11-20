6 ค่ายรถญี่ปุ่นประกาศลงทุนไทย 1.34 แสนล้านบาท ขานรับภาษีใหม่
6 ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นประกาศแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 134,000 ล้านบาทระหว่างปี 2569-2573 เพื่อปรับฐานผลิตสู่ยานยนต์ยุคใหม่ และเรียกร้องความยืดหยุ่นด้านข้อกำหนดชิ้นส่วนภายใต้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่
การหารือระหว่างรัฐบาลไทยกับผู้บริหารค่ายรถยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่น 6 แห่ง นำโดยนาย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ส่งผลให้เกิดการประกาศแผนการลงทุนครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย โดยทั้ง 6 บริษัท ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ มิตซูบิชิ มาสด้า และนิสสัน ได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการขยายฐานการผลิตในประเทศ พร้อมเสนอแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับเทคโนโลยียานยนต์ยุคใหม่
ประกาศลงทุน 134,000 ล้านปรับฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ในการประชุม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ทั้ง 6 ค่ายรถได้เปิดเผยแผนการลงทุนร่วมในประเทศไทย รวมมูลค่ากว่า 134,000 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573 เพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพของฐานการผลิตให้สามารถรองรับยานยนต์เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบAlso read6 ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ประกาศลงทุนไทยเพิ่ม 1.34 แสนล้าน อานิสงส์ขึ้นภาษีนำเข้า EV
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 โดยกำหนดให้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ หรือ BEV และรถยนต์ไฟฟ้าแบบขยายระยะทาง หรือ REEV ที่นำเข้าในรูปแบบสำเร็จรูปและไม่มีฐานการผลิตในประเทศไทย จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราสูงถึง 35%
ในทางตรงข้าม รถยนต์นำเข้าจากสถานประกอบการที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เชื่อมโยงกับระดับการลงทุน การสร้างงาน และการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมสำหรับทุกเทคโนโลยี โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะผูกพันกับความคุ้มค่าต่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งในมิติของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจ้างงานแรงงาน และการเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานยานยนต์
แผนลงทุนเจาะลึกแต่ละค่ายโตโยต้าอีซูซุฮอนด้า
โตโยต้า จะทำการต่อยอดฐานผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะในประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฮบริด หรือ HEV รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ หรือ BEV และรถเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน หรือ FCEV โดยเฉพาะการผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับรถกระบะที่ใช้ระบบเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก
อีซูซุ ยังคงรักษาสถานะฐานการผลิตและส่งออกของรถกระบะและรถเพื่อการพาณิชย์ โดยเดินหน้าพัฒนา รถกระบะไฟฟ้า BEV และรถบรรทุกเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน FCEV นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเตรียมทดสอบการใช้ไบโอดีเซล B30 ต่อจากการใช้ B20 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดการปล่อยมลพิษ
ฮอนด้า มุ่งเน้นการพัฒนา รถยนต์รุ่นใหม่ ที่ผสานเทคโนโลยี ไฮบริดกับระบบ Smart Car ให้รวดเร็วที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกและประหยัดพลังงาน ส่วนมิตซูบิชิ จะลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี HEV และ Plug-in Hybrid หรือ PHEV สำหรับรถกระบะและรถอเนกประสงค์ PPV เพื่อเพิ่มตัวเลือกให้กับตลาดยานยนต์ขนาดกลาง
ข้อเสนอความยืดหยุ่นชิ้นส่วนและมาตรฐาน Euro 6
ผู้บริหารจากค่ายรถยนต์ทั้ง 6 ราย ได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาความยืดหยุ่นในระยะเวลาปฏิบัติตามเงื่อนไขการผลิตชิ้นส่วนสำคัญ หรือ e-Parts สำหรับรถยนต์ไฮบริด และหลักเกณฑ์การใช้ชิ้นส่วนในระดับชุดประกอบสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า BEV เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถปรับสายการผลิตและพัฒนาศูนย์เครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในส่วนของมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ค่ายรถญี่ปุ่นได้เสนอให้กำหนดกรอบเวลาการบังคับใช้มาตรฐานไอเสีย Euro 6 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความแน่นอนในการวางแผนการผลิต และลดขั้นตอนซ้ำซ้อนในการตรวจสอบมาตรฐานและพิธีการศุลกากร รวมถึงขอทบทวนแนวทางกำกับดูแลการผลิตชดเชยตามมาตรการ EV3.0 และ EV3.5 เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรม
ขณะเดียวกัน ยังมีการเสนอแนวคิดการฟื้นฟูตลาดรถยนต์ภายในประเทศ โดยเฉพาะรถกระบะที่มียอดขายชะลอตัว ผ่านโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ หรือ Trade-in และการนำระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาประกอบการออกแบบมาตรการทางภาษี รัฐบาลระบุว่า จะพิจารณาความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิผล ภาระงบประมาณต่อรัฐ ผลกระทบต่อผู้บริโภค และความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการอย่างรอบด้าน
แนวโน้มการลงทุนและอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
นายเอกนิติ ยังได้เน้นย้ำว่า รัฐบาลจะนำข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาควบคู่กับเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการลงทุนของค่ายรถยนต์ระดับโลกเข้ากับผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทย ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา หรือ R&D และการยกระดับทักษะด้านวิศวกรรมและช่างเทคนิค เพื่อให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ระบุว่า ระหว่างปี 2564 ถึงเดือนกันยายน 2569 นักลงทุนจากญี่ปุ่นได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รวมจำนวน 367 โครงการ มีมูลค่ากว่า 79,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนสำคัญของญี่ปุ่น
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการ BOI สรุปว่า การหารือครั้งนี้เป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกต่อประเทศไทย โดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นยืนยันแผนการลงทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและพัฒนารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับทราบทิศทางนโยบายภาษีใหม่ที่สนับสนุนการผลิตในประเทศและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
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