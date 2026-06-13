5 เดือนแรกปี 2569 ส่งออกสินค้าเกษตรผ่านสุวรรณภูมิสร้างรายได้กว่า 9,852 ล้านบาท

การส่งออกสินค้าเกษตรผ่านด่านสุวรรณภูมิในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 สร้างรายได้รวมกว่า 9,852 ล้านบาท โดยมีทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ มูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาท พร้อมมาตรการเข้มงวดป้องกันการสวมสิทธิ์
การ ส่งออกสินค้าเกษตร ผ่านด่าน สุวรรณภูมิ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 (มกราคม-พฤษภาคม) สร้าง รายได้ รวมกว่า 9,852 ล้านบาท โดยได้รับการเปิดเผยจากนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายรักไทย งามภักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนางสาวอิงอร ปัญญากิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของด่านกักกันสัตว์ ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิ์ผลไม้ส่งออกสำคัญอย่าง ทุเรียน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ "พระพิรุณ" ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.
) เพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบนำเข้าอย่างเป็นระบบ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุเพิ่มเติมว่า จากนโยบายที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายไว้ ตนได้สั่งการด่วนไปยังหัวหน้าด่านตรวจพืชทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แถวชายแดนและตะเข็บชายแดน โดยเฉพาะทางภาคอีสานซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงจากประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะมีการลักลอบนำสินค้าเข้ามาสวมสิทธิ์ สำหรับสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรผ่านด่านสุวรรณภูมิ ปี 2568 มีมูลค่ารวมสูงถึง 23,938.98 ล้านบาท จากจำนวนคำขอ 84,459 คำขอ และออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) จำนวน 84,429 ฉบับ ส่วนในปี 2569 (ม.
ค. - พ. ค.
) มีมูลค่าการส่งออกแล้วกว่า 9,852.75 ล้านบาท โดยประเทศปลายทางสำคัญ ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เวียดนาม เยอรมนี และซาอุดีอาระเบีย สินค้าส่งออกสำคัญในปี 2569 ได้แก่ ทุเรียน ปริมาณ 6,549.56 ตัน มูลค่า 1,975.96 ล้านบาท มังคุด 1,430.66 ตัน มูลค่า 198.39 ล้านบาท กล้วยไม้ 4,208.86 ตัน มูลค่า 605.31 ล้านบาท และเมล็ดพันธุ์ 35.44 ตัน มูลค่า 191.27 ล้านบาท นอกเหนือจากผลไม้แล้ว กลุ่มพืชผักและสมุนไพรของไทยยังได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดยุโรปและตะวันออกกลาง โดยสถิติ 10 อันดับแรกที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกสูงสุดผ่านด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีรายละเอียดดังนี้ ข้าวโพดฝักอ่อน ปริมาณ 9,097.67 ตัน มูลค่า 407.86 ล้านบาท ตลาดหลักคือ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใบพลู ปริมาณ 8,029.74 ตัน มูลค่า 140.62 ล้านบาท ตลาดหลักคือ ไต้หวัน อังกฤษ ญี่ปุ่น แคนาดา และเยอรมนี หน่อไม้ฝรั่ง ปริมาณ 1,814.41 ตัน มูลค่า 133.49 ล้านบาท ตลาดหลักคือ ไต้หวัน รัสเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย กระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ ปริมาณ 726.95 ตัน มูลค่า 20.95 ล้านบาท ตลาดหลักคือ ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฮ่องกง และนอร์เวย์ ตะไคร้ ปริมาณ 503.86 ตัน มูลค่า 35.15 ล้านบาท ตลาดหลักคือ เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเนเธอร์แลนด์ มะละกอดิบ ปริมาณ 412.97 ตัน มูลค่า 31.64 ล้านบาท ตลาดหลักคือ อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และนอร์เวย์ ผักบุ้งจีน ปริมาณ 373.24 ตัน มูลค่า 36.33 ล้านบาท ตลาดหลักคือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก ข่า ปริมาณ 243.99 ตัน มูลค่า 34.86 ล้านบาท ตลาดหลักคือ เกาหลีใต้ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และญี่ปุ่น พริกจินดา ปริมาณ 224.36 ตัน มูลค่า 19.98 ล้านบาท ตลาดหลักคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ และคูเวต สินค้าเหล่านี้สะท้อนถึงศักยภาพและความหลากหลายของสินค้าเกษตรไทยที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลก โดยการส่งออกผ่านด่านสุวรรณภูมิเป็นช่องทางสำคัญในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคทั่วโล
ส่งออกสินค้าเกษตร สุวรรณภูมิ ทุเรียน 2569 รายได้
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