5 ตำนานแข้งระดับโลกร่วมงาน Living Legends Football Festival 2026

Influxos, the organizer of Living Legends Football Festival in Thailand, announced the collaboration with Steve McManaman, a legendary footballer and a Thai football fan favorite. The festival will feature 5 legendary footballers from around the world, including Steven Gerrard, Colly Morelle, Michael Salgado, Quinton Fortune, and Steve McManaman, who will be in Thailand to meet and interact with fans.
5 ตำนานบุกมอบโมเมนต์เอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน Living Legends Football Festival 2026"อินฟลูออส" สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ขนทัพ 5 ตำนานแข้งโลกบุกไทย ใน " Living Legends Football Festival 2026" มอบโมเมนต์เอ็กซ์คลูซีฟให้แฟนบอลชาวไทยวันที่ 9 พฤษภาคม 2569, กรุงเทพฯ – Influos (อินฟลูออส) สร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ให้วงการฟุตบอลไทยและอาเซียน จับมือ สตีฟ แม็คมานามาน ตำนานปีกระดับโลกขวัญใจชาวไทย ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญในการจัดงาน " Living Legends Football Festival 2026" มหกรรมฟุตบอลรูปแบบ Sportainment สุดยิ่งใหญ่ ที่ยกระดับประสบการณ์แฟนบอลสู่มิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเนรมิต UOB LIVE ให้กลายเป็นเวทีรวม 5 ตำนานลูกหนังระดับโลก นำโดย สตีเวน เจอร์ราร์ด, โคลด มาเกเลเล่, มิเชล ซัลกาโด, ควินตัน ฟอร์จูน และ สตีฟ แม็คมานามาน ที่บินตรงสู่ประเทศไทยเพื่อพบปะแฟนบอลอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดสองวันเต็ม ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2569 ซึ่งนับเป็นการรวมตัวของไอคอนลูกหนังโลกที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของอีเวนต์ และตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลาง Sportainment ระดับภูมิภาคอย่างแท้จริ.
