ราศีเมถุน ราศีเมษ ราศีกันย์ ราศีสิงห์
ความเครียด เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน การเงิน ความรัก หรือปัญหาในชีวิตประจำวัน แต่หากพูดถึงในด้าน โหราศาสตร์ ลักษณะนิสัยของแต่ละ ราศี ก็อาจมีส่วนทำให้รับมือกับความกดดันได้แตกต่างกัน บางคนปล่อยวางเก่ง ขณะที่บางคนคิดวนซ้ำจนกลายเป็น ความเครียด สะสม มาดูกันว่า 5 ราศี ที่มีแนวโน้มเครียดง่ายที่สุด มี ราศี ไหนติดอันดับบ้าง ราศี เมถุน เป็น ราศี ที่มักคิดหลายเรื่องพร้อมกันอยู่ตลอดเวลา ถ้าเจอปัญหา หรือสถานการณ์ที่กดดัน ก็มีแนวโน้มจะคิดวนซ้ำ ๆ และกังวลมากกว่าคนอื่นแม้จะเป็นคนกล้าตัดสินใจ และลุยทุกสถานการณ์ แต่เมื่อเกิด ความเครียด ราศี เมษจะแสดงออกผ่านความหงุดหงิด และความใจร้อน อารมณ์ขึ้นง่ายกว่าปกติ ข้อดีคือชาวเมษจะเป็นคนที่จัดการ ความเครียด ได้เร็ว ได้ผ่อนคลายสักครู่อารมณ์ดีขึ้น ราศี กันย์ เป็นคนละเอียดรอบคอบและชอบวางแผน เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จึงเกิดความกังวลได้ง่าย นอกจากนี้ยังเป็นคนเก็บความรู้สึก ไม่ค่อยแสดง ความเครียด ออกมาให้คนอื่นเห็นเป็นคนอ่อนไหวกับความรู้สึกและให้ความสำคัญกับความไว้วางใจมาก เมื่อเจอเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจมักเก็บมาคิดจนเครียดได้ง่าย โดยเฉพาะหากถูกโกหก ถูกหักหลัง หรือถูกทรยศความเชื่อใจ ราศี สิงห์ เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตัวเองมาก หากรู้สึกว่าถูกวิจารณ์ให้เสียหน้า หรือความน่าเชื่อถือถูกกระทบ ก็อาจเครียด หรือหากเจอสถานการณ์ที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ก็จะเกิด ความเครียด ขึ้นมาทันท.
ความเครียดเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน การเงิน ความรัก หรือปัญหาในชีวิตประจำวัน แต่หากพูดถึงในด้านโหราศาสตร์ ลักษณะนิสัยของแต่ละราศีก็อาจมีส่วนทำให้รับมือกับความกดดันได้แตกต่างกัน บางคนปล่อยวางเก่ง ขณะที่บางคนคิดวนซ้ำจนกลายเป็นความเครียดสะสม มาดูกันว่า 5 ราศีที่มีแนวโน้มเครียดง่ายที่สุด มีราศีไหนติดอันดับบ้าง ราศีเมถุน เป็นราศีที่มักคิดหลายเรื่องพร้อมกันอยู่ตลอดเวลา ถ้าเจอปัญหา หรือสถานการณ์ที่กดดัน ก็มีแนวโน้มจะคิดวนซ้ำ ๆ และกังวลมากกว่าคนอื่นแม้จะเป็นคนกล้าตัดสินใจ และลุยทุกสถานการณ์ แต่เมื่อเกิดความเครียด ราศีเมษจะแสดงออกผ่านความหงุดหงิด และความใจร้อน อารมณ์ขึ้นง่ายกว่าปกติ ข้อดีคือชาวเมษจะเป็นคนที่จัดการความเครียดได้เร็ว ได้ผ่อนคลายสักครู่อารมณ์ดีขึ้น ราศีกันย์ เป็นคนละเอียดรอบคอบและชอบวางแผน เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จึงเกิดความกังวลได้ง่าย นอกจากนี้ยังเป็นคนเก็บความรู้สึก ไม่ค่อยแสดงความเครียดออกมาให้คนอื่นเห็นเป็นคนอ่อนไหวกับความรู้สึกและให้ความสำคัญกับความไว้วางใจมาก เมื่อเจอเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจมักเก็บมาคิดจนเครียดได้ง่าย โดยเฉพาะหากถูกโกหก ถูกหักหลัง หรือถูกทรยศความเชื่อใจ ราศีสิงห์ เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตัวเองมาก หากรู้สึกว่าถูกวิจารณ์ให้เสียหน้า หรือความน่าเชื่อถือถูกกระทบ ก็อาจเครียด หรือหากเจอสถานการณ์ที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาทันท
โหราศาสตร์ ราศี ความเครียด ราศีเมถุน ราศีเมษ ราศีกันย์ ราศีสิงห์