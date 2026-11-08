4 กลุ่มมวลชนรวมตัวทำเนียบฯ พ.ย. 69 ปภ.เตือนน้ำทะเลหนุนสูง ปทม. อุตุฯประกาศอากาศเย็น
จับตา 4 กลุ่มรวมตัวทำเนียบฯ 9 พ.ย. 69 ปภ.เตือนน้ำทะเลหนุนสูง 6 จังหวัดกลาง กทม. สูงกว่าวิกฤต 9-17 พ.ย. และกรมอุตุประกาศอากาศเย็นลงทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 การชุมนุมของกลุ่มมวลชนหลากหลายแนวร่วมได้มุ่งหน้าสู่บริเวณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนับเป็นประเด็นเด่นของวัน เนื่องจากมีผู้ชุมนุมเตรียมตัวเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเหล่านี้ล้วนมีวาระและข้อเรียกร้องที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงมารวมตัวกันในจุดเดียวกันเพื่อแสดงออกซึ่งความต้องการทางสังคมและการเมืองในเวลานั้น
4 กลุ่มมวลชนชุมนุมทำเนียบฯ 9 พ.ย. 69
กลุ่มผู้ชุมนุมที่เตรียมเดินทางมาร่วมกิจกรรมบริเวณทำเนียบรัฐบาลในเช้าของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ประกอบด้วยเครือข่ายคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี กลุ่มรักษ์จันทบุรี กลุ่มผู้สนใจตรวจสอบราคาน้ำมัน และเครือข่ายไทยคม 4 ปลดระวาง รวมทั้งหมด 4 กลุ่มหลัก ซึ่งแต่ละกลุ่มมีโครงสร้างและเป้าหมายการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนต่างกันไปAlso readกองทุนมอบ 69 ล้านบาท สนับสนุน 69 สโมสรฟุตบอลไทยลีก 3 ฤดูกาล 2569–2570
เครือข่ายคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี และกลุ่มรักษ์จันทบุรี ได้เตรียมตัวเดินทางเข้ามาสมทบเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมจากโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ ขณะที่กลุ่มตรวจสอบราคาน้ำมันและเครือข่ายไทยคม 4 ปลดระวาง ได้เน้นย้ำไปยังหน่วยงานรัฐเรื่องการกำกับดูแลราคาพลังงานและสถานะของดาวเทียมสื่อสาร ซึ่งทำให้เห็นภาพรวมของการตื่นตัวในประเด็นที่หลากหลายของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว
เบื้องต้นมีการแจ้งความประสงค์จากผู้ชุมนุมแล้วกว่า 3 กลุ่มใหญ่ โดยมีเครือข่ายที่แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมแล้วอย่างชัดเจน แม้ว่าจำนวนผู้เข้าร่วมจริงจะยังไม่มีการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานความปลอดภัย แต่การเตรียมตัวของเครือข่ายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการชุมนุมที่มีมานานก่อนหน้าวันดังกล่าว
สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง เขตวิกฤต 9-17 พ.ย. 69
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ออกประกาศเตือนให้กรุงเทพมหานครและ 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 9 ถึง 17 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำจะมีความเสี่ยงต่อชุมชนริมน้ำอย่างมาก
การเตือนภัยดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ซึ่งระบุชัดเจนว่าในช่วงวันที่ 9 ถึง 16 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 07.30 ถึง 13.30 น. บริเวณบัญชาการกองทัพเรือและพื้นที่ใกล้เคียง ระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 1.70 ถึง 2.00 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับระดับน้ำวิกฤตที่กำหนดไว้ที่ 2.00 เมตรพอดี
ในส่วนของบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงวันที่ 9 ถึง 17 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 06.00 ถึง 12.00 น. คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 1.80 ถึง 1.90 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำวิกฤตที่ 1.70 เมตรอย่างมีนัยสำคัญ จึงอาจเกิดน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำหรือคลองสาขามีความสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนภายนอกแนวคันกันน้ำ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด และเตรียมการยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน
กรมอุตุฯ อากาศเย็นลง 3-5 องศาเซลเซียส
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศพยากรณ์อากาศล่วงหน้าสำหรับช่วงวันที่ 9 ถึง 12 พฤศจิกายน 2569 ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงและอุณหภูมิจะลดลงชัดเจน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศเย็นมากที่สุด มีอุณหภูมิลดลงระหว่าง 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส
ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดการณ์ว่าจะมีอุณหภูมิลดลงระหว่าง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้ประชาชนรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ชัดเจนขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน และเป็นการเริ่มต้นของฤดูหนาวที่แท้จริงในปีนี้
ราคาน้ำมัน ปตท. และบทบาทสื่อกลาง 9 พ.ย. 69
ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงอ้างอิงราคาจากการปรับลดก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา โดยข้อมูลราคาจากสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แสดงให้เห็นถึงทิศทางราคาในปัจจุบันที่ยังคงทรงตัวอยู่ภายใต้กรอบการปรับลดก่อนหน้านี้
นอกจากประเด็นด้านพลังงานและสภาพอากาศแล้ว เวทีกิจกรรมยังมีการกล่าวถึงเครือข่ายสื่อ สถาบันคลังสมอง หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศเกือบ 330 แห่ง จาก 112 ประเทศและภูมิภาค ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสื่อ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูล การผลิตข่าว การตรวจสอบข้อเท็จจริง ไปจนถึงการเผยแพร่เนื้อหา
โดยเน้นย้ำถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความรับผิดชอบทางวิชาชีพที่ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของสื่อมวลชนในยุคปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นด้านข้อมูลข่าวสารยังมีบทบาทสำคัญควบคู่ไปกับประเด็นทางการเมืองและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาดังกล่าว
ในส่วนของบรรยากาศทางการเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยังคงเผชิญแรงกดดันจากการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองของกลุ่มสีน้ำเงิน รวมถึงประเด็นการแทรกแซงวุฒิสภาและคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวจากทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และกระบวนการยุติธรรมต่อไป
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