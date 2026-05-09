3 ราย เสียชีวิต ในเหตุการณ์ปะทุภูเขาไฟดูโคโนอินโดนีเซีย

เกิดเหตุการณ์ปะทุภูเขาไฟดูโคโนในประเทศอินโดนีเซีย คร่าชีวิตนักปีนเขาไปแล้ว 3 ราย มีชาวสิงคโปร์และชาวอินโดนีเซียรวมอยู่ด้วย
เกิดเหตุ ภูเขาไฟ ดูโคโน ระเบิดในประเทศ อินโดนีเซีย คร่าชีวิต นักปีนเขา ไปแล้ว 3 ราย มี ชาวสิงคโปร์ และชาว อินโดนีเซีย รวมอยู่ด้วยรายงานข่าว เกิดเหตุ การ ปะทุ ของภูเขาไฟ "ดูโคโน" (Dukono) บนเกาะฮัลมาเฮรา จังหวัดมาลูกูเหนือ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งตำรวจและเจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัยของเกาะ อยู่ระหว่างฏิบัติการ กู้ภัยเพื่อช่วยเหลือ นักปีนเขา มากกว่า 12 คน ที่ติดอยู่ใกล้ปากปล่องภูเขาไฟ ส่วนผู้เสียชีวิตมี ชาวสิงคโปร์ และชาว อินโดนีเซีย รวมอยู่ด้วยตำรวจเปิดเผยว่า มีชาวต่างชาติ 9 คน และชาว อินโดนีเซีย 11 คน กำลังปีนเขาดูโคโนใน ขณะที่เกิดการ ปะทุ และ นักปีนเขา 17 คนจากทั้งหมด 20 คน ได้รับการอพยพอย่าง ปลอดภัยแล้ว ส่วนร่างผู้เสียชีวิตอีก 3 ราย ยังคงอยู่บนภูเขา ปฏิบัติการค้นหาถูกระงับในวันศุกร์ที่ผ่านมา และจะเริ่มใหม่ในวันเสาร์ที่ 9 พ.
ค.2569 ภาพวิดีโอที่บันทึกจากใกล้ปากปล่องภูเขาไฟ โดยอเล็กซ์ จางกู ไกด์นำทางชาวอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นกลุ่มควันและเถ้าถ่านขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นเหนือภูเขา เหตุการณ์นี้ เกิดขี้น ขณะที่เขากำลังนำทางนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน 2 คน อยู่บนภูเขาดูโคโน ก่อนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงก่อนการปะทุ ซึ่ง "น่ากลัวมาก" เขาบอกด้วยว่า เห็นก้อนหินเล็กๆ และกรวดไหลลงมาเพราะแรงสั่นสะเทือน จากนั้นผมจึงบอกลูกค้าว่าต้องรีบวิ่งลงไป และแม้ว่าจางกูและกลุ่มของเขา จะสามารถอพยพออกมาได้อย่างปลอดภัย จางกูบอกว่า ตอนที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร เขาเห็นนักท่องเที่ยวท้องถิ่นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมี 9 คน อยู่ใกล้ขอบปล่องภูเขาไฟแล้ว ส่วนอีกกลุ่มกำลังถ่ายวิดีโอเพื่
