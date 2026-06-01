2C2P จับมือ AWS ยกระดับแพลตฟอร์มชำระเงินข้ามพรมแดน บูรณาการระบบ Cloud และ Gen AI เร่งสปีดธุรกิจสายการบินและร้านค้า ปูทางสู่การทำธุรกรรมแห่งอนาคต 2C2P ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการชำระเงินระดับภูมิภาค รองรับช่องทางการชำระเงินกว่า 400 รูปแบบใน 150 สกุลเงิน ครอบคลุมจุดรับชำระกว่า 600,000 แห่งทั่วโลก เริ่มบูรณาการระบบเข้ากับ AWS ด้วยสาเหตุมาจากสถาปัตยกรรมแบบ Cloud-native สามารถลดความหน่วง ในการประมวลผลธุรกรรมข้ามพรมแดนได้ดีกว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมถึง 40-50% โครงสร้างพื้นฐานของ 2C2P อาศัยการประมวลผลแบบยืดหยุ่น และระบบ Serverless ผ่านเครื่องมือ Amazon DynamoDB, AWS Lambda และ Amazon ECS/EKS สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้ระบบสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่พุ่งสูงกว่าปกติถึง 30 เท่าในช่วงแคมเปญใหญ่ ป้องกันปัญหาระบบล่มและบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการความซับซ้อนในอุตสาหกรรมการบินที่ซับซ้อน 2C2P ได้พัฒนาระบบ Payment Airline Controller (PACO) บน AWS ทำหน้าที่เป็นระบบรองรับการจัดการธุรกรรมที่มีการแยกรายได้และบริการเสริมต่างๆ พร้อมใช้โมเดล AI พยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ เพื่อเปลี่ยนต้นทุนค่าเงินให้เป็นรายได้ของสายการบิน ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2C2P ได้นำ Generative AI มาประยุกต์ใช้ในระดับองค์กรผ่าน Amazon Bedrock และเครื่องมืออย่าง Kiro เข้ามาช่วยวิศวกรวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจและเขียนโค้ดอัตโนมัติ ส่งผลให้ระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบของร้านค้าใหม่ ลดลงจาก 5-7 วันเหลือเพียง 30 นาที และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 40% นอกจากนี้ บริการ Agentic AI อย่าง AWS Transform ยังถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงรหัสซอฟต์แวร์ดั้งเดิมสู่ระบบที่ทันสมัย ลดระยะเวลาการทำงานจากหลายเดือนเหลือเพียงหลักวัน ในอนาคต 2C2P กำลังพัฒนา Trusted Agent ซึ่งเป็น AI ที่สามารถทำธุรกรรมอัตโนมัติแทนผู้ใช้งานได้ ภายใต้โปรโตคอลความปลอดภัยที่เชื่อมต่อกับระบบธนาคารโดยตร
AWC วางแผนดัน ตึกเอ็มไพร์ สู่สำนักงานระดับโลก จับมือ 2C2P ลุยดิจิทัลเพย์เมนต์AWC จับมือ 2C2P ยกระดับดิจิทัลเพย์เมนต์โซลูชัน ร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้ดิจิทัลอีโคซิสเต็มของ อาคารเอ็มไพร์ เปิดตัว “Co-Living Collective: Empower Future” อาคารสำนักงานระดับสากลที่ตอบโจทย์การทำงานและไลฟ์สไตล์ขององค์กรรุ่นชั้นนำทั่วโลก
เจาะทิศทางปี 2567 ของ AWS หลังประกาศลงทุนหนักในประเทศไทย ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลสรุปยุทธศาสตร์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (AWS) ปี 2567 ในงาน AWS Thailand Outlook Media Briefing ซึ่งให้ข้อมูลโดยคุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager ประจำ AWS ประเทศไทย และคุณสาโรจน์ ปุญญพัฒนกุล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี AWS...
AWS Asia Pacific (Thailand) Region เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการAWS เปิด AWS Asia Pacific (Thailand) Region ในประเทศไทยแล้ว คาดว่าจะสร้างการจ้างงานโดยเฉลี่ยกว่า 11,000 ตำแหน่งต่อปี ลูกค้าในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้บริการ AWS เช่น 2C2P, Ascend Money, ธนาคารกรุงศรีฯ, CP Group, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, วัตสัน
วงการฟินเทคจับตา กลุ่ม Ant คว้าตัว 'วรฉัตร ลักขณาโรจน์' คุมทัพ 2C2P หลังลาแกร็บ ประเทศไทยAnt International ผู้ให้บริการชั้นนำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก ประกาศแต่งตั้ง 'วรฉัตร ลักขณาโรจน์' เป็นประธานกรรมการบริหาร (CEO) คนใหม่ของ 2C2P มีผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลในเดือนเมษายน 2568
2C2P จับมือ Antom ทุ่ม 1.5 พันล้านบาท สร้างศูนย์กลางฟินเทคไทย2C2P ร่วมทุนกับ Antom ลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฟินเทค พัฒนานวัตกรรมการชำระเงิน และยกระดับ SME ไทยด้วยแพลตฟอร์มระดับโลก
THIM พลิกโฉม ตม. ไทยด้วย AI และระบบคลาวด์ระดับโลกอย่าง AWSยกระดับตรวจคนเข้าเมืองไทยด้วยแอป THIM บนคลาวด์ AWS ผสาน AI และ OCR สแกนพาสปอร์ตแม่นยำ 100% กรอกข้อมูลไวใน 3 นาที พร้อมระบบสแกนใบหน้าเดินผ่านด่านอัตโนมัติ
