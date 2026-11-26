50 สโมสรไทยลีก 3 ลุยศึก BGC เมืองไทยประกันภัย คัพ 2026/27 แชมป์ได้ 1.5 ล้านบาท
ศึก BGC เมืองไทยประกันภัย คัพ 2026/27 เปิดรับสมัคร 50 สโมสรไทยลีก 3 ชิงถ้วยและเงินรางวัล 1.5 ล้านบาท เจาะลึกรายละเอียดโซนแข่งขันและกำหนดการจับสลาก
การแข่งขันฟุตบอลระดับภูมิภาคอย่าง BGC เมืองไทยประกันภัย คัพ 2026/27 กำลังจะกลับมาสร้างความตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อมีสโมสรจาก ไทยลีก 3 สมัครเข้าร่วมชิงชัยกว่า 50 ทีม เพื่อคัดหาผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท โดยพิธี จับสลากประกบคู่ รอบคัดเลือกจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2569
รายละเอียดการแข่งขันและเงินรางวัล
ศึก BGC เมืองไทยประกันภัย คัพ 2026/27 เป็นรายการที่ยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยระดับรากหญ้าอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 4 ภายใต้ความร่วมมือสามฝ่ายหลัก ได้แก่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) การจัดเวทีนี้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของสโมสรไทยลีก 3 ทั่วประเทศและเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลได้แสดงศักยภาพบนสนามแข่งขันจริงAlso readจับแล้ว! ตุ๊กตุ๊กแดงภูเก็ต หัวร้อนตบหน้า-ชูนิ้วกลางใส่นทท.ต่างชาติ หลังไม่พอใจถูกบีบแตรเตือน
ความน่าสนใจของฤดูกาลนี้คือจำนวนทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันมีมากถึง 50 สโมสรจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และทีมที่ทำผลงานดีที่สุดจนคว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,500,000 บาท การให้รางวัลก้อนใหญ่นี้ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจที่สำคัญมากสำหรับสโมสรและนักฟุตบอล เพื่อผลักดันให้พวกเขาเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันอย่างหนักหน่วงและยกระดับคุณภาพการเล่นให้สูงขึ้น
การกระจายทีมเข้าแข่งขันถูกแบ่งออกเป็น 6 โซนตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อให้ระบบการแข่งขันมีความสมเหตุสมผลและลดปัญหาในเรื่องการเดินทางของแต่ละทีม โดยจำนวนทีมในแต่ละโซนมีความแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 5 ทีมไปจนถึง 11 ทีม ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบและจำนวนรอบการแข่งขันในรอบคัดเลือกของแต่ละพื้นที่โดยตรง
รายชื่อทีมและระบบการแข่งขันตามโซน
โซนภาคเหนือมีการจับสลากทีมทั้งหมด 5 สโมสร ได้แก่ แม่โจ้ ยูไนเต็ด, เชียงใหม่ เอฟซี, กำแพงเพชร เอฟซี, ชาติตระการ ซิตี้ และพิจิตร ยูไนเต็ด สำหรับโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนทีมเข้าร่วมมากที่สุดกลุ่มหนึ่งถึง 9 ทีม ประกอบด้วย ขอนแก่น เอฟซี, อุดร ยูไนเต็ด, อุบล ครัวนภัส เอฟซี, อีสาน ไฟท์เตอร์ เอฟซี, ร้อยเอ็ด พีบี ยูไนเต็ด, ยโสธร เอฟซี, โคราช ซิตี้, วิทยาลัยพิชญบัณฑิต และอุดร-บ้านจั่น ยูไนเต็ด
โซนภาคตะวันออกมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันถึง 10 สโมสร ได้แก่ สโมสรฟุตบอลราชนาวี, สโมสรฟุตบอลกองเรือรบ, บูรพา ยูไนเต็ด, บีเอฟบี พัทยา ซิตี้, ปลวกแดง ยูไนเต็ด, ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี, แปดริ้ว ซิตี้, นาวิกโยธิน เอฟซี, คัสตอม ยูไนเต็ด และบ้านบึง เอฟซี ส่วนโซนภาคกลางมีจำนวนมากที่สุดด้วย 11 สโมสรได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ลพบุรี โพม่า เอฟซี, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี, พราม แบงค็อก, ทหารอากาศ เอฟซี, จามจุรี ยูไนเต็ด, อ่างทอง เอฟซี, สิงห์บุรี วอร์ริเออร์, อยุธยา พีเค เอฟซี, ฟูเทร่า ยูไนเต็ด และบางกะปิ เอฟซี
โซนภาคตะวันตกมีทีมเข้าร่วม 10 สโมสร ได้แก่ สุพรรณบุรี เอฟซี, สมุทรสาคร ซิตี้, ธนบุรี ยูไนเต็ด, สโมสรฟุตบอลราชประชา, ทัพหลวง ยูไนเต็ด, วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ เอฟซี, สมุทรสงคราม ซิตี้, หัวหิน ซิตี้, เพชรบุรี พีบีอาร์ยู เอฟซี และบางกอก เอฟซี ส่วนโซนภาคใต้มีทีมเข้าร่วม 5 สโมสร ได้แก่ นครศรี ยูไนเต็ด, สมุย ยูไนเต็ด, เมืองตรัง ยูไนเต็ด, ระนอง พีเจ ยูไนเต็ด และนรา เอฟซี
ขั้นตอนการจับสลากและเกณฑ์การคัดเลือก
พิธีจับสลากประกบคู่การแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัย คัพ 2026/27 รอบคัดเลือก จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ณ ห้องประชุมเมืองไทยประกันภัย อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ Tower A ชั้น 14 ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการประกาศผลและสร้างความโปร่งใสให้กับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
สำหรับรูปแบบการแข่งขันรอบคัดเลือกจะยึดหลักการแบ่งสายและจับสลากประกบคู่ภายในแต่ละโซน โดยโซนที่มี 5 สโมสร จะจัดให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือก 2 คู่ และให้ 1 สโมสรได้รับสิทธิ์ผ่านเข้ารอบโดยตรงไม่ต้องลงแข่งขัน (บาย) ส่วนโซนที่มี 9 ถึง 11 สโมสร จะมีการแข่งขันตั้งแต่รอบ Q1 และ Q2 ตามผังการประกบคู่ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
เป้าหมายสุดท้ายคือการคัดเลือกสโมสรจากทั้ง 6 โซน โซนละ 3 ทีม รวมทั้งสิ้น 18 สโมสร ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของรายการ เพื่อเดินหน้าแข่งขันชิงความเป็นหนึ่งและโอกาสคว้าแชมป์รายการ BGC เมืองไทยประกันภัย คัพ 2026/27 พร้อมเงินรางวัล 1,500,000 บาท แฟนบอลและผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และผลการจับสลากประกบคู่การแข่งขันได้ทาง Facebook Fanpage: FA Thailand
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