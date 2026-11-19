5 โรคอันตรายจากอาการมือชา นิ้วชา อย่าละเลยสัญญาณเตือนภัย
มือชา นิ้วชา ปลายนิ้วเท้าชา อาจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่เป็นสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท หรือขาดวิตามิน ควรสังเกตอาการและปรับพฤติกรรมทันที
อาการ มือชา นิ้วชา และความรู้สึกซ่าๆ ราวกับมีเข็มทิ่มตามปลายนิ้วมือหรือปลายเท้า มักถูกมองข้ามอย่างน่าเสียดาย bởiหลายคนคิดว่าเกิดจากการนั่งหรือนอนทับแขนจนเลือดไหลเวียนไม่สะดวกเพียงชั่วคราว แต่ในความเป็นจริง อาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนภัยจาก ร่างกายที่บ่งชี้ว่าระบบประสาทมอาจกำลังทำงานผิดปกติ
5 โรคอันตรายที่แฝงมาด้วยอาการมือชา
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ชี้แจงว่าอาการชาที่ดูเหมือนไม่ร้ายแรงนี้ มีความเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพที่หลากหลายและรุนแรงกว่าที่คิด ซึ่งผู้ป่วยควรระวังและสังเกตตนเองอย่างใกล้ชิดAlso readโปเช็ตติโน่ เตรียมเปลี่ยน 3 เรื่อง แมนยู ทันที! เน้นปรับทัศนคติ-วิ่งฉลาดขึ้น-ดันดาวรุ่ง
สาเหตุแรกและพบได้บ่อยที่สุดคือการกดทับเส้นประสาทจากการทำงานหรือการใช้ร่างกายที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้งานมือและแขนซ้ำๆ ในลักษณะเดิมเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้เส้นประสาทถูกบีบรัดและเกิดอาการชาตามมา
อีกสาเหตุหนึ่งคือการขาดวิตามินบางชนิดที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบประสาท ซึ่งหากร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ อาจนำไปสู่อาการผิดปกติทางประสาทสัมผัสได้
ส่วนความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุดคือการเป็นโรคร้ายแรงอย่างโรคหลอดเลือดสมอง หรือภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ซึ่งอาการชาในกรณีเหล่านี้มักไม่หายเองและต้องการการรักษาเฉพาะทางจากแพทย์โดยตรง
การปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
ทีมข่าวสดออนไลน์ได้เรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข่าวข้างต้นเพื่อเสนอแนะแนวทางป้องกัน ซึ่งประชาชนควรหมั่นสังเกตอาการของตนเองและคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต
การหลีกเลี่ยงการอยู่ในท่าทางที่กดทับแขนหรือขานานๆ การบริหารร่างกายให้ยืดหยุ่น และการได้รับสารอาหารครบถ้วน เป็นวิธีการพื้นฐานที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการชาได้
ขั้นตอนเมื่อมีอาการรุนแรงต้องพบแพทย์
แม้ว่าอาการมือชาหรือชาปลายนิ้วมือเท้าจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในเบื้องต้น แต่การนิ่งนอนใจอาจส่งผลให้โรคดำเนินไปในทิศทางที่แย่ลงได้
หากอาการชาเป็นมากขึ้นต่อเนื่อง ไม่ดีขึ้นจากการพักผ่อน หรือมีอาการร่วมอื่นๆ ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้อง
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