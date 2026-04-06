18 ปี ภูมิใจไทย, 80 ปี ประชาธิปัตย์: การเมืองไทยในวันคล้ายวันเกิดพรรค

สองพรรคการเมืองใหญ่ฉลองวันเกิด, แม้อยู่คนละฝั่ง แต่สายสัมพันธ์ยังเหนียวแน่น, สะท้อนมิตรภาพทางการเมืองที่งดงาม
6 เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับชาวไทย นอกจากจะเป็นวันจักรีที่ปวงชนชาวไทยร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แล้ว ยังเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งของสองพรรค การเมือง ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในระบบ การเมือง ไทย พรรคแรกคือ พรรคประชาธิปัตย์ หรือที่หลายคนเรียกว่า “พี่ใหญ่” ของวงการ การเมือง ไทย ซึ่งยืนหยัดเคียงข้างประเทศไทยมายาวนานถึง 80 ปี เปรียบเสมือนสถาบันทาง การเมือง ที่มั่นคง อีกพรรคหนึ่งคือ พรรคภูมิใจไทย ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 อย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าในปัจจุบัน
ทั้งสองพรรคจะอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันในสภา คือพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในฐานะฝ่ายค้าน และพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำรัฐบาล แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง “18” และ “80” กลับมีความเหนียวแน่นอย่างน่าสนใจอย่างยิ่ง\บรรยากาศการเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดพรรคเป็นไปอย่างคึกคัก พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดงานใหญ่ครบรอบ 80 ปี ณ บ้านเลขที่ 67 ถนนเศรษฐศิริ ภายใต้แนวคิด “สถาบันการเมือง ก้าวใหม่เพื่อทุกคน” นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค และเหล่าแกนนำทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง นายอภิสิทธิ์ได้เน้นย้ำถึงความซื่อสัตย์สุจริตที่สั่งสมมาตลอด 80 ปีของพรรค และได้เปิดเผยแผนงานระยะยาว 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งรวมถึงการฟื้นฟู Blue House เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน, การจัดตั้ง Blue Academy เพื่อสร้างบุคลากรทางการเมืองรุ่นใหม่ และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพรรคเสรีนิยมโลกในเดือนพฤศจิกายน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพรรคในการก้าวไปสู่อนาคต ในขณะเดียวกัน พรรคภูมิใจไทยก็มีการจัดงานฉลองครบรอบปีที่ 18 อย่างอบอุ่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ได้แสดงความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่ ด้วยการขับรถไฟฟ้าส่วนตัวที่มีป้ายทะเบียน “สน 32” ซึ่งเป็นชื่อของบุตรสาว มาส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 ท่าน ณ ที่ทำการพรรค พร้อมทั้งทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการก้าวสู่ปีที่ 18 อย่างสง่างาม นอกจากนี้ ยังได้รับคำอวยพรจากพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะจากนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ได้เน้นย้ำถึงความเข้มแข็งของรัฐบาลชุดปัจจุบัน\ไฮไลท์สำคัญของการเฉลิมฉลองในปีนี้ คือ การพบปะกันระหว่างนายอนุทินและนายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้มาแสดงความยินดีกับพรรคภูมิใจไทย ทั้งคู่ได้ทักทายกันอย่างสนิทสนม สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด แม้จะอยู่ในบทบาทที่แตกต่างกันในปัจจุบัน นอกจากนี้ ภาพที่น่าประทับใจอีกประการหนึ่งคือ ตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยที่เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับพรรคประชาธิปัตย์ ล้วนเป็น “ศิษย์เก่า” ที่เคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาก่อน เช่น นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์, นายสรรเพชญ บุญญามณี, นายสมยศ พลายด้วง และนายร่มธรรม ขำนุรักษ์ บรรยากาศในการพบปะกันจึงเป็นไปอย่างอบอุ่น ราวกับการกลับบ้านเก่ามาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ มีการหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานระหว่างนายสมยศกับนายชัยชนะ เดชเดโช ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการ “เอากระเช้ามาสู่ขอ” สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ร่วมงาน แม้ว่าระยะห่างระหว่างอายุของสองพรรคจะแตกต่างกันมาก แต่ในวันสำคัญนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่งดงามของการให้เกียรติซึ่งกันและกันในวงการเมืองไทย พรรคประชาธิปัตย์ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงในฐานะสถาบันทางการเมือง ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งสองพรรคต่างก็ทำหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน แม้เส้นทางจะแตกต่างกัน แต่เป้าหมายสูงสุดคือการนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล มิตรภาพยังคงอยู่ตลอดไ
พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อนุทิน ชาญวีรกูล การเมืองไทย วันเกิดพรรค
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
