4 แบรนด์ไทยคว้า THAIFEX-HOREC ASIA Innovation Awards 2026: นวัตกรรมรักษ์โลกผงาดบนเวทีโลก

ความสำเร็จของ 4 ผู้ประกอบการไทยในงาน THAIFEX-HOREC ASIA Innovation Awards 2026: โซไนต์, Kenkoon, PASAYA, และชาตรานกยูง ชูนวัตกรรมดีไซน์ล้ำสมัย ผสานแนวคิดรักษ์โลก ยกระดับอุตสาหกรรม HoReCa สู่สากล
นวัตกรรม ไทยผงาดบนเวที THAIFEX - HOREC ASIA Innovation Awards 2026: ความสำเร็จของ 4 แบรนด์ชั้นนำ\ประเทศไทยแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้าน นวัตกรรม ในอุตสาหกรรมโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (HoReCa) อีกครั้ง ด้วยการที่ ผู้ประกอบการไทย 4 รายสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ THAIFEX – HOREC ASIA Innovation Awards 2026 มาครองได้สำเร็จ ณ งานแสดงสินค้า THAIFEX – HOREC ASIA 2026 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP), หอการค้าไทย (TCC) และโคโลญเมสเซ่ เยอรมนี
รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับแนวคิดความยั่งยืนอย่างรอบด้าน ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับรางวัลได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม HoReCa สู่ระดับสากล และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางธุรกิจ HoReCa ของภูมิภาคเอเชีย\ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลมีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เริ่มจาก SONITE ที่นำเสนอ “Alan Plate” ภาชนะดีไซน์หรูที่ผลิตจากเปลือกไข่ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปอาหาร นายนิติพันธ์ ดารกานนท์ ผู้ก่อตั้งบริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด ได้เน้นย้ำถึงความยั่งยืนในกระบวนการผลิต โดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด ถัดมาคือ Kenkoon กับ “Tavolo” โต๊ะอาหารมัลติฟังก์ชันที่รวมฟังก์ชันครัวไว้ในตัวเดียว นายเมธชนัน สวนศิลป์พงศ์ ผู้บริหารฝ่ายออกแบบ บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด ได้นำเสนอแนวคิด “Repair, Not Replace” ที่ออกแบบให้เฟอร์นิเจอร์มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถซ่อมแซมได้ เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ PASAYA ได้สร้างสรรค์ “Wall Mural” งานศิลป์สามมิติจากเส้นใยรีไซเคิล ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ นางรติยา จันทรเทียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างวัสดุที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และไม่กลับไปเป็นขยะอีกครั้ง ปิดท้ายด้วย ชาตรานกยูง ที่ได้รับรางวัลจาก “Bio PBS Coffee Capsules” แคปซูลกาแฟที่ย่อยสลายได้เองภายในหนึ่งปี ซึ่งช่วยให้ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายธเนศ ธรรมิกวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทวภัณฑ์ จำกัด อธิบายถึงความสำคัญของการพัฒนาแคปซูลที่ย่อยสลายได้เอง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม\ความสำเร็จของ 4 แบรนด์ไทยนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรม HoReCa การได้รับรางวัลระดับสากลเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม HoReCa ในประเทศไทย การที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญกับแนวคิดความยั่งยืนในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวงกว้าง และสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ความสำเร็จนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า นวัตกรรมและความยั่งยืนสามารถไปด้วยกันได้ และเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม HoReCa ไทยไปสู่ความสำเร็จในอนาค
THAIFEX HOREC ASIA Innovation Awards นวัตกรรม ความยั่งยืน ผู้ประกอบการไทย Horeca สิ่งแวดล้อม SONITE Kenkoon PASAYA ชาตรานกยูง
