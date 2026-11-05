1892 Holdings เพิ่มส่วนถือหุ้นลิเวอร์พูล 69% หรือซื้อ 100%
กลุ่มทุน 1892 Holdings นำโดย เจฟฟ์ เบซอส เตรียมเพิ่มส่วนถือหุ้นใน ลิเวอร์พูล จาก 38% เป็น 69% หรือซื้อกิจการทั้งหมด 100% หลังได้รับการรับรองจากไอเอฟอาร์
กลุ่มทุน 1892 Holdings ซึ่งนำโดย เจฟฟ์ เบซอส, เอดูอาร์โด เซเวอริน และ อมิต บาเทีย มีแผนเพิ่มส่วนถือหุ้นในสโมสร ลิเวอร์พูล จากเดิม 38% เป็น 69% หรืออาจซื้อกิจการทั้งหมด 100% เพื่อการบริหารทีมแบบเต็มตัว "ดิ แอธเลติก" สื่อนำระบุว่า กลุ่มทุนกำลังซื้อหุ้นของสโมสร ลิเวอร์พูล มีทางเลือกอย่างน้อย 2 แนวทางในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น หลังจากได้รับการรับรองสถานะผู้ถือหุ้นร่วมจากหน่วยงานกำกับดูแลฟุตบอลอิสระของอังกฤษ (ไอเอฟอาร์) อย่างเป็นทางการแล้ว
กลไกการเพิ่มส่วนถือหุ้น 69% ถึง 100%
ในขั้นตอนแรก กองทุนด้านกีฬาของ เจฟฟ์ เบซอส ผู้ก่อตั้งอเมซอน ที่มีชื่อว่า K5 Global จะเป็นผู้ลงทุนรายที่ใหญ่ที่สุดของ 1892 Holdings กลุ่มทุนที่ถูกเปิดเผยเมื่อเดือนสิงหาคมว่า บรรลุข้อตกลงซื้อหุ้น ลิเวอร์พูล 38 เปอร์เซ็นต์จาก เฟนเวย์ สปอร์ตส กรุ๊ป (FSG) หลังจากที่ผ่านมา曾有รายงานว่ามีสัดส่วนการลงทุนที่ตกลงกันไว้อาจน้อยลงAlso readฝ้าย พีรญา อะตอม ปริยะ เปิดตัวซีรีส์ Yuri 'Love in the Fast Lane' บน iQIYI
บทบาทผู้นำของ อมิต บาเทีย
มีรายงานเพิ่มเติมว่าโครงสร้างข้อตกลงดังกล่าวเปิดโอกาสให้กลุ่ม 1892 Holdings สามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน ลิเวอร์พูล ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 69 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเข้าควบคุมนิติบุคคลสโมสร หรืออาจดำเนินการซื้อหุ้นทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นเจ้าของสโมสรอย่างสมบูรณ์ก็ได้ อมิต บาเทีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของสโมสร ควีนส์พาร์ก เรนเจอร์ส มาเกือบ 18 ปี ปรากฏตัวที่สนามแอนฟิลด์เป็นประจำ นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสโมสร ลิเวอร์พูล ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา รวมถึงเดินทางไปชมเกมเยือนของทีม "หงส์แดง" ด้วย
สัญญาณการขยายอิทธิพลของ FSG
ข้อตกลงกับ FSG อาจเป็นสัญญาณว่าเข้าครอบครองสโมสรจะดำเนินการไปเป็นลำดับขั้นตอน โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนของ บาเทีย ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจความท้าทายในการบริหารหนึ่งในสโมสรที่มีชื่อเสียงที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษ ก่อนค่อยๆ รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
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