2 ชาวอุยกูร์ มือวางระเบิดศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ หลังคดียืดเยื้อกว่า 10 ปี

ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดอ่านคำพิพากษาคดีเหตุระเบิดแยกราชประสงค์เมื่อวันที่17 ส.ค.58 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาย อาเด็ม คาราดัค กับพวก หลังคดีผ่านพ้นเหตุการณ์มานานกว่า 10 ปี มีการสืบพยานโจทก์กว่า 400 ปาก และพยานจำเลยกว่า 45 ปาก โดยเหตุการณ์นี้ ย้อนไปเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2558 เวลาประมาณ 18.55 น. เกิดเหตุระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม บริเวณแยกราชประสงค์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 20 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกกว่า 163 ราย
นัดชี้ชะตา 2 ชาวอุยกูร์ มือวาง ระเบิด ศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ หลังคดียืดเยื้อกว่า 10 ปี ศาลอาญากรุงเทพใต้ นัดอ่านคำพิพากษา วันนี้วันนี้ (11 มิ.
ย.69) ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถ. เจริญกรุง ซ.63 นัดฟังคำพิพากษาคดีเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่17 ส.
ค.58 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาย อาเด็ม คาราดัค กับพวก หลังคดีผ่านพ้นเหตุการณ์มานานกว่า 10 ปี มีการสืบพยานโจทก์กว่า 400 ปาก และพยานจำเลยกว่า 45 ปาก โดยเหตุการณ์นี้ ย้อนไปเมื่อวันที่ 17 ส. ค. 2558 เวลาประมาณ 18.55 น.
เกิดเหตุระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม บริเวณแยกราชประสงค์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 20 ราย (เป็นชาวต่างชาติ 14 ราย เช่น จีน มาเลเซีย ฮ่องกง และชาวไทย 6 ราย) และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกกว่า 163 ราย จากรายงานของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.
) ระบุว่า เป็นระเบิดทีเอ็นที (TNT) ระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้ท่อแป๊ปเป็นส่วนประกอบ (ไปป์บอมบ์) น้ำหนัก 3 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิด (อีโอดี) วิเคราะห์ว่ามีรัศมีทำลายล้างประมาณ 100 เมต
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