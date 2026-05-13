5 วิธีลดค่าประกันรถยนต์ไฟฟ้า

บทความแนะนำวิธีลดค่าประกันรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2026 โดยเน้นการระบุผู้ขับขี่ให้ชัดเจน การเลือกค่าเสียหายส่วนแรกให้เหมาะสม และการรักษาประวัติขับขี่ไม่มีเคลมเพื่อรับส่วนลด No Claim Bonuses
ค่า ประกันรถยนต์ไฟฟ้า ในปี 2026 สามารถบริหารให้คุ้มค่าได้ หากเข้าใจวิธีลดต้นทุนและ เลือกแผนประกัน อย่างเหมาะสม โดย 5 วิธีหลักที่ช่วย ลดค่าประกัน ได้คือ การระบุผู้ขับขี่ให้ชัดเจน การเลือกค่าเสียหายส่วนแรกให้เหมาะสม การรักษาประวัติขับขี่ไม่มีเคลมเพื่อรับส่วนลด No Claim Bonus การติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น กล้องหน้ารถ และการใช้รถรวมถึงจอดในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ การเลือกซื้อ ประกันรถยนต์ไฟฟ้า ควรพิจารณาเปรียบเทียบหลายแผน ไม่ดูแค่ราคา แต่ต้องดู ความคุ้มครอง ที่ครอบคลุมแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้า และบริการหลังการขายควบคู่กันไป เพื่อให้ได้ความคุ้มค่าที่เหมาะกับการใช้งานจริงมากที่สุด สำหรับผู้ที่เพิ่งออกรถยนต์ไฟฟ้า หรือกำลังพิจารณาต่ออายุประกันภัย อยากได้คำแนะนำการ เลือกแผนประกัน รถที่ตอบโจทย์ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบแผน ความคุ้มครอง ได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ โบรกเกอร์ประกันภัย ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของเงินติดล้อ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัยมากกว่า 10 ปี และได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยอย่างถูกต้องจากสำนักงาน คปภ.
