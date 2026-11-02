5 จว.อีสานตอนบนเสนอโครงการ 170 รายการ วงเงิน 7.8 แสนล้าน ครม.สัญจรอุดรฯ พิจารณา
5 จังหวัดอีสานตอนบนเสนอโครงการ 170 รายการ วงเงินรวม 78,461 ล้านบาท ให้ ครม.สัญจรอุดรธานี พิจารณาเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดน
ที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีมติเห็นชอบข้อเสนอ โครงการพัฒนา จำนวน 170 โครงการ วงเงินรวมกว่า 78,461 ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่ จังหวัดอุดรธานี ในวันนี้วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่
รวมโครงการ 170 รายการ วงเงิน 7.8 หมื่นล้าน
การประชุมในครั้งนี้มีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอโครงการทั้งหมดที่ครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ การผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร การพัฒนาการค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการปราบปรามยาเสพติดAlso readตำรวจปอศ. บุกค้นเว็บไซต์ E-Money เถื่อนเงินหมุนเวียน 170 ล้าน
สำหรับรายละเอียดวงเงินการลงทุนแบ่งออกเป็นข้อเสนอของ 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย และหนองบัวลำภู รวม 134 โครงการ วงเงินกว่า 43,397 ล้านบาท และข้อเสนอในนามกลุ่มจังหวัดอีก 36 โครงการ วงเงินกว่า 35,064 ล้านบาท โดยมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำไปรวมเล่มเสนอต่อ ครม. สัญจรต่อไป
เน้นโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
โครงสร้างงบประมาณส่วนใหญ่หรือกว่า 75,582 ล้านบาท เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว ซึ่งเน้นหนักไปที่การสร้างและขยายถนน ทางเลี่ยงเมือง สะพาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน ส่วนมาตรการเร่งด่วน (Quick Win) มีจำนวน 101 โครงการ วงเงินกว่า 2,879 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างผลสัมฤทธิ์เร็ว
ด้านมาตรการเร่งด่วนของ 5 จังหวัดมีจำนวน 80 โครงการ วงเงินกว่า 1,928 ล้านบาท และมาตรการระยะยาว 54 โครงการ วงเงินกว่า 41,468 ล้านบาท ขณะที่ข้อเสนอในนามกลุ่มจังหวัด มีมาตรการเร่งด่วน 21 โครงการ วงเงินกว่า 950 ล้านบาท และมาตรการระยะยาว 15 โครงการ วงเงินกว่า 34,113 ล้านบาท
บึงกาฬเสนอโครงการมูลค่าสูงสุด
จังหวัดบึงกาฬเสนอโครงการจำนวน 19 รายการ มีวงเงินเสนอสูงสุดที่กว่า 17,334 ล้านบาท แบ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน 7 โครงการ และระยะยาว 12 โครงการ โดยโครงการมูลค่าสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ การพัฒนาท่าอากาศยานบึงกาฬ วงเงิน 9,711 ล้านบาท ประตูระบายน้ำกลางแม่น้ำสงครามพร้อมระบบส่งน้ำสกลนคร-บึงกาฬ วงเงิน 5,400 ล้านบาท และทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่จากด่านศุลกากรบึงกาฬถึงทางหลวงหมายเลข 212 วงเงิน 1,000 ล้านบาท
จังหวัดอื่นเน้นถนนและประตูน้ำ
จังหวัดเลยเสนอ 19 โครงการ วงเงินกว่า 10,137 ล้านบาท โดยโครงการมูลค่าสูงที่สุดเป็นถนนทั้งหมด ได้แก่ ทางเลี่ยงเมืองเลยด้านทิศตะวันตก (Bypass Loei) วงเงิน 5,200 ล้านบาท การพัฒนาทางหลวงหมายเลข 21 ตอนหล่มเก่า-ร่องจิก-สานตม-เลย วงเงิน 1,900 ล้านบาท และถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก สาย จ.3 วงเงินกว่า 1,204 ล้านบาท
จังหวัดหนองคายเสนอโครงการมากที่สุด 51 โครงการ วงเงินกว่า 8,334 ล้านบาท โดย 3 โครงการมูลค่าสูง ได้แก่ การเพิ่มช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 2 ตอนน้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคายระยะทาง 12.4 กิโลเมตร วงเงิน 4,000 ล้านบาท การเพิ่มช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 211 ตอนศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา วงเงิน 1,040 ล้านบาท และศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา วงเงิน 1,014 ล้านบาท
จังหวัดอุดรธานีเสนอ 35 โครงการ วงเงินกว่า 5,887 ล้านบาท โดยโครงการมูลค่าสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 ตอนโนนสะอาด-อุดรธานี วงเงิน 4,000 ล้านบาท สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ระยะที่ 2 วงเงิน 435 ล้านบาท และสนามกีฬาประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี วงเงิน 335 ล้านบาท
ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเสนอ 10 โครงการ วงเงินกว่า 1,702 ล้านบาท โดย 3 โครงการมูลค่าสูง ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรรวมประตูระบายน้ำบ้านจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง วงเงิน 915 ล้านบาท โครงข่ายคมนาคมเพื่อแหล่งท่องเที่ยว 10 กิจกรรม วงเงิน 305 ล้านบาท และการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมบริเวณหนองแซง วงเงินกว่า 129 ล้านบาท
ผลักดันสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 7
หนึ่งในข้อเสนอที่มีความสำคัญยิ่งต่อการขยายศักยภาพการค้าชายแดน คือข้อเสนอให้ศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 7 ที่จังหวัดเลย ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ
ด้านด้านการท่องเที่ยว 5 จังหวัดมีจำนวนโครงการมากที่สุด 50 โครงการ รวมวงเงินกว่า 4,995 ล้านบาท แบ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน 29 โครงการ วงเงินกว่า 878 ล้านบาท และระยะยาว 21 โครงการ วงเงินกว่า 4,117 ล้านบาท ขณะที่ด้านการค้าชายแดนมีวงเงินสูงสุดกว่า 29,418 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการเชื่อมโยงกับตลาดสากล
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