2 ชาวต่างชาติเสียชีวิต ไฟรั่วสระว่ายน้ำ โรงแรม康拉德 บังกาลอร์
พนักงานต้อนรับสายการบินเยอรมันและนักธุรกิจสโลวักเสียชีวิตจากไฟฟ้ารั่วในสระว่ายน้ำของโรงแรมหรู康拉德 เมืองบังกาลอร์ อินเดีย เหตุเกิด 31 ตุลาคม
เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นภายในสระน้ำของโรงแรมหรู 康拉德 (Conrad) ในเมือง บังกาลอร์ ประเทศ อินเดีย เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม โดยมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลต่างชาติ ได้แก่ นาย Alexander Maximilian Theiss พนักงานต้อนรับสายการบินลุฟท์ฮันซา สัญชาติเยอรมัน และนาย Juraj Horvat นักธุรกิจสัญชาติสโลวาเกีย ทั้งสองเสียชีวิตจากอาการถูกไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงในขณะกำลังว่ายน้ำอยู่
รายละเอียดผู้เสียชีวิตและเวลาเกิดเหตุ
นาย Alexander Maximilian Theiss มีอายุ 57 ปี ทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้กับสายการบินลุฟท์ฮันซา ส่วนนาย Juraj Horvat มีอายุ 45 ปี เป็นนักธุรกิจชาวสโลวาเกียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอินเดีย และเป็นผู้จัดการโครงการของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ข่าวท้องถิ่นรายงานเหตุการณ์นี้เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม โดยสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าลงในสระน้ำAlso readหวั่นธุรกรรมการเงินสะดุด 31 ก.ค.66 'ธปท.' สั่งทุกแบงก์เปิดปกติ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 17.15 น. ถึง 17.30 น. โดยทั้งสองคนกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระน้ำของโรงแรม康拉德 ก็ประสบเหตุถูกกระแสไฟฟ้าช็อตอย่างกะทันหัน ผู้บาดเจ็บจำนวน 2 รายแรกดังกล่าวถูกนำส่งโรงพยาบาลมานิปาล (Manipal) บนถนน Old Airport Road ทันที
การช่วยเหลือและสถานะทางการแพทย์
เมื่อพาผู้บาดเจ็บทั้งสองไปถึงโรงพยาบาล รายแรกเสียชีวิตแล้วในขณะที่กำลังมาถึงในสภาพที่วิกฤต ส่วนรายที่สองมาถึงโรงพยาบาลในสภาพหัวใจหยุดเต้น แพทย์พยายามทำการกู้ชีพอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ โรงพยาบาลยืนยันว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายไม่อาจรอดชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ได้
นอกจากผู้เสียชีวิตแล้ว ยังมีการระบุว่ามีการบาดเจ็บเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นพนักงานโรงแรม 1 คนที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และแขกอีก 1 รายที่มีสัญชาติอเมริกัน ซึ่งสามารถว่ายน้ำหนีออกมาจากน้ำได้ทัน โดยทั้ง 2 รายนี้ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและมีอาการคงที่เรียบร้อยแล้ว
ปฏิกิริยาจากโรงแรมและการสอบสวน
ทางโรงแรม康拉德 บังกาลอร์ ออกแถลงการณ์แสดงความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับแขกผู้เข้าพัก 2 รายนี้ โดยเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็น "เหตุการณ์ที่น่าเศร้า" แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่แน่ชัดในเวลานี้ ขณะเดียวกันก็เปิดเผยว่ากำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ในการสอบสวน
สื่อท้องถิ่นในอินเดียอ้างอิงข้อมูลจากฝ่ายตำรวจระบุว่า เหตุการณ์โศกนาฏกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะเกิดจากการช็อตไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่กำลังพยายามตรวจสอบและสืบสวนว่ากระแสไฟฟ้าสามารถรั่วไหลลงในสระน้ำของโรงแรมได้อย่างไร ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงยังคงยังไม่ชัดเจนและอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
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