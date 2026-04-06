4 หน่วยงานเศรษฐกิจหลักจับมือประเมินผลกระทบสงครามตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจไทย เตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอน

สศค. สภาพัฒน์ ธปท. และสำนักงบประมาณ ร่วมหารือเพื่อประเมินผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจไทยในทุกมิติ เตรียมมาตรการรับมือความเสี่ยงด้านพลังงาน เงินเฟ้อ และกำลังซื้อ
หน่วยงาน เศรษฐกิจ หลักของไทยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ความไม่แน่นอนทาง เศรษฐกิจ ที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเด็นด้าน พลังงาน เงินเฟ้อ และกำลังซื้อในประเทศ การประชุมร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงาน เศรษฐกิจ การคลัง ( สศค. ) สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงบประมาณ จะเกิดขึ้นเพื่อประเมินผลกระทบในทุกมิติและเตรียมมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการ สศค.
เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือกับ สศช. เพื่อจัดทำฉากทัศน์ (Scenario) ประเมินผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจไทยในทุกมิติ โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเตรียมมาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไป การประเมินนี้จะพิจารณาในกรณีที่ความขัดแย้งยืดเยื้อเกินกว่า 1 เดือน โดยต้องพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละด้านอย่างละเอียด เนื่องจากตัวแปรที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2569 หน่วยงานต่างๆ จะติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบต่อแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่สูงและคาดการณ์ได้ยาก สศค. ทำงานร่วมกับ สศช. อย่างใกล้ชิดและหารือกับ ธปท. อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation Targeting) ก่อนเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 โดย 4 หน่วยงานหลักจะหารือเกี่ยวกับทิศทางและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมเงินเฟ้อของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดให้มีการประเมินทุก 4 เดือน การประชุมครั้งนี้จะรอความชัดเจนของตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคม 2569 ก่อนสรุปรายงานเสนอ ครม. รับทราบ\การวิเคราะห์อัตราเงินเฟ้อเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยต้องพิจารณาว่าแรงกดดันเงินเฟ้อมาจากปัจจัยใดเป็นหลัก แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย แต่หากส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคหรือกำลังซื้อในประเทศ ก็ไม่ใช่สัญญาณที่ดี ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานและการบริโภคยังคงที่ ก็อาจถือเป็นภาวะปกติได้ ประเด็นเหล่านี้จะถูกนำไปพิจารณาในการจัดทำฉากทัศน์ เพื่อประเมินผลกระทบจากความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาวต่อทิศทางเศรษฐกิจไทย\เกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจชะงักงันควบคู่เงินเฟ้อสูง (Stagflation) นายวินิจกล่าวว่า ทีมงานกำลังจัดทำรายละเอียดเชิงลึก โดย สศช. จะใช้เครื่องมือประเมินร่วมกันจากข้อมูลรอบด้าน อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งรับมือผลกระทบจากวิกฤติพลังงานเป็นอันดับแรก เนื่องจากเมื่อสถานการณ์คลี่คลายหรือมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ตัวเลขเศรษฐกิจด้านอื่นๆ จะสะท้อนภาพได้ชัดเจนขึ้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนรับมือในมิติอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ด้านฐานะการคลัง นายวินิจกล่าวว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 (ต.ค. 2568 – ก.พ. 2569) เป็นไปตามเป้าหมาย โดยรัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิได้ 1.04 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงกับประมาณการ และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.5% ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการนำส่งเงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุล รายได้เหลื่อมปีของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง และรายได้จากภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หลังมีการปรับขึ้นภาษีน้ำมันเบนซินและดีเซล 1 บาทต่อลิตร สำหรับการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษีในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 พบว่า กรมสรรพากรจัดเก็บได้ 8.13 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 960 ล้านบาท หรือ 0.1% กรมสรรพสามิตจัดเก็บได้ 2.34 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 4.62 พันล้านบาท หรือ 2% ขณะที่กรมศุลกากรจัดเก็บได้ 4.71 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 3.33 พันล้านบาท หรือ 6.6% ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 พบว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังรวม 1.04 ล้านล้านบาท แต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ส่งผลให้ต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 5.58 แสนล้านบาท และทำให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2569 อยู่ที่ 3.17 แสนล้านบา
