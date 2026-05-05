4 ปี ‘ชัชชาติ’ แก้ปัญหาเส้นเลือดฝอย กรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงแค่ไหน?

📆5/5/2026 7:42 AM
📰siamrath_online
วิเคราะห์ผลงาน 4 ปีของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยี Traffy Fondue จัดระเบียบเมือง ไปจนถึงการรับมือวิกฤต และข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่ยังคงเป็นอุปสรรค

นับจากวันที่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นใน การเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2565 เป็นที่ประจักษ์ว่าการทำงานของท่านได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเมืองหลวง แม้จะไม่เน้นการสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่โอ่อ่า แต่ทิศทางการบริหารงานที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันคือการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดและลึกซึ้งในทุกระดับ ซึ่งเปรียบเสมือนการเข้าถึงเส้นเลือดฝอยของเมือง การวิเคราะห์ผลงานของ ชัชชาติ ในฐานะ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผลงานที่โดดเด่นที่สุดไม่ใช่สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นการนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงระบบราชการอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Traffy Fondue ที่ได้เปลี่ยนบทบาทของประชาชนชาวกรุงเทพฯ หลายล้านคนให้กลายเป็นผู้ตรวจสอบและสั่งการทางอ้อม ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและล่าช้าของเอกสารราชการ และกระตุ้นให้ผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที นี่คือการกระจายอำนาจและการสร้างความโปร่งใสที่สามารถสัมผัสได้จริง นโยบายสวน 15 นาที เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญในการพลิกฟื้นพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดเล็กที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการจัดระเบียบเมืองควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการสร้างสมดุลระหว่างทางเท้าและผู้ค้าหาบเร่แผงลอยผ่านการจัดตั้ง Hawker Center และการริเริ่มโครงการ BKK Food Bank เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม หากจะประเมินศักยภาพของผู้บริหาร จำเป็นต้องพิจารณาจากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณีถนนยุบตัวบริเวณ สน.

สามเสน และเหตุการณ์อาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป. ป. ช.

) ถล่ม เป็นกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการวิกฤต (Crisis Management) ของ ชัชชาติ ได้อย่างชัดเจน จุดเด่นคือการลงพื้นที่เพื่อบัญชาการด้วยตนเอง การตัดสินใจที่อิงตามข้อมูลทางวิศวกรรมมากกว่ากระแสสังคม และการสื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อบริหารความคาดหวัง อย่างไรก็ตาม วิกฤตเหล่านี้ก็เผยให้เห็นถึงข้อจำกัดที่ใหญ่กว่าตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นั่นคือ กรุงเทพมหานครมักตกเป็นผู้รับผิดชอบปัญหาที่เกิดจากโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานอื่น โดยขาดอำนาจในการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ เช่น หนี้สินของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แม้ว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งจะมีการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างน่าสนใจ แต่ในความเป็นจริง ปัญหาเหล่านี้มีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่เกินกว่าอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะแก้ไขได้เพียงลำพัง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดทางกฎหมายและอำนาจที่ทับซ้อนกับรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ ยังมีคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนของระบบราชการ หากไม่มีภาพของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ไลฟ์สดลงพื้นที่หรือตรวจงาน กลไกของกรุงเทพมหานครจะยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิมหรือไม่ ระบบราชการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง หรือเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ในช่วงเวลาที่ได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนเท่านั้น 4 ปีของ ชัชชาติ คือ 4 ปีของการซ่อมแซมรากฐานและแก้ไขปัญหาในระดับรายละเอียดให้กับเมืองหลวง อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังรออยู่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ซึ่งต้องจับตาดูว่ารูปแบบการทำงานของ ชัชชาติ จะยังคงแข็งแกร่งพอที่จะรักษาตำแหน่งและคะแนนนิยมไว้ได้หรือไม่ หรือแท้จริงแล้ว ความต้องการของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ในปัจจุบันกำลังมองหาผู้ท้าชิงที่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่ เพื่อปลดล็อกศักยภาพของมหานครแห่งนี้ให้เติบโตไปสู่อีกระดับอย่างยั่งยื

