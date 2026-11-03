20 สมาคมฯ วอน ศุภจี เร่งมติ นบขพ. แก้ปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลน
20 สมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงศุภจี สุธรรมพันธุ์ ขอให้เร่งประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่ออนุมัติมาตรการนำเข้าวัตถุดิบปี 2570 หลังได้รับผลกระทบจากเอลนีโญและราคาขี้ข้าวลดลง
двадцатьสมาคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกฉบับที่สามถึงนาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือ นบขพ. เพื่อเรียกร้องให้เร่งรัดการจัดประชุมคณะกรรมการฯ และอนุมัติมาตรการนำเข้าวัตถุดิบประจำปี 2570 โดยทันที เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดในระบบอุปทานอาหารสัตว์ที่ลากยาวมากว่าสองเดือนและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานระดับประเทศอย่างรุนแรง
ความล่าช้าของนโยบายนำเข้าปี 2570 ส่งผลราคาพุ่ง
จดหมายเปิดผนึกดังกล่าวลงวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ซึ่งนายพรศิลป์ พชรินทรกุล เลขานุการสมาคมปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นผู้ลงนาม ยืนยันว่าสมาคมฯ ได้เคยส่งหนังสือผลักดันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการไปแล้วสองครั้งคือเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 และวันที่ 9 ตุลาคม 2569 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววของการตอบรับหรือการนัดหมายประชุมอย่างเป็นทางการจากทางภาครัฐแม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมากว่าสองเดือนแล้วก็ตาม ความล่าช้าในการพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ปี 2570 ซึ่งกินระยะเวลานานถึงสามเดือนนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักได้ล่วงหน้า ส่งผลให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ต้องเผชิญกับภาวะการซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้Also readพบร่างหลวงปู่สาน อนุตตโร หล่นหน้าผาวัดชานุมาน หลังหายตัวไป 2 วัน
นายพรศิลป์ พชรินทรกุล เลขาธิการสมาคมฯ ระบุว่า ความไม่ชัดเจนของมาตรการนำเข้าทำให้ผู้ผลิตเกิดความกังวลต่อคุณภาพของวัตถุดิบข้าวโพดที่นำเข้ามาในขณะนี้ โดยมีการรายงานพบว่าคุณภาพของข้าวโพดที่ส่งเข้าโรงงานเริ่มมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดทางเลือกในการนำเข้าที่มีคุณภาพเหมาะสมตามมาตรฐานเดิม การเร่งพิจารณาของ นบขพ. ในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และป้องกันไม่ให้ต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังห่วงโซ่อุปทานอาหารของประเทศในระยะยาว
ผลกระทบเอลนีโญและข้อจำกัดโควตาimports
ภาพรวมของตลาดวัตถุดิบนำเข้าในปี 2569 มีแนวโน้มลดลงประมาณ 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างกรณีการนำเข้าตามโควตาอัตราภาษีร้อยละศูนย์จากสหรัฐอเมริกา มีการนำเข้าจริงเพียง 150,000 ตัน จากปริมาณอนุมัติรวม 570,000 ตัน สาเหตุหลักมาจากราคาข้าวโพดนำเข้าปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ 10.50 บาท ต่อกิโลกรัม หลังจากรัฐบาลจัดสรรโควตานำเสร็จสิ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ทำให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาสำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่จำกัดมาก
สถานการณ์ด้านอุปทานวัตถุดิบยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ผลผลิตข้าวโพดภายในประเทศออกสู่ตลาดช้ากว่ากำหนด และทำให้ปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศตึงตัวลากยาวข้ามปี นอกจากนี้วัตถุดิบทดแทนภายในประเทศก็ไม่มีเพียงพอให้ใช้งาน ทั้งในส่วนมันเส้นที่ขาดแคลนอย่างหนัก และปลายข้าวที่มีปริมาณลดลงเนื่องจากนโยบายส่งออกข้าวที่ลดลงของรัฐบาล ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลพวงจากการใช้มาตรการนำเข้านโยบาย 3:1 สำหรับการนำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพดภายใต้กฎระเบียบองค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่ตั้งขึ้นด้วยเจตนาที่จะรักษาสมดุลอุปทานแต่กลับก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนในทางปฏิบัติ
ข้อเสนอผ่อนคลายมาตรการนำเข้าและการชดเชยวัตถุดิบ
จดหมายเปิดผนึกได้เสนอแนะให้ นบขพ. พิจารณาประกาศมาตรการนำเข้าล่วงหน้าเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์วิกฤต โดยประเด็นสำคัญที่ขอเรียกร้อง ได้แก่ การเร่งออกประกาศนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกปี 2570 การขยายระยะเวลาการใช้สิทธิสะสมปริมาณข้าวโพดเพื่อการนำเข้าจากสิ้นปีเป็นเดือนมิถุนายนของปีถัดไป เพื่อสร้างความคล่องตัวให้ผู้ประกอบการ และที่สำคัญคือการผ่อนผันอัตราส่วนการนำเข้าข้าวโพด WTO และข้าวสาลีจากอัตรา 3:1 เป็น 2:1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม 2570 แบบชั่วคราว เพื่อชดเชยปริมาณวัตถุดิบหลักที่ขาดหายไป
ทั้งนี้ มาตรการ 3:1 เดิมแม้จะมีคำอธิบายในเชิงโภชนาการว่ามันเส้นและปลายข้าวไม่สามารถทดแทนข้าวโพดที่ขาดหายไปได้ทั้งหมด แต่รัฐบาลยังคงยืนยันการใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อให้ภาคเอกชนหันมาใช่วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากปีนั้นๆ ไม่มีวัตถุดิบภายในประเทศให้เพียงพอ ผู้แทนภาคเอกชนเสนอว่าต้องมีการพิจารณาผ่อนผันมาตรการทันทีโดยเร็ว แต่กลับไม่มีการประชุมเพื่อพิจารณาใดๆ เกิดขึ้น และกรณีการเปิดให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกาในกรอบโควตาก็ไม่被视为การแก้ไขปัญหาขาดแคลนอย่างแท้จริง เนื่องจากจำนวนการนำเข้าถูกจำกัดภายใต้มาตรการ 3:1 ทำให้เป็นเพียงทางเลือกในการนำเข้าแทนข้าวสาลีในจำนวนเท่าเดิม
รายชื่อ 20 สมาคมฯ ผู้ร่วมลงนามและภาคีเครือข่าย
การลงนามในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้เป็นการแสดงพลังของภาคธุรกิจครบวงจร ประกอบด้วย 20 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อส่งออก สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ สมาคมผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อการค้าและการส่งออก สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ใช่วัตถุดิบอาหารสัตว์ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมไทยวากิว กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้
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