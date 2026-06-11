2 เดือนครบผลงานกระทรวงคมนาคม ยุครัฐบาลอนุทิน

รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ครบกำหนดผลการดำเนินงานครบรอบ 2 เดือนของกระทรวงคมนาคม โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นการบริหารงานที่ต้องเผชิญกับโจทย์หินทั้งจากปัจจัยภายนอกอย่างวิกฤตพลังงานโลกและปัจจัยภายในจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
สแกนผลงาน 2 เดือน คมนาคม ยุครัฐบาลอนุทิน เร่งรัดนโยบาย " ตั๋วร่วม " รถไฟฟ้า กำหนดเป้าหมาย ค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยว โดยไม่มีการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ต้นปี 2570 เดินหน้าโครงการ "แลนด์บริดจ์" ชุมพร-ระนอง มูลค่าเกือบ 1 ล้านล้านบาท โดยรัฐจะให้สัมปทานที่ดินเพื่อดึงดูดนักลงทุนและเตรียมเปิดประมูลภายในปีนี้ ผลักดัน นโยบายขนส่งพลังงานสะอาด (Green Transport) ผ่านการเช่า รถโดยสารไฟฟ้า ของ ขสมก.
และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ล่าสุดวันนี้ (11 มิถุนายน 2569) ครบกำหนดผลการดำเนินงานครบรอบ 2 เดือนของกระทรวงคมนาคม ภายใต้การนำของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งเป็นการบริหารงานที่ต้องเผชิญกับโจทย์หินทั้งจากปัจจัยภายนอกอย่างวิกฤตพลังงานโลกและปัจจัยภายในจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี 2569 วงเงินรวมกว่า 265,406 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนกว่า 2.34 แสนล้านบาท ถูกมุ่งเน้นไปที่รายจ่ายด้านการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเตรียมกรอบงบประมาณปี 2570 วงเงินเกือบ 4 แสนล้านบาท ที่มีนโยบายเน้นการซ่อมบำรุงรักษาเส้นทางเดิมมากกว่าการทุ่มงบสร้างใหม่ เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยื
กระทรวงคมนาคม รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ วิกฤตพลังงานโลก โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง งบประมาณประจำปี 2569 โครงการแลนด์บริดจ์ ตั๋วร่วม รถไฟฟ้า ค่าโดยสาร รถเมล์ รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟ รถเช่า รถโดยสารไฟฟ้า รถเมล์เก่า ฝุ่น PM 2.5 เศรษฐกิจฐานราก คุณภาพชีวิตประชาชน นโยบายขนส่งพลังงานสะอาด นโยบายการเช่ารถโดยสารไฟฟ้า นโยบาย Single Ownership นโยบายการเป็นศูนย์กลางการบิน นโยบายการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบิน นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิ