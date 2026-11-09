11 ครีเอเตอร์ไทย ผ่านการโหวตตัวแทน ชิง TikTok Awards 2026 ณ บาหลี
TikTok ประกาศรายชื่อ 11 ครีเอเตอร์ไทยจากทุกสาขาที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดกว่า 5.4 ล้านเสียง เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน TikTok Awards Southeast Asia 2026 เพื่อชิงรางวัลระดับภูมิภาค
แพลตฟอร์ม TikTok ได้เปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการของครีเอเตอร์จำนวน 11 คนจากประเทศไทย ที่ได้คะแนนโหวตจากผู้ใช้งานสูงที่สุดในแต่ละหมวดหมู่ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศก้าวเข้าสู่เวทีประกาศรางวัลระดับภูมิภาคครั้งแรกในงาน TikTok Awards Southeast Asia 2026
ผลการโหวต 5.4 ล้านเสียง จากผู้ใช้งานทั่วประเทศ
กระบวนการคัดเลือกตัวผู้แทนในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการโหวตสนับสนุนครีเอเตอร์คนโปรดของตนเอง โดยมุ่งเน้นไปที่ทั้งครีเอเตอร์แถวหน้าที่มีฐานแฟนคลับ稳固 และดาวรุ่งพุ่งแรงที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวบนแพลตฟอร์ม ผลการนับคะแนนโดยสรุปจากทุกสาขาพบว่า ประเทศไทยมียอดรวมการโหวตทะลุ 5.4 ล้านเสียงอย่างมหาศาล ซึ่งสะท้อนถึงความตื่นตัวและแรงสนับสนุนจากคอมมูนิตี้ผู้ใช้ TikTok ในประเทศอย่างชัดเจนAlso read“แบงค์ อาทิตย์” โพสต์ซึ้งถึงแฟนคลับ หลังต้อนรับแน่นอีเวนต์คู่ “คอปเตอร์” แอบแซวคนข้างๆ
ตัวแทนครีเอเตอร์ทั้ง 11 คนนี้จะทำหน้าที่เป็น 'ตัวแทนประเทศไทย' ในการเดินทางไปยังเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมชิงชัยในตำแหน่งสุดยอดครีเอเตอร์ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบสุดท้าย การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีตัวแทนครีเอเตอร์จาก 5 ประเทศสำคัญทั่วภูมิภาคมาร่วมแข่งขันด้วย ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ทำให้ศึกครั้งนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสีสันจากหลากหลายวัฒนธรรมในภูมิภาค
เกณฑ์การตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค
แม้ว่าผลโหวตจากผู้ใช้งานจะเป็นตัวชี้วัดความนิยมหลัก แต่การตัดสินผู้ชนะรางวัล TikTok Awards Southeast Asia 2026 ในแต่ละสาขานั้น จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรม โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ในระดับภูมิภาค ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) บริษัท WPP และทาง TikTok ซึ่งทำหน้าที่ร่วมพิจารณาเพื่อยืนยันมาตรฐานคุณภาพของงานสร้างสรรค์
คุณ Angga Anugrah Putra ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการด้านคอนเทนต์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ TikTok ได้กล่าวแสดงความยินดีกับครีเอเตอร์ทั้ง 11 คนที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ภายใต้แนวคิดหลักของงานคือ 'The Ones Who Spark It' ซึ่งแปลว่า 'ผู้จุดประกาย' ครีเอเตอร์ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ สะท้อนถึงตัวตนและเอกลักษณ์ของคอมมูนิตี้ในแต่ละประเทศได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา
นาย Angga ยังเน้นย้ำว่าครีเอเตอร์แต่ละคนสามารถต่อยอดความหลงใหลในการสร้างคอนเทนต์ไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันคอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน TikTok ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนมากกว่า 460 ล้านคน ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายและพลวัตสูง การรวมตัวกันของเหล่าครีเอเตอร์ชั้นนำจาก 6 ประเทศ จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้แทนครีเอเตอร์ได้ขยายฐานชุมชนที่หลากหลาย พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังผู้ชมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
รายชื่อนักสร้างสรรค์ไทย 11 สาขา พร้อมภารกิจในเวทีบาหลี
รายชื่อครีเอเตอร์ตัวแทนประเทศไทยที่จะเข้าร่วมชิงรางวัล TikTok Awards Southeast Asia 2026 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 สาขา ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเนื้อหาที่หลากหลาย โดยสาขาแรกคือ Creator of the Year ตกเป็นของ โบว์ กัญญารัตน์ (@bowkanyaratp) ซึ่งเป็นครีเอเตอร์ที่สร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นบน TikTok ผ่านการผสมผสานคอนเทนต์อาหาร เรื่องราวในครอบครัว และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน โดยนำเสนอทั้งรีวิวร้านอาหาร เมนูอาหารทำเอง และคอนเทนต์ครอบครัวที่เข้าถึงง่ายและเป็นกันเอง จนสร้างตัวตนที่ชัดเจนและหลากหลายจึบใจแฟน ๆ
สำหรับสาขา Rising Creator of the Year เป็นของ ไบรท์ ไร้ไขมัน (@brightekkarat) ครีเอเตอร์สายเล่าเรื่องผู้ซึ่งเป็นที่จดจำผ่านคอนเทนต์ที่เต็มไปด้วยพลังและสะท้อนบุคลิกเฉพาะตัว ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับผู้ชมได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังเคยคว้ารางวัล Storyteller of the Year จากเวที TikTok Awards Thailand 2025 มาก่อน และยังมีการเติบโตบนเส้นทางสายครีเอเตอร์อย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายฐานผู้ชมอย่างสม่ำเสมอ
ในส่วนของ Education Creator of the Year มอบให้ เซย์ไซน์ (@saysci) ครีเอเตอร์นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มุ่งทำให้เรื่องวิทยาศาสตร์เข้าใจง่ายและน่าสนใจยิ่งขึ้น ผ่านคอนเทนต์สั้น ๆ ที่เข้าถึงผู้ชมได้ง่าย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง คือ ทำให้คนที่ไม่สนใจวิทย์หันมาสนใจวิทย์
ตัวแทนสายกีฬาในสาขา Sports Creator of the Year คือ บาจโจ้ (@baggiopac_) ครีเอเตอร์สายกีฬาผู้นำเสนอคอนเทนต์ฟุตบอลบน TikTok ซึ่งผสมผสานทั้งความรู้ ความบันเทิง และมุมมองส่วนตัวได้อย่างลงตัว พร้อมเชื่อมโยงกับแฟนฟุตบอลผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงลูกหนังตลอดจนคอนเทนต์เกมฟุตบอล จนสร้างเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำในคอมมูนิตี้ฟุตบอลบนแพลตฟอร์ม
สาขา Lifestyle Creator of the Year เป็นของ บาส Go Went Go (@bas_gowentgo) ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวที่ต่อยอดความหลงใหลในการเดินทางจนยืนหยัดเป็นแถวหน้าในวงการครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวของไทย โดยคอนเทนต์ไม่ได้มุ่งนำเสนอเพียงสถานที่ท่องเที่ยว แต่ยังสอดแทรกข้อมูลการเดินทาง ประสบการณ์ส่วนบุคคล วัฒนธรรมท้องถิ่น และเรื่องราวของผู้คน ถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องที่ให้ผู้ชมรู้สึกราวกับได้รับร่วมเดินทางไปด้วยกัน
ส่วนสาขา Food Creator of the Year เป็นของ ต็อกแต๊กคนสวยกินแซ่บ (@toktak.kat...) ซึ่งเป็นตัวแทนจากสาขาสารอาหารที่นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารอย่างสร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยรายชื่อนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ 11 ตัวแทนที่จะเดินทางไปแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาค ซึ่งยังคงมีสาขาอื่น ๆ ที่รอการเปิดเผยหรือกล่าวถึงเพิ่มเติมในรายละเอียดถัดไปของงาน
ภาพรวมของการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการชิงรางวัลเพื่อความนิยมเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของผู้สร้างสรรค์เนื้อหาในประเทศไทยที่สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างทัดเทียม การปรากฏตัวของ 11 ครีเอเตอร์นี้บนเวทีบาหลี จะเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของการเติบโตของอุตสาหกรรมครีเอเตอร์ไทยในสายตาชาวโลก และเป็นการตอกย้ำว่าเนื้อหาท้องถิ่นสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลกได้ด้วยความสร้างสรรค์และ authenticity
สำหรับผู้ติดตามและแฟน ๆ ของครีเอเตอร์ทั้ง 11 คน สามารถติดตามข่าวสารและการแข่งขันต่อไปว่าใครจะครองถ้วยรางวัลสูงสุดในแต่ละสาขาจากเวที TikTok Awards Southeast Asia 2026 ที่จะถึงนี้ โดยถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทุกคนไม่สามารถพลาดได้
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