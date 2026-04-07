3PFNdg ขาย Bitcoin มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันอุตสาหกรรมขุด

3PFNdg ทำการขาย Bitcoin (BTC) ครั้งใหญ่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อสองปีก่อน ท่ามกลางสภาวะอุตสาหกรรมการขุดที่เผชิญความท้าทาย ทั้งอัตราแฮชลดลง และราคา Bitcoin ที่ผันผวน
3PFNdg ได้ทำการขาย Bitcoin ( BTC ) ครั้งใหญ่เมื่อสองปีก่อน โดยการขายนี้เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมหลายครั้งรวมกัน โดยมีจำนวน Bitcoin ที่ขายออกไปทั้งหมด ดังนี้ 271.7 BTC (มูลค่า $10.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ), 101 BTC (มูลค่า $4.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ), 100.01 BTC (มูลค่า $4.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ), 101.5 BTC (มูลค่า $4.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ), 100.9 BTC (มูลค่า $4.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 50.3 BTC (มูลค่า $1.
47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมมูลค่ากว่า $30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการขายหลายรอบ แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี การขายดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของกระเป๋าเงิน (wallet) ก่อนหน้านี้ ที่ยังคงได้รับรางวัลจากการขุด Bitcoin จาก Ant P Mining Reward อย่างต่อเนื่องในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา แม้จะได้รับในปริมาณที่ไม่มากนักก็ตาม สิ่งนี้บ่งชี้ว่าเจ้าของกระเป๋าเงินยังคงทำการขุด Bitcoin อย่างต่อเนื่อง แต่เลือกที่จะไม่ขาย Bitcoin ที่ขุดได้ จนกระทั่งมีการตัดสินใจขาย Bitcoin จำนวนมากในครั้งนี้ ซึ่งอาจสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์หรือมุมมองต่อตลาดของเจ้าของกระเป๋าเงินดังกล่าว\การขาย Bitcoin ในครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทที่อุตสาหกรรมการขุด Bitcoin กำลังเผชิญกับแรงกดดันหลายประการ ข้อมูลจากไตรมาสแรกของปี 2569 (ซึ่งอาจเป็นข้อมูลในอนาคตที่คาดการณ์ไว้) แสดงให้เห็นถึงการลดลงของอัตราแฮชรวมของเครือข่าย Bitcoin โดยลดลงถึง 5.8% เหลือ 1,004 EH/s (Exahashes per second) พร้อมกับการลดลงของ hashprice หรือราคาต่อหน่วยกำลังขุด ซึ่งลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ $27.89 ต่อ PH/s ต่อวัน (Petahashes per second) ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการขุด Bitcoin คือการปรับตัวลงของราคา Bitcoin เอง จากประมาณ $126,000 ในช่วงปลายปี 2568 (ซึ่งอาจเป็นข้อมูลในอนาคตที่คาดการณ์ไว้) มาอยู่ที่ระดับ $65,000-$68,000 ซึ่งส่งผลให้นักขุด Bitcoin หลายรายต้องเผชิญกับต้นทุนในการขุดที่สูงกว่ารายได้ที่ได้รับจากการขาย Bitcoin นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหากราคา Bitcoin ยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับไปเหนือระดับ $100,000 ได้ (ซึ่งอาจเป็นข้อมูลในอนาคตที่คาดการณ์ไว้) นักขุดที่มีต้นทุนการขุดสูงจะทยอยออกจากตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การรวมตัวกันของอุตสาหกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการดำเนินธุรกิจ\สถานการณ์ในปัจจุบันทำให้นักขุด Bitcoin บางรายเริ่มมองหาโอกาสในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย บริษัทขุด Bitcoin บางแห่งได้เริ่มหันไปให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ High-Performance Computing (HPC) หรือการประมวลผลประสิทธิภาพสูง แทน เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในสภาวะตลาดปัจจุบัน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มเติมในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี แต่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักขุด Bitcoin ที่ต้องการปรับตัวและสร้างรายได้เพิ่มเติมในช่วงเวลาที่ Bitcoin มีความผันผวนสูง ก่อนหน้านี้ Siam… (เนื้อหาไม่สมบูรณ์) น่าสนใจว่าการตัดสินใจขาย Bitcoin ในปริมาณมากครั้งนี้ อาจสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในอนาคตของเจ้าของกระเป๋าเงิน หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งจำเป็นต้องติดตามพัฒนาการในอุตสาหกรรมนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรว
Bitcoin BTC การขุด Bitcoin ตลาดคริปโต 3Pfndg ราคา Bitcoin อุตสาหกรรมขุด Ant P Mining
United States Latest News, United States Headlines
