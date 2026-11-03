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Economy

2 ชาวต่างชาติเสียชีวิต ไฟรั่วสระว่ายน้ำ โรงแรม康拉德 บังกาลอร์

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
2 ชาวต่างชาติเสียชีวิต ไฟรั่วสระว่ายน้ำ โรงแรม康拉德 บังกาลอร์
康拉德 · บังกาลอร์ · อินเดีย
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พนักงานต้อนรับสายการบินเยอรมันและนักธุรกิจสโลวักเสียชีวิตจากไฟฟ้ารั่วในสระว่ายน้ำของโรงแรมหรู康拉德 เมืองบังกาลอร์ อินเดีย เหตุเกิด 31 ตุลาคม

เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นภายในสระน้ำของโรงแรมหรู 康拉德 (Conrad) ในเมือง บังกาลอร์ ประเทศ อินเดีย เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม โดยมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลต่างชาติ ได้แก่ นาย Alexander Maximilian Theiss พนักงานต้อนรับสายการบินลุฟท์ฮันซา สัญชาติเยอรมัน และนาย Juraj Horvat นักธุรกิจสัญชาติสโลวาเกีย ทั้งสองเสียชีวิตจากอาการถูกไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงในขณะกำลังว่ายน้ำอยู่

รายละเอียดผู้เสียชีวิตและเวลาเกิดเหตุ

นาย Alexander Maximilian Theiss มีอายุ 57 ปี ทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้กับสายการบินลุฟท์ฮันซา ส่วนนาย Juraj Horvat มีอายุ 45 ปี เป็นนักธุรกิจชาวสโลวาเกียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอินเดีย และเป็นผู้จัดการโครงการของบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ข่าวท้องถิ่นรายงานเหตุการณ์นี้เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม โดยสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าลงในสระน้ำ

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เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 17.15 น. ถึง 17.30 น. โดยทั้งสองคนกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระน้ำของโรงแรม康拉德 ก็ประสบเหตุถูกกระแสไฟฟ้าช็อตอย่างกะทันหัน ผู้บาดเจ็บจำนวน 2 รายแรกดังกล่าวถูกนำส่งโรงพยาบาลมานิปาล (Manipal) บนถนน Old Airport Road ทันที

การช่วยเหลือและสถานะทางการแพทย์

เมื่อพาผู้บาดเจ็บทั้งสองไปถึงโรงพยาบาล รายแรกเสียชีวิตแล้วในขณะที่กำลังมาถึงในสภาพที่วิกฤต ส่วนรายที่สองมาถึงโรงพยาบาลในสภาพหัวใจหยุดเต้น แพทย์พยายามทำการกู้ชีพอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ โรงพยาบาลยืนยันว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายไม่อาจรอดชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ได้

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นอกจากผู้เสียชีวิตแล้ว ยังมีการระบุว่ามีการบาดเจ็บเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นพนักงานโรงแรม 1 คนที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และแขกอีก 1 รายที่มีสัญชาติอเมริกัน ซึ่งสามารถว่ายน้ำหนีออกมาจากน้ำได้ทัน โดยทั้ง 2 รายนี้ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและมีอาการคงที่เรียบร้อยแล้ว

ปฏิกิริยาจากโรงแรมและการสอบสวน

ทางโรงแรม康拉德 บังกาลอร์ ออกแถลงการณ์แสดงความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับแขกผู้เข้าพัก 2 รายนี้ โดยเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็น "เหตุการณ์ที่น่าเศร้า" แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่แน่ชัดในเวลานี้ ขณะเดียวกันก็เปิดเผยว่ากำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ในการสอบสวน

สื่อท้องถิ่นในอินเดียอ้างอิงข้อมูลจากฝ่ายตำรวจระบุว่า เหตุการณ์โศกนาฏกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะเกิดจากการช็อตไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่กำลังพยายามตรวจสอบและสืบสวนว่ากระแสไฟฟ้าสามารถรั่วไหลลงในสระน้ำของโรงแรมได้อย่างไร ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงยังคงยังไม่ชัดเจนและอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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康拉德 บังกาลอร์ อินเดีย Alexander Maximilian Theiss Juraj Horvat ไฟฟ้ารั่ว สระว่ายน้ำ

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