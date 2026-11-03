23 ปีความรุนแรงใต้: รัฐขาดเอกภาพเพราะ BRN ใช้กลยุทธ์สร้างความสับสน
บทวิเคราะห์ 23 ปีความขัดแย้งใต้ชี้รัฐล้มเหลวเนื่องจากขาดเอกภาพในการแก้ปัญหา BRN ใช้กลยุทธ์สร้างความคลุมเครือและปลุกปั่นข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียทำให้นักวิชาการและรัฐตีความผิดไป
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยได้ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า 23 ปี โดยยังไม่ปรากฏสัญญาณที่ชัดเจนว่ากระบวนการแก้ไขปัญหานี้จะไปถึงจุดสิ้นสุดตามที่รัฐบาลต้องการ การต่อสู้กับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยพื้นที่นี้เป็นโจทย์ที่ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และความเชื่อศรัทธาของประชาชนในภูมิภาคอย่างรุนแรง
บรรยากาศความหวาดกลัวที่ยังคงดำรงอยู่
เป้าหมายหลักของการแก้ไขปัญหานี้คือการจัดตั้งความปกติสุข ความสงบร่มเย็น ความไว้วางใจระหว่างผู้คนในพื้นที่กับคนต่างความเชื่อทางศาสนา ต่างชาติพันธุ์ และส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความปรองดองภายใต้ค่านิยมและประชาธิปไตยเดียวกัน แต่ความจริงคือสิ่งที่กล่าวมานั้นยังมิได้เกิดขึ้นจริง ในทางตรงข้าม สถานการณ์ในพื้นที่กลับมีความอึมครึมและไม่แน่นอนAlso readกู้ศรัทธาคืน Binance กางคลัง Proof of Reserves เร่งฟื้นระบบถอนเงิน
ประชาชนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเหตุการร้ายจะเกิดขึ้นกับใครและเมื่อใด ชีวิตของใครหลายคนต้องแขวนอยู่บนเส้นด้าย тонอ่อน เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าใครคือชาวบ้านและผู้ก่อความรุนแรง บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความตายและความหวาดระแวง
ความกลัวเหล่านี้ยังคงหลอกหลวนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะคนไทยพุทธ ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับความเดือนร้อนจากความไม่มั่นคงทางจิตใจและการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากรอบด้านในช่วงเวลาที่ยาวนานต่อเนื่อง
ความแตกแยกทางความคิดในวงการรัฐและนักวิชาการ
นโยบายการแก้ปัญหาของรัฐตลอด 23 ปีที่ผ่านมา ไม่สามารถหลอมรวมความเห็นที่แตกต่างของคนในสังคมได้ คนระดับนำของรัฐ นักวิชาการ นักการทหาร และผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นนี้ ต่างพยายามแสดงภูมิปัญญาของตนอย่างแข็งขันผ่านการแสดงความคิดเห็นต่อปรากฏการณ์และความเลวร้ายในพื้นที่ปลายด้ามขวาน
นับวันสถานการณ์จะยิ่งทรุดหนักและเข้าสู่ทางตัน ความพยายามแสดงภูมิปัญญาดูเหมือนจะแตกขั้วกันอย่างสุดโต่งจนไม่สามารถหลอมรวมเป็นเอกภาพได้ ความมั่นใจในมุมมองต่อไฟใต้ของผู้รู้กลุ่มต่างๆ มองความเป็นมาและความเป็นไปแตกต่างไปตามพื้นฐานประสบการณ์และความเชื่อดั้งเดิมด้วยอัตตาส่วนตัว
สิ่งนี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถรับฟังความเห็นที่แตกต่างจากผู้รู้ผู้อื่นได้อย่างสนิทใจ ส่งผลให้รัฐไม่สามารถสร้างเอกภาพทางความคิดในการแก้ปัญหาอันเลวร้ายในพื้นที่ปลายด้ามขวานได้เลย นำมาซึ่งความล้มเหลวในการบริหารจัดการความขัดแย้งจนถึงปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ความคลุมเครือของกลุ่มก่อความไม่สงบ
ฝั่งรัฐต่างคนต่างคิดและต่างเชื่อมั่นในวิถีทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากโจทย์ที่องค์กรอาชญากรรมกลุ่มนี้ตั้งใจสร้างไว้ด้วยยุทธศาสตร์ของการเป็นองค์กรลับทั้งระบบและเข้มแข็ง การจะรู้และเข้าใจตัวตนของคนกลุ่มนี้จึงเป็นด่านปราการเหล็กที่ยากมาก
ไม่มีใครสามารถฝ่าฝืนล่วงรู้ตัวตน นิสัยใจคอ เจตจำนงค์ และวิถีการสู้รบของคนพวกนี้อย่างง่ายดาย ความคลุมเครือที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเจตนาที่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มนี้ต้องการ เพื่อให้คนของรัฐต่างตีความและพยายามอธิบายทางออกของปัญหาไฟใต้ไปในคนละทิศละทาง
โจทย์ที่ลึกซึ้งถูกสร้างเพื่อให้คนของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นระดับนำ นักวิชาการ นักการทหาร หรือสื่อมวลชน จินตนาการกันไปคนละทิศละทาง บ้างมองว่ากลุ่ม BRN ที่คนบางกลุ่มกำลังอธิบายอยู่นั้นเป็นกลุ่มเก่าที่คงอุดมการณ์เดิม
ในขณะที่ความจริงคือ BRN ในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์และแนวความคิดการต่อสู้ที่แตกต่างออกไป บ้างเสนอให้ใช้กฎหมายใหม่ที่ให้อำนาจรัฐมากขึ้น บ้างก็ต้านทานการใช้กฎหมายพิเศษโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทางออกที่หลากหลายและผลกระทบจากความขัดแย้ง
บางฝ่ายเสนอให้แก้ปัญหาด้วยการเจรจาพูดคุยกับคนในพื้นที่และให้โอกาสแสวงหาทางออกอย่างสันติวิธี บ้างเสนอให้ใช้การปราบกองโจรที่มีอาวุธในหมู่บ้านเป็นหลักเพื่อลดทอนศักยภาพในการต่อสู้ด้วยการอาวุธก่อนการเจรจา
บางส่วนเสนอให้ยกพื้นที่แห่งนี้เป็นการปกครองพิเศษเฉกเช่นกรุงเทพมหานครหรือพัทยา แต่ก็มีข้อกังวลว่าการทำเช่นนั้นจะเข้าทางกับการปกครองตัวเองของขบวนการก่อการร้าย BRN ในท้ายที่สุด
อีกกลุ่มหนึ่งเสนอให้พัฒนาพื้นที่ให้ก้าวหน้าเพื่อให้คนในพื้นที่เลิกคิดก่อการร้าย โดยเน้นที่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นหลัก ขณะที่อีก观点เสนอให้ถอนกำลังทหารของรัฐออกจากดินแดนปาตานีทั้งหมดและให้พวกเขาดูแลความปลอดภัยกันเอง
จินตนาการที่พยายามอธิบายตัวตนขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ BRN และการหาทางออกจึงแตกต่างหลากหลายและยังไม่พบจุดบรรจบที่ลงตัว การถกเถียงทางความคิดการต่อสู้กับโจรใต้นับวันจะแยกออกห่างจากกันมากขึ้น
บทบาทของโซเชียลมีเดียและข้อมูลบิดเบือน
ทุกฝ่ายต่างวิเคราะห์และอธิบายตัวตนขององค์กรอาชญากรรมเหล่านี้บนพื้นฐานประสบการณ์ของตนเอง วิเคราะห์ตามข้อมูลพื้นฐานที่มีและแนวคิดที่ตนได้รับ องค์กรอาชญากรรมกลุ่มนี้รู้ดีว่าคนของรัฐเหล่านั้นคิดอย่างไร
ดังนั้นพวกเขาจึงมีกลยุทธปล่อยข้อมูลและแนวคิดสู่ระบบสังคมโซเชียลมีเดีย รวมถึงส่งผ่านข้อมูลและแนวคิดเหล่านั้นให้กับนักวิชาการ นักการทหาร และฝ่ายความมั่นคงผ่านงานวิจัยอันฉ้อฉล
ข้อค้นพบจากงานวิจัยหลายฉบับที่ศึกษาเกี่ยวกับไฟใต้ มักมีคนชั้นหัวกะทิของฝ่ายขบวนการร้ายสอดแทรกเข้าร่วมกระบวนการวิจัยได้อย่างแนบเนียน ทำให้การตีความจากข้อมูลที่ได้นั้นมีความแตกต่างไปจากความเป็นจริงมากขี้น
สิ่งนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งซับซ้อนขึ้นไปอีก และยิ่งห่างไกลจากความสงบสุขที่ประชาชนทุกคนในภาคใต้โหยหาในระยะยาว
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