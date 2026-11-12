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Technology

12 ยักษ์เทคโนโลยีไต้หวันเปิดบูท Taipei Smart Tech Pavilion ใน Thailand Smart City Expo 2026

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
12 ยักษ์เทคโนโลยีไต้หวันเปิดบูท Taipei Smart Tech Pavilion ใน Thailand Smart City Expo 2026
Thailand Smart City Expo · Taipei Smart Tech Pavilion · Department Of Economic Development Taipei
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รัฐบาลนครไทเปร่วมมือ TAITRA นำ 12 บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำบุกงาน Thailand Smart City Expo 2026 แสดงนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะและเปิดโอกาสความร่วมมือเชิงลึก

หน่วยงานราชการของเมืองไทเปได้ประกาศแผนการเข้าร่วมงาน Thailand Smart City Expo 2026 อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะจัดตั้งนิทรรศการพิเศษภายใต้ชื่อ Taipei Smart Tech Pavilion เพื่อแสดงศักยภาพของเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในสภาพความเป็นจริง

การมีส่วนร่วมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอบทเรียนจากการบริหารเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง ซึ่งนครไทเปและกรุงเทพมหานครต่างเผชิญกับความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาที่ยั่งยืนในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยกรมพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลนครไทเป (Department of Economic Development, Taipei City Government) จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการนี้

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กลยุทธ์ร่วมมือกับ TAITRA เพื่อแสดงนวัตกรรมจริง

Taipei Smart Tech Pavilion จะถูกดำเนินงานโดยสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ภายใต้แนวคิดหลักคือ Smart Tech Innovative Taipei Co-Creating Sustainable Urban Futures หรือแปลความหมายได้ว่า ไตเป เมืองอัจฉริยะก้าวล้ำด้วยนวัตกรรม ร่วมสร้างสรรค์อนาคตเมืองที่ยั่งยืน

การจัดแสดงในครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อโปรโมตสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังตั้งใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสาธารณะ

นอกจากนี้ นิทรรศการยังสะท้อนให้เห็นถึงสถานะของไทเปในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลกที่มีบริษัทชั้นนำสนใจเข้ามาลงทุนอย่างมาก โดยเฉพาะการประกาศลงทุนของ NVIDIA ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในเมือง ซึ่งเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของระบบนิเวศเทคโนโลยีในพื้นที่นี้

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โมเดล Government as a Platform ในอุตสาหกรรมเมือง

หัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทเปคือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่านแนวคิด Government as a Platform และ City as a Living Lab ซึ่งรัฐบาลเปิดพื้นที่สาธารณะให้ภาคเอกชนได้นำความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรมาร่วมกันทดสอบนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมจริง

กระบวนการนี้เริ่มต้นจากรัฐบาลระบุปัญหาและความต้องการของเมือง จากนั้นเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนำเสนอแนวทางแก้ไข ก่อนที่จะนำไปทดลองใช้งานในพื้นที่จริงผ่านโครงการ Proof of Concept หรือ PoC เพื่อประเมินประสิทธิภาพก่อนขยายผลไปสู่การใช้งานระดับเมืองในวงกว้าง

วิธีการดังกล่าวช่วยให้ไทเปสามารถคัดสรรเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด ซึ่งความสำเร็จของโมเดลนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้มีการรวบรวมผู้เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำของไต้หวันจำนวน 12 ราย

12 บริษัทผู้นำแสดงโซลูชัน 3 กลุ่มเทคโนโลยีหลัก

Taipei Smart Tech Pavilion จะนำเสนอโซลูชันเมืองอัจฉริยะจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยี 12 ราย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเทคโนโลยีหลัก ได้แก่กลุ่มแรกคือเทคโนโลยี AI สำหรับภาคธุรกิจและการเสริมสร้างความพร้อมรับมือความเสี่ยงทางดิจิทัล (Enterprise AI & Digital Resilience) ซึ่งประกอบด้วยบริษัท QSAN, Riversoft, Keypasco, AIRA, Plustek และ U-Reach

กลุ่มที่สองคือเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare & Wellness) ซึ่งนำโดย Alpha Intelligence Manifolds, imedtac และ ible เพื่อแสดงนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุขในเขตเมือง

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และกลุ่มสุดท้ายคือเทคโนโลยีการเดินทางและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Smart Mobility & Infrastructure) โดยALTOB, Green Ideas และ Ancillary Power จะนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย

โอกาสความร่วมมือกับกรุงเทพฯ และแผนงาน November 2026

การมาร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสองมหานคร โดยมุ่งหวังให้เทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจากไต้หวัน ถูกผสานกับโอกาสในการทดลองและพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย เพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายของเมืองใหญ่

ปัญหาสำคัญที่ทั้งสองเมืองต้องเผชิญร่วมกัน ได้แก่ การจราจรติดขัด การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และความปลอดภัยทางดิจิทัล ซึ่งการร่วมมือกันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมงาน Taipei Smart Tech Pavilion จะได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจริง ตั้งแต่การนำเทคโนโลยีมาทดลองใช้ในโครงการนำร่องไปจนถึงการขยายผลสู่การใช้งานทั่วเมือง พร้อมมีโอกาสพูดคุยโดยตรงกับตัวแทนจากทั้ง 12 บริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง

นอกจากนี้ ยังเปิดกว้างสำหรับโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจทั้งการพัฒนาโครงการนำร่อง การจับมือเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยี และการเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยผู้แทนหน่วยงานราชการ นักวางผังเมือง นักลงทุน และพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม จะได้ประโยชน์จากโมเดลความร่วมมือของไทเปที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

งาน Thailand Smart City Expo 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่จะเปิดมุมมองใหม่และขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ทันสมัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Thailand Smart City Expo Taipei Smart Tech Pavilion Department Of Economic Development Taipei TAITRA 12 Leading Tech Companies Smart Urban Solutions

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