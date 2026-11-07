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Health

5 วิธีดูแลสมอง ป้องกันภาวะสมองเสื่อมด้วย Lifestyle

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
5 วิธีดูแลสมอง ป้องกันภาวะสมองเสื่อมด้วย Lifestyle
Herbafit Asia Pacific · The Lancet · ภาวะสมองเสื่อม
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งานวิจัย The Lancet ชี้ 40% ป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรม 5 ข้อ จาก Herbafit Asia Pacific ช่วยเสริม Cognitive Reserve ยืดอายุสมองให้แข็งแรง

วารสารวิชาการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติอย่าง The Lancet ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่หักล้างความเชื่อเดิมว่า ภาวะหลงลืมและความเสื่อมของสมองเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้น หรือเป็นเพียงผลมาจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว ผลการศึกษาชี้ว่า สมองมีคุณลักษณะของ Neuroplasticity หรือความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งข้อมูลสำคัญระบุว่า ผู้ป่วยที่มี ภาวะสมองเสื่อม เกือบครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ สามารถป้องกันหรือชะลออาการของโรคได้อย่างมีนัยสำคัญ ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเท่านั้น

เพิ่มสำรองความรู้ด้วย Cognitive Reserve

ดร.ภญ. วิภาดา แซ่เล้า ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมด้านโภชนาการของ Herbafit Asia Pacific ได้แนะนำแนวทางปฏิบัติที่เน้นการสร้าง "Cognitive Reserve" หรือความสามารถสำรองของสมอง ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่ช่วยให้ระบบประสาททำงานได้มั่นคงเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวัยชรา การเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่การเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป แต่ยังทำหน้าที่เสมือนการสร้างกล้ามเนื้อสมองโดยการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สมองมีความยืดหยุ่นและต้านทานต่อพยาธิสภาพของโรคได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมอง

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ควบคุมเมตาบอลิซึมผ่าน DASH Diet

สุขภาพด้านเมตาบอลิซึมเป็นตัวชี้วัดที่ส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพทางการคิด โดยครอบคลุมปัจจัยหลักได้แก่ น้ำหนักตัว ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และระดับคอเลสเตอรอล ซึ่งการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ทำได้ผ่านโภชนาการที่ดีตามแนวทาง DASH Diet หรือ Dietary Approaches to Stop Hypertension ที่เน้นการรับประทานผลไม้富含สารต้านอนุมูลอิสระ ผักใบเขียว พืชตระกูลถั่ว ถั่วเปลือกแข็ง ธัญพืชไม่ขัดสี น้ำมันมะกอก และปลาที่มีโอเมก้า-3 สูง เพื่อลดการอักเสบและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ

จำกัดอาหารกระตุ้นการอักเสบรุนแรง

ในขณะเดียวกัน การบำรุงสมองจำเป็นต้องลดปริมาณการบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่งรวมถึงเนื้อแดงชนิดที่มีมันมาก เนย มาร์การีน ชีส ขนมหวาน อาหารทอด และอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆ เนื่องจากสารอาหารเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกาย เพิ่มระดับไขมันอิ่มตัว และทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นศัตรูตัวฉกาจที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพสมองและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในระยะยาว

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ปกป้องประสาทสัมผัสเพื่อการประมวลผล

สมองของมนุษย์พึ่งพาการได้ยินและการมองเห็นเป็นอย่างมากในการรับทราบและเชื่อมโยงข้อมูลกับโลกภายนอก เมื่อประสาทสัมผัสทั้งสองด้านลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงวัยและวัยกลางคน สมองจะต้องใช้ทรัพยากรพลังงานมากขึ้นในการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ ทำให้เหลือความสามารถสำหรับกระบวนการจดจำและการคิดวิเคราะห์ลดลง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านสติปัญญาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง

แก้ไขปัญหาด้านการรับรู้ทันที

การรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสที่ลดลงย่อมหมายถึงการมีข้อมูลป้อนเข้าสู่สมองเพื่อการประมวลผลน้อยลง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อสุขภาพสมองในระยะยาว ดังนั้น หากพบปัญหาด้านการได้ยินหรือการมองเห็น ควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการใส่เครื่องช่วยฟังหรือการแก้ไขปัญหาด้านสายตา เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียความสามารถทางการรับรู้และรักษาความแข็งแรงของสมองไว้ให้ยาวนานที่สุด

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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Herbafit Asia Pacific The Lancet ภาวะสมองเสื่อม Cognitive Reserve DASH Diet ดร.ภญ. วิภาดา แซ่เล้า สุขภาพสมอง

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