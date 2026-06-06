5 โรงเรียนหญิงล้วนระดับตำนานที่โดดเด่นด้วยความพรีเมียมและวิชาการ

Sanook Campus ได้รวบรวมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปี 2569 ของ 5 โรงเรียนหญิงล้วนระดับตำนานมาฝาก มาส่องกันเลยโรงเรียนหญิงล้วนใจกลางเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความพรีเมียมและวิชาการที่แข็งแกร่ง
ขึ้นชื่อว่า " โรงเรียนหญิงล้วน " ในเมืองไทย นอกจากจะโดดเด่นเรื่องกิริยามารยาทและการบ่มเพาะศักยภาพของเด็กผู้หญิงให้เติบโตอย่างมั่นใจแล้ว เรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนและโปรไฟล์ของแต่ละสถาบันก็ปังไม่แพ้กัน สำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังวางแผนส่งลูกสาวเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนชื่อดัง วันนี้ Sanook Campus ได้รวบรวมอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษา ประจำปี 2569 ของ 5 โรงเรียนหญิงล้วน ระดับตำนานมาฝาก (หมายเหตุ: โดยปกติแล้วค่าเทอมในเทอม 1 จะสูงกว่าเทอม 2 เนื่องจากมีค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมประจำปีรวมอยู่ด้วย) มาส่องกันเลย โรงเรียนหญิงล้วน ใจกลางเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่อง ความพรีเมียม และ วิชาการ ที่แข็งแกร่ง สำหรับปี 2569 นี้ อัตราค่าเล่าเรียนเฉลี่ยรายเทอมและรายปีถือว่าสมฐานะและคุณภาพระดับท็อปแผนการเรียน ม.
ปลาย สายศิลป์ภาษา (จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส) จะเฉลี่ยที่ประมาณ 65,000 บาท/เทอม ส่วนสายศิลป์-ดนตรี จะขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 75,000 บาท/เทอมค่ะโรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกของประเทศไทย ย่านสุขุมวิท โดดเด่นด้วยการหล่อหลอมกุลสตรีและระบบนักเรียนประจำที่มีระเบียบวินัยงดงาม มีให้เลือกเรียนทั้งหลักสูตรปกติและ English Program(เฉลี่ยต่อปีประมาณ 111,000 บาท)สองสถาบันเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อเรื่องการบ่มเพาะสตรีผ้าพับไว้ได้อย่างงดงาม ไร้ที่ติ โดยฝั่ง "โรงเรียนราชินี" ตั้งอยู่แถวปากคลองตลาด และ"โรงเรียนราชินีบน" ตั้งอยู่ย่านสามเสนอัตราค่าเทอมระดับ ม.
ต้น - ม. ปลาย (ทุกสายการเรียน) เฉลี่ยเทอมละประมาณ 30,000 - 32,000 บา
โรงเรียนหญิงล้วน ความพรีเมียม วิชาการ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
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