5 เรื่องฮอต “ตรี ภรภัทร” พระเอก “หงสาวดี” ที่แฟนๆ ต้องรู้!

5 เรื่องฮอต “ตรี ภรภัทร” พระเอก “หงสาวดี” ที่แฟนๆ ต้องรู้!
ตรี ภรภัทรหงสาวดี The Last Duelพระนเรศ
📆8/4/2569 0:23:00
เปิด 5 เรื่องเด่น “ตรี ภรภัทร” พระเอกสุดฮอตจาก “หงสาวดี The Last Duel” ที่กำลังมาแรงในขณะนี้ ทั้งบทบาทพระนเรศสุดกร้าวใจ เรือคู่จิ้นกับ “นาย ณภัทร” และยอดผู้ติดตาม IG ทะลุล้าน

5 เรื่องความแมส “ ตรี ภรภัทร ” พระเอกสุดฮอต! จาก ละครหงสาวดี The Last Duel ” กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ ละคร ฟอร์มยักษ์ “หงสาวดี” ที่ออนแอร์มาได้ 8 ตอนแล้ว บอกเลยว่ายิ่งออนแอร์ก็ยิ่งเข้มข้นสุดๆ เป็นมหากาพย์แห่งศักดิ์ศรีระหว่าง “อโยธยา” กับ “หงสาวดี” เรื่องราวของมิตรภาพแห่งพี่น้องที่เคยยืนหยัดเคียงคู่กัน สุดท้ายต้องกลายมาเป็นศัตรูและยืนอยู่คนละข้าง นำแสดงโดย “ ตรี ภรภัทร ” และ “ นาย ณภัทร ” วันนี้เราจะพาแฟนๆ ดาราเดลี่ไปดู 5 ความแมสของ “ตรี” กันหน่อย หลังจากที่ฮอตหนักมากจากบทบาท “ พระนเรศ ” ทำเอาหลายๆ

คนตกหลุมรักหนุ่มหล่อคนนี้โดยไม่รู้ตัว จะมีเรื่องอะไรบ้างมาดูกันเลย\1. กร้าวใจเกินจะทนไหว! สวมบทบาท “พระนเรศ” หล่อแบบไทยคมเข้ม กับผมทรง Slick Back ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้หลายคนต่างพากันคลั่งไคล้ในความหล่อเหลาของตรี ภรภัทร อย่างล้นหลาม บทบาทพระนเรศของเขาแสดงให้เห็นถึงความสง่างาม ความเข้มแข็ง และความกล้าหาญที่ทำให้ผู้ชมหลงใหลได้อย่างง่ายดาย การตีความตัวละครนี้ของตรีได้รับคำชมอย่างท่วมท้น ทำให้เขาเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ของรูปลักษณ์ที่โดดเด่น และฝีมือการแสดงที่น่าประทับใจ การกลับมาของตรีในบทบาทนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ความนิยมอย่างมาก\2. ละครมิตรภาพลูกผู้ชาย แต่สาววายฟิน เกิดเรือคู่จิ้น “39” VS “93” มาจากชื่อ “ตรี-นาย” ซึ่งเป็นการจับคู่กันระหว่าง “ตรี ภรภัทร” และ “นาย ณภัทร” ทำให้เกิดกระแสคู่จิ้นในกลุ่มแฟนคลับอย่างมาก แฟนๆ ต่างพากันฟินกับความสัมพันธ์ในจอและนอกจอของทั้งสองคน จนเกิดเป็นกระแสเรือ “39” และ “93” ซึ่งมาจากตัวเลขที่ใช้เรียกชื่อของทั้งสองคน ตรีและนายได้สร้างโมเมนต์น่ารักๆ ร่วมกัน ทำให้แฟนคลับมีความสุขและติดตามความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างใกล้ชิด ความนิยมของเรือคู่จิ้นนี้ได้เพิ่มกระแสความนิยมของละครและนักแสดงทั้งสองคนอย่างมาก\3. “ตรี” กลับมาแอคทีฟในโลกออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะใน X เพื่อพูดคุยกับแฟนคลับ ทำให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิดกับเขามากขึ้น การที่ตรีออกมาสื่อสารกับแฟนคลับอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดความผูกพันและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ เป็นอย่างดี แฟนๆ สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของตรีได้ง่ายขึ้นผ่านทาง X และยังสามารถแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับเขาได้โดยตรง ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในกลุ่มแฟนคลับ การกลับมาของตรีในโลกออนไลน์นี้ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้เขากลายเป็นที่รักของแฟนคลับมากยิ่งขึ้น\4. อยู่ที่อินเนอร์ ไม่ใช่อายุ! “ตรี” อายุแค่ 31 ปี แต่ชาวเน็ตเรียกด้วยความเอ็นดู ตั้งฉายาว่า “น้าตรี” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความน่ารักและความเป็นกันเองของเขา แม้ว่าตรีจะมีอายุเพียง 31 ปี แต่ด้วยบุคลิกและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้แฟนคลับเรียกเขาด้วยความเอ็นดูว่า “น้าตรี” การตั้งฉายานี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความสนิทสนมระหว่างตรีกับแฟนคลับ แม้จะมีอายุที่น้อยกว่า แต่ตรีก็สามารถสร้างความประทับใจและครองใจแฟนคลับได้อย่างมากมาย\5. เริ่ดเลยหล่ะ! ล่าสุดมียอดผู้ติดตามใน IG ทะลุ 1 ล้านฟอลโลว์เวอร์แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมของตรี ภรภัทร ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่ตรีมียอดผู้ติดตามใน IG ทะลุ 1 ล้านคน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการทำงานและการเข้าถึงแฟนคลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ การได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนี้เป็นผลมาจากการแสดงที่ยอดเยี่ยม บทบาทที่โดดเด่น และการสื่อสารกับแฟนคลับอย่างสม่ำเสมอ แฟนๆ สามารถติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวของตรีได้ทาง IG และยังสามารถรับชมซีรีส์ “หงสาวดี The Last Duel” ได้ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง One3

ตรี ภรภัทร หงสาวดี The Last Duel พระนเรศ นาย ณภัทร ละคร

 

