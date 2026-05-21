18 ประเด็นเพื่อความยุติธรรมในคดีปั่นหุ้น MORE ถูกอัยการสูงสุดฟ้องนายสมนึก

อัยการสูงสุดตัดสินสั่งฟ้องนายสมนึก ในคดีร่วมกันกระทำการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ หมิ่นราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงผู้ต้องหามนุษย์กึ่งกรรมการตงหี ผู้ต้องหานายกสมาคมลูกน้องตะวันออกและ 34 รายนิติบุคคล ซึ่งนายสมนึกไม่ยื่นฟ้องตามคำสั่งเด็ดขาด แต่ถูกให้ยื่นฟ้องต่อศาล ในวันที่ 22 มิถุนายนนี้
อีก 18 ประเด็นเพื่อความยุติธรรม หลัง อัยการสูงสุด มีคำสั่งฟ้อง นายอภิมุข กับพวกรวม 42 คน คดีปั่นหุ้น MORE มีมูลค่าความเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาท นายสมนึก ประธานกรรมการบริษัทในเครือตงฮั้ว ผู้ต้องหารายสำคัญที่ยังไม่ได้ยื่นฟ้องตามคำสั่งเด็ดขาด อัยการสูงสุด มาเพื่อทราบนัดและยื่นฟ้องต่อศาล ในความผิดฐาน ร่วมกันกระทำการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหล ักทรัพย์ ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา หรือ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และมีลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมุ่งหมายให้ ราคาหลักทรัพย์ หรือ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ นั้น ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด, ร่วมกันฉ้อโกง, เป็นอั้งยี่ และซ่องโจร ตาม พ.
ร. บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535 มาตรา 244/3 และมาตรา 244/5ก่อนหน้านี้ ทางอัยการคดีพิเศษได้อนุญาตเลื่อนส่งฟ้องนายสมนึก ไปเป็นวันที่ 21 พ.
ค. เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางผู้ต้องหายื่นร้องต่อคณะกรรมการ ป. ป. ช.
เกี่ยวกับประเด็นการยื่นร้องขอความเป็นธรรม แล้วพนักงานอัยการไม่ยอมสอบสวนเพิ่มเติมให้ ตามคำร้องขอความเป็นธรรม โดย ป. ป. ช. รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และมีหนังสือส่งมายังคณะกรรมการอัยการ (ก. อ. ) ทำให้เลื่อนไปฟังคำสั่งในวันที่ 22 มิ. ย. 256
คดีอาญา อัยการสูงสุด นายสมนึก ร่วมกันกระทำการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหล อาญา 2535 พนักงานสอบสวนดีเอสไอ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ ภาพรวม กำหนดให้ยื่นฟ้องต่อศาล ความเป็นธรรม Draught11
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ครม. แต่งตั้งโยกย้าย บิ๊กข้าราชการประจำ-การเมือง บิ๊กล็อตครม.แต่งตั้งโยกย้าย 18 “บิ๊กข้าราชการประจำ-ข้าราชการการเมือง” ล็อตใหญ่ รวมถึงอธิบดีกรมสรรพากร เอกอัครราชทูตกาตาร์-อิหร่าน เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่!
Read more »
ราชบุรีสะเทือนวงการศึกษาไทย “ดรุณาราชบุรี” จากโรงเรียนต้นแบบสู่โมเดลระดับโลก จับตาก้าวต่อไปสู่เวที UNESCO อบจ.มหาสารคาม นำครู 104 ชีวิต ถอดรหัส GPAS 5 Steps เตรียมปั้น “ต้นแบบอีสาน” รับโลกยุค AIราชบุรี | 18 พฤษภาคม 2569 — โรงเรียนดรุณาราชบุรี กำลังถูกจับตาในฐานะ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ของไทย หลังโมเดลการเรียนการสอนแบบ GPAS 5 Steps
Read more »
มาก่อนกาล ! Caviar เปิดตัวคอลเลกชัน iPhone 18 Pro ราคาแพงสุดราว 3.37 แสนบาทมาก่อนกาล ! Caviar เปิดตัวคอลเลกชัน iPhone 18 Pro ราคาแพงสุดราว 3.37 แสนบาท - Apple News บทความใหม่ล่าสุด
Read more »
GULF เสนอแคมเปญ Green Mission by Chula x GULF ปี 3 ชิงทุนการศึกษาอายุ 18-25 ปี ทีม 4 คนที่จะเอาตัวคนนี้ไปทั้งในบรรยากาศการแข่งขันและใช้ผลงานในเวลาทำงาน以外ในความร่วมมือกับ Department of Science, Technology and Environment BbskGULF เสนอแคมเปญ Green Mission by Chula x GULF ปี 3 ชิงทุนการศึกษาอายุ 18-25 ปี ทีม 4 คนที่จะเอาตัวคนนี้ไปทั้งในบรรยากาศการแข่งขันและใช้ผลงานในเวลาทำงาน以外ในความร่วมมือกับ Department of Science, Technology and Environment Bbsk
Read more »
ผู้ว่าฯ สระแก้ว ปัดตอบ 'เจ๊รัตน์' ชาวบ้านรับมอบคืนพื้นที่แล้วผู้ว่าฯ สระแก้ว ปัดตอบ 'เจ๊รัตน์' ก่อนส่งทีมงานส่งข้อความแจงข้อมูล ระบุ ชาวบ้านได้รับมอบคืนพื้นที่แล้ว ขณะ 18 มิ.ย.นี้ เตรียมรังวัดสอบเขตที่ดินครอบครองต่อไป
Read more »
รวบแล้ว! 'ลุง-ตา' ย่ำยีหลานสาว 18 จนตั้งครรภ์ ตำรวจตรวจเจอฉี่ม่วงทั้งคู่รวบแล้ว! 'ลุง-ตา' ย่ำยีหลานสาว 18 จนตั้งครรภ์ ตำรวจตรวจเจอฉี่ม่วงทั้งคู่
Read more »