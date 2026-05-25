3 นางเอกตัวท็อปสวมชุดแต่งงานจากแบรนด์หรูระดับโลก

3 นางเอกตัวท็อปสวมชุดแต่งงานจากแบรนด์หรูระดับโลก
📆5/25/2026 3:59 PM
ดาราเดลี่พาแฟนๆไปส่องชุดแต่งงานของ 3 นางเอกตัวท็อปที่มาพร้อมกับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเตอร์แบรนด์หรูระดับโลก

สวยสง่าสมมง!

"คิมเบอร์ลี่-ญาญ่า-ใหม่" นางเอกตัวท็อปชุดเจ้าสาวจากแบรนด์คู่บุญระดับโลก ช่วงนี้อบอวลไปด้วยความรักงานวิวาห์นางเอกตัวของวงการบันเทิงไทย อย่าง "ญาญ่า อุรัสยา" กับ "ณเดชน์ คูกิมิยะ" เพราะเพิ่งจะควงคู่จัดงานแต่งที่ประเทศนอร์เวย์ บ้านเกิดของเจ้าสาว วันนี้ดาราเดลี่เลยจะพาแฟนๆไปส่องชุดแต่งงานของ 3 นางเองคนดังที่มาพร้อมกับตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเตอร์แบรนด์หรูระดับโลก เริ่มต้นกันที่ "ญาญ่า" สวยเหมือนเจ้าหญิง สวมชุดเจ้าสาวจาก Louis Vuitton ในฐานะ House Ambassador ของแบรนด์ ชุดโทนสีขาวงานปักลูกไม้ชั้นสูง ประดับไข่มุกและคริสตัลเม็ดเล็กนับพันด้วยงานปักมือ รวมถึงถุงมือที่เข้ากับชุดเป็นอย่างอย่างดี สวยสะกดทุกสายตา.

ต่อด้วย "คิมเบอร์ลี่" คลาสสิกและหรูหรา บอกเลยว่า สวยจึ้ง!

สมมง House Ambassador ของ Dior ด้วยชุดแต่งงานโอต์กูตูร์ที่ใช้เทคนิคการตัดเย็บระดับสูงและผ้าลูกไม้กีพัวร์ลายดอกอันละเอียดอ่อน ออกแบบชุดให้เข้ากับรูปร่างเจ้าสาว และมีแถบผ้าคาดศีรษะปักลวดลายอย่างประณีตดูคลาสิกแต่ก็แฝงความหรูหรา ปิดท้ายกันที่ "ใหม่ ดาวิกา" เจ้าสาวหวานละมุน สวมชุดแต่งงานสีขาวปักลูกไม้สีขาวไอวอรี่ ทั้งชุด ดีไซน์คอร์เซ็ตลูกไม้รัดใต้อก กระโปรงลูกไม้ตกแต่งด้วยผีเสื้อ เพิ่มมิติทำให้ชุดดูอ่อนหวาน ซึ่งชุดนี้ใช้เวลาตัดเย็บกว่า 120 ชั่วโมง หรูหราดีไซน์เก๋ เหมาะสมแบรนด์แอมบาสเดอร์คนสวยของ "Gucci

