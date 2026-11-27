4 องค์กรภาคประชาชนเรียกร้อง 6 ข้อกับ 'บางจาก' หลังเหตุระเบิดพระโขนง
4 องค์กรภาคประชาชนรวมแถลงการณ์ 6 ข้อเรียกร้อง 'บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)' หลังเหตุระเบิดโรงกลั่นพระโขนง เน้นเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและทบทวนความเสี่ยงอุตสาหกรรมในเขตเมือง
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน และ Fossil Free Thailand ได้ร่วมออกแถลงการณ์เรียกร้อง 6 ข้อ จากกรณีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เขตพระโขนง ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำให้บริษัทผู้ประกอบกิจการต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และเร่งดำเนินการด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ข้อเรียกร้องที่ 1-2 โปร่งใสข้อมูลและตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ข้อเรียกร้องแรกมุ่งเน้นให้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์อย่างครบถ้วนและโปร่งใสต่อสาธารณชน โดยต้องระบุสาเหตุเบื้องต้น ชนิดของเชื้อเพลิงและสารเคมีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจำนวนผู้บาดเจ็บและมาตรการความปลอดภัยก่อนอนุญาตให้ประชาชนกลับสู่พื้นที่ ขณะที่ข้อเรียกร้องที่สองกำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยอิสระ เพื่อตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 และสารอินทรีย์ระเหยง่ายประเภท BTEX ซึ่งประกอบด้วย เบนซีน โทลูอีน เอทิลเบนซีน และไซลีน รวมถึงสไตรีน โดยครอบคลุมพื้นที่ชุมชนโดยรอบและทิศทางลม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีAlso read“อัครนันท์” ลั่น! ครูทุน สควค. สุจริตไม่ต้องคืนเงิน ใครโดนเก็บไปแล้วต้องได้คืน
ข้อเรียกร้องที่ 3-4 เยียวยาผลกระทบและจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในส่วนของการชดเชยความเสียหาย ข้อเรียกร้องที่ 3 กำหนดให้บริษัทแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านสุขภาพระยะเร่งด่วนและระยะยาว รวมถึงการชดเชยอาชีพการงานโดยไม่ผลักภาระการพิสูจน์ความเสียหายให้ประชาชนแบกรับ ส่วนข้อเรียกร้องที่ 4 เรียกร้องให้จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอิสระที่มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วม เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย ระบบป้องกันเหตุฉุกเฉิน และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทบทวนว่าบทเรียนจากเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2555 ถูกนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ และต้องเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ข้อเรียกร้องที่ 5-6 ทบทวนความเสี่ยงและผลักดันกฎหมาย PRTR
ข้อเรียกร้องสุดท้ายมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง โดยข้อที่ 5 กำหนดให้กรุงเทพมหานคร บริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลร่วมกันทบทวนความเหมาะสมของการตั้งโรงกลั่นในพื้นที่ชุมชนเมือง พร้อมจัดทำแผนและกรอบเวลาชัดเจนสำหรับการย้ายออกหรือยุติการดำเนินงาน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเปิดเผยผลการประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานฟอสซิลทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ขณะที่ข้อที่ 6 ระบุว่าภาคประชาชนต้องการให้เร่งผลักดันกฎหมายทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษและสิ่งปนเปื้อน หรือ PRTR เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสร้างกลไกการตรวจสอบที่ยั่งยืน
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