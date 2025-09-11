5 แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวสัมผัสความเป็นดูไบ

มาเที่ยวดดูไบ? 5 สิ่งที่พลาดไม่ได้ที่กระตุ้นความลุ่มหลง เพียง 5 สัญลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุด
ดูไบ เมืองหลวงแห่งทรัพย์สินสู่มหานครระดับโลกที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา ถือเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก มาดูกัน 5 แม่เหล็กสำคัญที่กอบโกยความยิ่งใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์ของดูไบและดึงดูดผู้คนจากทั่วมุมโลกให้ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต หากจะหาสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความทะเยอทะยานของดูไบได้อย่างชัดเจนที่สุด คงไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับ เบิร์จคาลิฟา
(Burj Khalifa) ตึกระฟ้าที่ตั้งตระหง่านใจกลางเมืองด้วยความสูงกว่า 828 เมตร ครองตำแหน่ง,'สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก' การออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกพลับพลึงแมงมุม (Spider Lily) ไม่เพียงแต่สร้างความสง่างาม แต่ยังเป็นเลิศในเชิงวิศวกรรมที่ช่วยให้อาคารสามารถยืนหยัดต้านทานแรงลมบนความสูงเสียดฟ้าได้ ต่อมาก็คือ หมู่เกาะปาล์มจูไมราห์ (The Palm Jumeirah) เกาะแห่งนี้คือบทพิสูจน์ถึงความกล้าและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ 'ลำต้น' (The Trunk) ที่เป็นศูนย์กลาง, 'กิ่งปาล์ม' (The Fronds) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิลล่าสุดหรู และ 'เสี้ยววงเดือน' (The Crescent) กำแพงกันคลื่นที่โอบล้อมเกาะและเป็นที่ตั้งของโรงแรมระดับโลกอย่าง Atlantis, The Palm ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัย แต่เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์และความบันเทิงครบวงจร ตั้งแต่สวนน้ำ สวนสัตว์น้ำ ไปจนถึงจุดชมวิว The View at The Palm ที่ทำให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของโครงการนี้ได้อย่างเต็มต
